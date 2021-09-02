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Пять привычек, из-за которых обвисает грудь

Грудь. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Красивая грудь — предмет восхищения мужчин и зависти женщин. Как много восторженных эпитетов поэты и писатели подобрали, чтобы описать эту часть женского тела. Но не всегда грудь радует своих обладательниц. Даже самая прекрасная, она может потерять тонус и в мгновение ока стать обвисшей, приняв форму пресловутых «ушей спаниеля», пишет wday.ru. О том, как этого избежать, рассказывает специалист — врач-онколог-маммолог российской клиники «Креде Эксперто» Яковлев Илья Олегович.

«Беременность и период грудного вскармливания — естественные причины изменения формы и размера груди, на которые повлиять невозможно. Операции по увеличению груди и изменению ее формы — самые востребованные во всем мире. Однако существуют некоторые вредные привычки, которые даже самую прекрасную и упругую грудь могут привести к потере упругости», — комментирует врач.

Что же является причиной обвисания груди? С возрастом кожа теряет эластичность, и под влиянием силы гравитации грудь начинает провисать, с возрастом процесс ускоряется. Но не только данный факт так негативно сказывается на форме груди, некоторые вредные привычки ускоряют эти процессы.

Что помогает груди сохранить тонус

Косметология и пластическая хирургия

Косметология и пластическая хирургия в кратчайшие сроки помогут привести грудь в форму. При этом можно подкорректировать и размер.

Современная пластическая хирургия предлагает большой ассортимент грудных имплантов, которые практически не вызывают побочных эффектов и даже позволяют проводить грудное вскармливание. Для пациенток, которые не готовы проходить долгий реабилитационный период или у которых есть какие-либо противопоказания к проведению операции, подойдет нитевой лифтинг.

Нитевая имплантация

Эффективный метод, который без хирургического вмешательства позволяет восстановить овал лица, убрать второй подбородок, а также поднять грудь.

Для процедуры используются различные нити. Инновацией международного масштаба считается изобретение новых по составу нитей из капролактона, полимолочной и гиалуроновой кислоты. Эти нити полностью рассасываются в организме в течение 1,5—2 лет. Они дают уникальное биостимулирование, как процедура биоревитализации, делая грудь упругой и молодой.

Хорошее белье

Лучшая альтернатива пластической операции — хорошо подобранное белье. Правильный бюстгальтер должен хорошо фиксировать грудь, плотно прилегать к телу и не сплющивать грудь, лямки не должны давить на плечи или спадать с них. Для тренировок лучше выбрать спортивное бра с учетом вида спорта. Для каждого вида тренировок существует свое белье.

Тренировки для груди

Грудь состоит из железистой и жировой ткани, каким-либо образом накачать ее тренировками невозможно, но под молочной железой располагается грудная мышца, которая хорошо поддается проработке. Под воздействием правильных физических упражнений эта мышца приобретает объем, приподнимая при этом молочную железу и придавая ей красивую форму. В тренировки обязательно включаются упражнения для мышц спины. Спортивная спина и хорошая осанка — залог красивой груди.

Для того чтобы придать груди тонус, хорошо регулярно устраивать ей контрастный душ.

Что плохо влияет на форму груди?

Привычка спать на животе

Это поза для сна наиболее губительна для груди. Матрас долгое время давит на грудь и ослабляет связки. Спать на боку тоже не вариант, лучшее положение для красивой груди — сон на спине.

Спортивные тренировки без бюстгальтера с хорошей поддержкой

Активные тренировки, сопровождающиеся прыжками и интенсивными колебаниями тела, приводят к тому, что коллагеновые волокна начинают растягиваться, если грудь не поддерживается качественным спортивным бельем. Рекомендуется для упругости груди в свои тренировки добавить отжимания и заняться плаванием.

Последние научные исследования показали, что постоянное ношение бюстгальтера также может ослабить поддерживающие мышцы груди, врачи рекомендуют в свободной обстановке ходить без поддерживающего белья для тренировки мышц.

Загар без одежды

Ультрафиолетовые лучи при воздействии на незащищенную кожу приводят к появлению преждевременных морщин и могут вызвать рак. Солнце разрушает коллагеновые и эластиновые волокна груди, повышается риск образования пигментации на коже. При посещении пляжа даже в купальнике необходимо наносить на зону декольте защитные крема с с SPF 50+.

Жесткая диета и резкое похудение

Основой женской груди является железистая ткань, при резком похудении грудь становится «пустой» и, соответственно, теряет свою форму и обвисает. Наиболее досадно, что при похудении в первую очередь худеет именно грудь. Для уменьшения негативного эффекта вес желательно терять постепенно, активно занимаясь физическими упражнениями. При этом уделяя большое внимание упражнениям для мышц груди, саму грудь эти упражнения не изменят, но помогут развиться мышце, которая «подтянет» и грудь.

Курение

Курение негативно сказывается не только на груди, но и на всем организме в целом. У курящих женщин ухудшается кровообращение, кожа истончается и становится похожей на пергамент, приобретает сероватый оттенок. Грудь теряет тонус и, как следствие, обвисает.

Красивая грудь — это дар, но она требует много усилий, чтобы поддерживать ее в форме. Ежедневный правильный уход, косметические процедуры и тренировки позволят сохранить упругость и молодость груди на долгие годы.


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