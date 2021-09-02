Пять привычек, из-за которых обвисает грудь

«Беременность и период грудного вскармливания — естественные причины изменения формы и размера груди, на которые повлиять невозможно. Операции по увеличению груди и изменению ее формы — самые востребованные во всем мире. Однако существуют некоторые вредные привычки, которые даже самую прекрасную и упругую грудь могут привести к потере упругости», — комментирует врач.

Что же является причиной обвисания груди? С возрастом кожа теряет эластичность, и под влиянием силы гравитации грудь начинает провисать, с возрастом процесс ускоряется. Но не только данный факт так негативно сказывается на форме груди, некоторые вредные привычки ускоряют эти процессы.

Что помогает груди сохранить тонус

Косметология и пластическая хирургия

Косметология и пластическая хирургия в кратчайшие сроки помогут привести грудь в форму. При этом можно подкорректировать и размер.

Современная пластическая хирургия предлагает большой ассортимент грудных имплантов, которые практически не вызывают побочных эффектов и даже позволяют проводить грудное вскармливание. Для пациенток, которые не готовы проходить долгий реабилитационный период или у которых есть какие-либо противопоказания к проведению операции, подойдет нитевой лифтинг.

Нитевая имплантация

Эффективный метод, который без хирургического вмешательства позволяет восстановить овал лица, убрать второй подбородок, а также поднять грудь.

Для процедуры используются различные нити. Инновацией международного масштаба считается изобретение новых по составу нитей из капролактона, полимолочной и гиалуроновой кислоты. Эти нити полностью рассасываются в организме в течение 1,5—2 лет. Они дают уникальное биостимулирование, как процедура биоревитализации, делая грудь упругой и молодой.

Хорошее белье

Лучшая альтернатива пластической операции — хорошо подобранное белье. Правильный бюстгальтер должен хорошо фиксировать грудь, плотно прилегать к телу и не сплющивать грудь, лямки не должны давить на плечи или спадать с них. Для тренировок лучше выбрать спортивное бра с учетом вида спорта. Для каждого вида тренировок существует свое белье.

Тренировки для груди

Грудь состоит из железистой и жировой ткани, каким-либо образом накачать ее тренировками невозможно, но под молочной железой располагается грудная мышца, которая хорошо поддается проработке. Под воздействием правильных физических упражнений эта мышца приобретает объем, приподнимая при этом молочную железу и придавая ей красивую форму. В тренировки обязательно включаются упражнения для мышц спины. Спортивная спина и хорошая осанка — залог красивой груди.

Для того чтобы придать груди тонус, хорошо регулярно устраивать ей контрастный душ.

Что плохо влияет на форму груди?

Привычка спать на животе

Это поза для сна наиболее губительна для груди. Матрас долгое время давит на грудь и ослабляет связки. Спать на боку тоже не вариант, лучшее положение для красивой груди — сон на спине.

Спортивные тренировки без бюстгальтера с хорошей поддержкой