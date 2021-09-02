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Диета американских астронавтов: секретный подарок из Кремля?

ФОТО: woman.ru

От самого названия диеты американских астронавтов так и веет таинственными научными загадками и интригами звездных войн! Однако, увы, никаких похудательных секретов цивилизаций из далеких галактик диета не открывает.

Ее действие основано на хорошо известном приеме «мало углеводов — много белков». Впрочем, не исключено, что этот закон действует во всей Вселенной, пишет Woman.ru

Родословная диеты американских астронавтов

Знатокам похудательной теории и практики хорошо известна сестра-близнец диеты американских астронавтов — кремлевская диета.

Несмотря на то, что на «кремлевке» еще несколько лет назад активно худели звезды политического небосклона, броское имя она получила, что говорится, ради красного словца. Хотя в сопровождающей кремлевскую диету мифологии и попадаются упоминания о «секретных космических разработках советских диетологов», в виде стройного и концептуального плана питания она вышла из-под пера журналиста Евгения Черных. В 2004 году на страницах одной из популярных газет он организовал «похудательный марафон» с использованием собственного метода избавления от лишнего веса, в ходе которого выступил «опытной моделью». И, с опорой на успех, по сию пору выпускает книги о том, как похудеть на кремлевской диете.

Сам автор «кремлевки» не называет конкретных источников вдохновения, побудивших его разработать собственную диету с балльной шкалой учета углеводов. Однако есть мнение, что основой для кремлевской диеты выступили методические указания для разработки рационов военных и астронавтов США. Рассказ кардиолога Лео Бокерии, более двадцати лет назад привезшего из Америки листок с принципами плана питания, напоминающего «кремлевку», свидетельствует в пользу этой версии.

Как бы то ни было, по сути своей «кремлевка» и диета американских астронавтов идентичны. Это белковые низкоуглеводные диеты, прогнозируемая потеря веса на которых в течение первой недели фиксируется на уровне минус 5 кг. Дальше в дело вступают индивидуальные особенности худеющего: судя по отзывам, на диете, предусматривающей подсчет углеводных очков, можно похудеть на 15-20 кг за весь период (8-10 недель).

Снижение поступления углеводов на фоне высоких «доз» медленно усваиваемого белка заставляет тело сжигать накопленные запасы жира. Особенно энергично процесс идет, если его поддерживает регулярная физическая нагрузка.

Однако подходит диета американских астронавтов не всем: она не рекомендуется при любых хронических заболеваниях и заболеваниях кардиоваскулярной системы, почек, печени, желудка. Трудно на «космическом питании» придется и людям со стойкой тягой к сладкому — сладости под строгим запретом. Зато привольно будут чувствовать себя мясоеды: протеин животного происхождения можно употреблять практически без ограничений, помня, однако, о том, что «забелкованность» питания при недостатке клетчатки может вызвать расстройство не только пищеварения, но и обменных процессов в целом.

Диета американских астронавтов: сложение

Описывая общий принцип диеты американских астронавтов, хочется вспомнить высказывание Криса Хэдфилда, первого канадца, совершившего выход в открытый космос. Бывший участник МКС так рассказывал о питании на орбите: «Если на Земле вы заглядываете в холодильник, и вас там ничего не устраивает, вы просто уходите. Но в космосе нельзя выйти за мороженым или заказать пиццу».

Вероятно, «усаживаясь» на диету американских астронавтов, будет настоящим спасением считать, что все сладости и углеводы остались на голубом шарике за иллюминатором. Диета делится на три этапа — стартовый, основной и поддерживающий. Этапы отличаются разрешенным количеством баллов, представляющих собой граммы содержания углеводов на 100 гр какого-либо продукта.

Как считать баллы (очки, условные единицы) на диете американских астронавтов? Для этого можно использовать информацию на упаковках продуктов, готовые подробные таблицы в интернете или специальные приложения для смартфонов. Самая простая часть ежедневной диетической арифметики — учет белков животного происхождения. Любые мясные и рыбные продукты, а также продукты из мяса птицы (в том числе субпродукты и колбасные изделия) обладают нулевым индексом и фактически в дневном зачете у.е. не участвуют.

Различным овощам присваивается от 2 до 16 у.е. на 100 г, фруктам — от 3 до 68, молочные продукты могут засчитываться как 0,5 балла или 28 единиц — в зависимости от жирности и способа приготовления.

Чтобы начать худеть на диете американских астронавтов, на стартовом этапе следует составлять свое дневное меню в расчете на 20 углеводных баллов (продолжительность периода — 1-2 недели), на основном — употреблять не более 40 у.е. в сутки (до 6 недель), а затем, уже похудев, поддерживать «хороший» вес при помощи 60 баллов в день (1 неделя +). Финальный, поддерживающий период может быть как выходным при возвращении к обычному питанию без взвешиваний и подсчетов, так и продолжаться сколько угодно долго, если наблюдающий врач худеющего и он сам не видят в этом проблемы для нормальной жизнедеятельности.

Диета американских астронавтов: вычитание

Диета американских астронавтов предполагает, что вы без сожаления расстанетесь с продуктами, богатыми углеводами, особенно быстрыми — небольшой кусочек сахара фактически покрывает дневную норму баллов, поэтому попытки сохранить сладости и выпечку в рационе просто лишены смысла.

На весь период диеты исключаются:

  • сахар и кондитерские сладости

  • выпечка и хлеб

  • газировки, лимонады, соки, морсы

  • сладкие фрукты

  • сладкий алкоголь и пиво

  • крупы с высоким содержанием углеводов (пшеница, овес, кукуруза)

  • бобовые и арахис

  • крахмалистые овощи (картофель, морковь, свекла)

  • макаронные изделия

  • сладкие молочные продукты.

Крепкий алкоголь на диете американских астронавтов не запрещен, однако злоупотреблять им на диете не стоит. То же относится к мясным полуфабрикатам и колбасным изделиям — из-за обилия добавок эта пища вряд ли может считаться здоровой.

Быстрая диета американских астронавтов: если скафандр тесноват

Экспресс-диета, позволяющая избавиться от трех кило всего за два дня, по некоторым данным, используется в летных школах. Если за праздники или недели простоя пилот набрал лишнего, он может воспользоваться секретным оружием. Эта диета также известна как диета американских астронавтов, хотя маловероятно, что она используется ими в действительности: экстремально низкое поступление калорий в организм межзвездного путешественника может поставить под угрозу всю долгую и затратную программу космической подготовки.

Однако название остается названием, а эффект — эффектом; такой план питания в действительности может прийтись кстати в критический момент вне зависимости от того, тестировал ли его Нил Армстронг, опасавшийся продавить Луну. Но не злоупотребляйте диетами, добивающимися цели при помощи резкого ограничения энергетической составляющей пищи и обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом перед тем, как решиться на скудную диету.

Быстрая диета американских астронавтов рассчитана на два полных дня, трехразовое меню которых полностью совпадает. Утро следует начать с полутора ложек сухого обезжиренного молока, растворенных в стакане теплой воды (можно заменить молоко протеиновым порошком) и чая или кофе без сахара. На обед можно съесть одной яйцо (отварное или запеченное без жира) и капустный салат с зеленым болгарским перцем, заправленный оливковым маслом с лимонным соком (без соли!). Ужин — постный стейк на гриле с порцией листового салата.

Каждый день необходимо выпивать не менее двух литров чистой негазированной воды. Выходить из быстрой диеты американских астронавтов следует очень осторожно, не увеличивая резко количество пищи. У всех экспресс-диет есть малоприятное последствие: потерянный в результате существенных, хоть и недолгих, ограничений вес возвращается довольно быстро.


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