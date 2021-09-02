5 вещей, которые незаметно выматывают маму за день

Если вы уже в середине дня чувствуете себя совершенно разбитой и вымотанной безо всяких на то причин, не стоит сразу думать о том, что у вас проблемы со здоровьем. Есть несколько вещей, от которых вы можете уставать за день гораздо больше, чем обычно — и об этом вы никогда бы даже не подумали.

Тяжелая сумка

Многие обожают сумки, в которых «входит вся жизнь и еще немного». Девушка в городе сегодня носит с собой действительно много вещей: от ноутбука и спортивной формы для вечерней йоги до книг, санскрина и огромной косметички. У других просто выбора нет — ведь нужно в магазин, хлеб, молоко и прочие продукты сами себя не купят. А тут еще и стиральный порошок закончился

Но знайте: даже если вы прошлись с тяжелой сумкой всего несколько десятков метров, это может повлиять на ваше самочувствие не в лучшую сторону. И спровоцировать усталость, хотя, казалось бы, ничего такого вы за день не сделали. Так что постарайтесь максимально облегчить свой груз, и ни в коем случае не носите тяжелую сумку постоянно на одном плече или в одной руке.

Много кофе

Выпить пару чашек кофе с утра может показаться хорошей идеей. Но увлекаться этим не стоит. Кофеин обезвоживает, а когда вы обезвожены, организм начинает работать интенсивнее и это заставляет нас быстро уставать, даже если мы в этом время просто сидим за столом. Эксперты рекомендуют, если уж без кофе не обойтись, после каждой чашки выпивать стакан или два воды.

Слишком удобная одежда

Это, безусловно, самая странная причина того, что вы чувствуете себя уставшим. Точнее, сонным. Эксперты выяснили, что если ваша одежда слишком мягкая и уютная, ваше тело начинает думать, что пора спать! Так что даже если вы работаете из дома, возьмите за правило переодеваться из пижамы во что-то более деловое.

Много фруктов в рационе

Уровень сахара в большинстве фруктов довольно высок, и это может привести к сбою в организме и заставить чувствовать усталость. Совет от экспертов: съешьте вместе с фруктами несколько орешков, поскольку жиры и белок помогают перерабатывать сахар. Идеально, если фруктов за день будет не больше двух — тогда передозировки сахара не случится.

Стресс

Вы можете думать, что аврал на работе и дедлайны заряжают вас энергией, но на самом деле стресс клонит вас в сон. Совет от психологов: старайтесь уделять медитации хотя бы 15 минут в день. Если медитация не для вас, то замените ее любым спокойным занятием, которое приносит вам удовольствие: ароматная ванна, чтение или прогулка.



