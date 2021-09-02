Диета американских астронавтов: секретный подарок из Кремля?

Вероятно, «усаживаясь» на диету американских астронавтов, будет настоящим спасением считать, что все сладости и углеводы остались на голубом шарике за иллюминатором. Диета делится на три этапа — стартовый, основной и поддерживающий. Этапы отличаются разрешенным количеством баллов, представляющих собой граммы содержания углеводов на 100 гр какого-либо продукта.

Как считать баллы (очки, условные единицы) на диете американских астронавтов? Для этого можно использовать информацию на упаковках продуктов, готовые подробные таблицы в интернете или специальные приложения для смартфонов. Самая простая часть ежедневной диетической арифметики — учет белков животного происхождения. Любые мясные и рыбные продукты, а также продукты из мяса птицы (в том числе субпродукты и колбасные изделия) обладают нулевым индексом и фактически в дневном зачете у.е. не участвуют.

Различным овощам присваивается от 2 до 16 у.е. на 100 г, фруктам — от 3 до 68, молочные продукты могут засчитываться как 0,5 балла или 28 единиц — в зависимости от жирности и способа приготовления.

Чтобы начать худеть на диете американских астронавтов, на стартовом этапе следует составлять свое дневное меню в расчете на 20 углеводных баллов (продолжительность периода — 1-2 недели), на основном — употреблять не более 40 у.е. в сутки (до 6 недель), а затем, уже похудев, поддерживать «хороший» вес при помощи 60 баллов в день (1 неделя +). Финальный, поддерживающий период может быть как выходным при возвращении к обычному питанию без взвешиваний и подсчетов, так и продолжаться сколько угодно долго, если наблюдающий врач худеющего и он сам не видят в этом проблемы для нормальной жизнедеятельности.

Диета американских астронавтов: вычитание

Диета американских астронавтов предполагает, что вы без сожаления расстанетесь с продуктами, богатыми углеводами, особенно быстрыми — небольшой кусочек сахара фактически покрывает дневную норму баллов, поэтому попытки сохранить сладости и выпечку в рационе просто лишены смысла.

На весь период диеты исключаются: сахар и кондитерские сладости

выпечка и хлеб

газировки, лимонады, соки, морсы

сладкие фрукты

сладкий алкоголь и пиво

крупы с высоким содержанием углеводов (пшеница, овес, кукуруза)

бобовые и арахис

крахмалистые овощи (картофель, морковь, свекла)

макаронные изделия

сладкие молочные продукты.

Крепкий алкоголь на диете американских астронавтов не запрещен, однако злоупотреблять им на диете не стоит. То же относится к мясным полуфабрикатам и колбасным изделиям — из-за обилия добавок эта пища вряд ли может считаться здоровой.

Быстрая диета американских астронавтов: если скафандр тесноват

Экспресс-диета, позволяющая избавиться от трех кило всего за два дня, по некоторым данным, используется в летных школах. Если за праздники или недели простоя пилот набрал лишнего, он может воспользоваться секретным оружием. Эта диета также известна как диета американских астронавтов, хотя маловероятно, что она используется ими в действительности: экстремально низкое поступление калорий в организм межзвездного путешественника может поставить под угрозу всю долгую и затратную программу космической подготовки.

Однако название остается названием, а эффект — эффектом; такой план питания в действительности может прийтись кстати в критический момент вне зависимости от того, тестировал ли его Нил Армстронг, опасавшийся продавить Луну. Но не злоупотребляйте диетами, добивающимися цели при помощи резкого ограничения энергетической составляющей пищи и обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом перед тем, как решиться на скудную диету.

Быстрая диета американских астронавтов рассчитана на два полных дня, трехразовое меню которых полностью совпадает. Утро следует начать с полутора ложек сухого обезжиренного молока, растворенных в стакане теплой воды (можно заменить молоко протеиновым порошком) и чая или кофе без сахара. На обед можно съесть одной яйцо (отварное или запеченное без жира) и капустный салат с зеленым болгарским перцем, заправленный оливковым маслом с лимонным соком (без соли!). Ужин — постный стейк на гриле с порцией листового салата.

Каждый день необходимо выпивать не менее двух литров чистой негазированной воды. Выходить из быстрой диеты американских астронавтов следует очень осторожно, не увеличивая резко количество пищи. У всех экспресс-диет есть малоприятное последствие: потерянный в результате существенных, хоть и недолгих, ограничений вес возвращается довольно быстро.



