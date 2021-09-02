Удлиняй ноги, вытягивай шею: семь приемов стилистов, которые ты должна освоить

Вырез имеет значение

Форма и глубина выреза, воротник, пуговицы — каждая деталь играет в образе свою роль. Правильно подобранное декольте способно визуально удлинить шею, добавить роста, сделать верхнюю часть тела более хрупкой. Чтобы добиться такого эффекта, выбирай вещи с глубоким V-образным вырезом — за счет направленных вертикалей он зрительно вытянет силуэт и тем самым скорректирует фигуру. Еще один классный прием, который поможет тебе выглядеть стройнее: ряд пуговиц. Принцип тот же: добавляем дополнительную вертикаль – и кажемся стройнее и выше.

Другой момент, когда у тебя широкие бедра, но при этом довольно хрупкий верх. В этом случае необходимо уравновесить нижнюю часть и сделать разницу между шириной плеч и бедер не такой выраженной. Тут тебе помогут вещи с неглубоким, но при этом широким вырезом, например лодочкой. Подчеркиваем плечи, выравниваем пропорции, получаем максимум эффекта при минимуме действий.

Равнение по вертикали

В образе многое зависит от расположения цветов. Так, деля фигуру на горизонтальные цветовые блоки, мы зрительно съедаем сантиметры роста и расширяем фигуру. Конечно, если у тебя комплекция Беллы Хадид или Кендалл Дженнер, бояться нечего, в противном случае лучше избегать подобных сочетаний. Располагай цвета вертикально, такой прием поможет тебе выглядеть гораздо стройнее.

Правильно расставляй границы

Необходимо запомнить следующий принцип: чем больше в образе горизонталей, тем ниже и полнее ты смотришься. Если в твои планы не входит потеря зрительных сантиметров роста, старайся избегать обилия границ. И следи за тем, чтобы горизонтальные линии не приходились на самые широкие части тела.

Давай для примера разберем сочетание высоких сапог и юбки. Когда речь идет о длине миди, лучше всего, чтобы сапоги уходили за подол и между краем голенища и низом юбки не оставалась голого участка. В случае с мини лучше сделать ставку на модели до и выше колена или же на ботинки/ботильоны, которые заканчиваются в области щиколотки (узкой части ноги). Так ты не разрежешь ноги по горизонтали и подчеркнешь их стройность с помощью правильно расставленных акцентов.

Если ты не обладаешь модельным ростом, старайся избегать брюк и юбок с низкой посадкой. Такие модели визуально вытягивают туловище и укорачивают ноги. Напротив, выбирай посадку на талии.

Будь осторожнее с пальто и куртками до середины бедра. Такие модели делают низ визуально шире и зрительно усекают ноги.

Не забывай и про длину брюк. Опасайся укороченных моделей, заканчивающихся в середине икры — такие полнят. Если речь про длинные широкие штанины, они должны доставать практически до пола, закрывать каблук. Помни об этом, выбирай новую пару брюк или джинсов.

Принт в помощь