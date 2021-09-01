Кефирная диета: минус три килограмма за три дня

Почему монодиеты стали так популярны? Во-первых, это не затратный по бюджету тип питания (в его основу, как правило, входят недорогие продукты — гречка, яблоки, кефир), а, во-вторых, это эффективный способ сбросить лишние килограммы за два-три дня. Вместе с нутрициологом, клиническим психологом-диетологом, семейным терапевтом Анной Ивашкевич разбираемся в основных принципах одной из самых распространенных монодиет — кефирной, пишет портал Marie Claire.

Прежде чем говорить о кефирной диете, стоит разобраться в основных принципах монодиет:

Неважно, какой именно тип питания вы выбираете — на твороге или овощах, стоит помнить о том, что монодиета заключается в дробном питании. Тот продукт, который вы выбираете, нужно разделить на 5 или 7 приемов пищи. Эта система поможет «обмануть» ваш желудок и избавиться от чувства голода. Старайтесь употреблять пищу примерно в одно и то же время, небольшими порциями.

Не забывайте пить воду. При монодиете можно употреблять еще и чаи, а также травяные отвары. Но без добавок в виде сахара, меда, сливок или молока.

Монодиета не должна длиться дольше трех дней. При таком типе питания вы ограничиваете употребление нужного количества витаминов, микроэлементов и полезных веществ. Вы не сможете продержаться длительное время без правильных углеводов или жиров, питаясь, например, только белковыми продуктами. В итоге, ваш организм подаст сигналы, которые могут проявиться не только в виде проблем с ЖКТ или кишечником, но и в виде высыпаний на коже, ломкости волос и ногтей.

Кефир. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

А теперь перейдем к одной из самых действенных монодиет — кефирной. Прежде чем начать придерживаться данной диеты ответьте себе на несколько вопросов:

Есть ли у вас хронические заболевания почек, проблемы с ЖКТ или повышенная кислотность?

Страдаете ли вы расстройством желудка?

Есть ли у вас язвенная болезнь желудка, гастрит?

Индивидуальная непереносимость продукта?

Проблемы с сердечно-сосудистой системой?

Если хотя бы на один вопрос вы ответили «да», то от кефирной диеты вам лучше отказаться. Если никаких противопоказаний нет, можете смело пробовать этот тип похудения, придерживаясь определенных правил.

Выбор кефира

Продукт должен быть свежим, один или максимум два дня с момента изготовления. Оптимальная жирность напитка — 2,5%. Лучше не употреблять обезжиренных напитков, так как они не содержат полезных для организма жиров и жирорастворимых витаминов (читайте также: «Хорошие жиры: что нужно знать о кето-диете (плюс три рецепта)»).

Как подготовить организм к диете?

Ни в коем случае нельзя переходить на такую диету сразу. Резкое ограничение в калориях сильно ударит не только по вашему организму и самочувствию, но и по гормональному фону.

Женщина пьет кефир. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Постепенно ограничивайте свой рацион, убирайте мучное, сладкое, жирное и жареное, алкоголь. Старайтесь не есть обильно на ночь и вводите больше молочных и творожных продуктов в ежедневное питание. В этом случае ваш организм не будет находиться в стрессе из-за ограничения в суточном калораже, и вы сможете без срывов перенести три дня такого разгрузочного питания.

Не стоит прибегать к кефирной диете часто — специалисты рекомендуют повторять циклы такого питания не чаще, чем 2 раза в год. Также аккуратно выходите из этой диеты: не набрасывайтесь на еду после ограниченного питания. Вводите продукты постепенно — для первых дней после кефирной диеты сделайте бульон на кости, потушите рыбу или птицу.

В чем польза кефирной диеты для организма?

Низкая калорийность — на 100 г приходится 50 ккал. Из них 3,6 г — белки, 1,5 г — жиры, 3,6 г — углеводы.

Выводит лишнюю жидкость из организма, способствуя снижению отечности.

За три дня диеты можно сбросить от 3 до 5 килограммов.

Предотвращает запоры.

Помогает нормализовать микрофлору кишечника.

В составе этого продукта содержится масса минеральных веществ — фосфор, кальций, натрий, магний, калий и др.

Кефир богат витаминами A, PP, витаминами группы B и бета-каротином.