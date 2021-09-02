11 вещей, которые должна уметь каждая женщина к 40 годам
И это вовсе не про карьеру или работу по дому, умение варить идеальный борщ и лепить пельмени. Да что там, даже не про рождение детей, пишет parents.ru.
И это вовсе не про карьеру или работу по дому, умение варить идеальный борщ и лепить пельмени. Да что там, даже не про рождение детей, пишет parents.ru.
Сегодня возраст 40 лет считается расцветом молодости. И хотя меняться и открывать для себя новое никогда не поздно, все же существуют вещи, которые каждая женщина к этому возрасту уже должна знать и уметь.
К 40 годам уже пора искоренить в себе желание извиниться, например, перед врачом за то, что вы пришли на прием и не побрили ноги. Или перед знакомым за то, что вы не хотите стать волонтером в его благотворительном проекте или помочь при переезде. Или перед продавцом за то, что вы не собираетесь сейчас покупать вещь, которую попросили показать. Приберегите извинения до случая, когда вы реально сделали что-то не так, например: «Извините, что я припарковала машину так, что вы не смогли выехать».
Да-да, к 40 годам пора научиться говорить ложь во благо так, чтобы это было достойно «Оскара». Вы уже знаете, что защита чувств другого человека иногда важнее правды. «Это платье тебе идет», «Спасибо за подарок, я мечтала о такой сковородке», — почему бы не сделать приятное близким, если для них это важно?
Не пригласили на дружескую вечеринку или дали отрицательный отзыв на работе — это не очень приятно. Но эти маленькие жизненные травмы нужно просто принять как факт, и не давать им портить вам жизнь. «Не переживайте по мелочам», — звучит как клише, но это истина
Максимально использовать личное время
Час или целый день свободного времени могут быть редкостью: к этому возрасту у всех уже либо семья, либо карьера и куча работы, либо и то, и другое. Так что используйте свободное время «эгоистично» и делайте то, что вам действительно нравится, что поможет вам отдохнуть и зарядиться энергией на дальнейшие дела.
Чем старше вы становитесь, тем больше вам нужны друзья. И это должны быть разные друзья с разными точками зрения, ценностями и взглядами на мир. Кто сказал, что ваша лучшая подруга не может быть на 10 лет старше или моложе? Разнообразие — это изюминка жизни.
Часто мы снимаем на видео только самые важные моменты в жизни, типа первого слова ребенка или своего юбилея. Но забываем запечатлеть типичный семейный ужин, когда все смеются или спорят. А ведь это — самые теплые и трогательные моменты. Именно их вы захотите вспомнить через много лет.
Нет ничего плохого в том, чтобы лечь спать в 9 вечера, если у вас есть такая возможность. Тем более, даже врачи говорят, что это полезно. Чем больше сон синхронизируется со световым циклом дня, тем полезнее это для организма.
Когда вы с кем-то очень долгое время, неважно, официально вы замужем, или просто живете вместе, то многое затягивает рутиной. Долгий поцелуй по утрам понемногу превращается в целомудренный «чмок» в щеку, а затем — может превратиться в едва заметный взгляд и слово «привет». Не давайте отношениям скатиться в обычную привычку.
Жизнь — это 10 процентов того, что с вами происходит, и 90 процентов того, как вы на это реагируете. Позитивный настрой и хорошие мысли могут помочь добиться всего, чего вы хотите. Относитесь ко всему легко, и окружайте себя такими же людьми.
Вы уже должны понять, что что работа в режиме 24/7 не делает вас более важной или успешной, тем более — счастливой. Она просто делает тебя постоянно занятой.
Люди часто зациклены на том, что другие подумают о них. Но на самом деле все обычно сосредоточены на себе. И даже если кто-то говорит вам что-то обидное, это почти наверняка связано с тем, что происходит в его собственной жизни и не имеет лично к вам никакого отношения.