11 вещей, которые должна уметь каждая женщина к 40 годам

К 40 годам уже пора искоренить в себе желание извиниться, например, перед врачом за то, что вы пришли на прием и не побрили ноги. Или перед знакомым за то, что вы не хотите стать волонтером в его благотворительном проекте или помочь при переезде. Или перед продавцом за то, что вы не собираетесь сейчас покупать вещь, которую попросили показать. Приберегите извинения до случая, когда вы реально сделали что-то не так, например: «Извините, что я припарковала машину так, что вы не смогли выехать».

Лгать с невозмутимым видом

Да-да, к 40 годам пора научиться говорить ложь во благо так, чтобы это было достойно «Оскара». Вы уже знаете, что защита чувств другого человека иногда важнее правды. «Это платье тебе идет», «Спасибо за подарок, я мечтала о такой сковородке», — почему бы не сделать приятное близким, если для них это важно?

Принять и признать, что критика — это не смертельно

Не пригласили на дружескую вечеринку или дали отрицательный отзыв на работе — это не очень приятно. Но эти маленькие жизненные травмы нужно просто принять как факт, и не давать им портить вам жизнь. «Не переживайте по мелочам», — звучит как клише, но это истина

Максимально использовать личное время