Удлиняй ноги, вытягивай шею: семь приемов стилистов, которые ты должна освоить

Форма и глубина выреза, воротник, пуговицы — каждая деталь играет в образе свою роль. Правильно подобранное декольте способно визуально удлинить шею, добавить роста, сделать верхнюю часть тела более хрупкой. Чтобы добиться такого эффекта, выбирай вещи с глубоким V-образным вырезом — за счет направленных вертикалей он зрительно вытянет силуэт и тем самым скорректирует фигуру. Еще один классный прием, который поможет тебе выглядеть стройнее: ряд пуговиц. Принцип тот же: добавляем дополнительную вертикаль – и кажемся стройнее и выше.
Другой момент, когда у тебя широкие бедра, но при этом довольно хрупкий верх. В этом случае необходимо уравновесить нижнюю часть и сделать разницу между шириной плеч и бедер не такой выраженной. Тут тебе помогут вещи с неглубоким, но при этом широким вырезом, например лодочкой. Подчеркиваем плечи, выравниваем пропорции, получаем максимум эффекта при минимуме действий.
В образе многое зависит от расположения цветов. Так, деля фигуру на горизонтальные цветовые блоки, мы зрительно съедаем сантиметры роста и расширяем фигуру. Конечно, если у тебя комплекция Беллы Хадид или Кендалл Дженнер, бояться нечего, в противном случае лучше избегать подобных сочетаний. Располагай цвета вертикально, такой прием поможет тебе выглядеть гораздо стройнее.
Правильно расставляй границы
Необходимо запомнить следующий принцип: чем больше в образе горизонталей, тем ниже и полнее ты смотришься. Если в твои планы не входит потеря зрительных сантиметров роста, старайся избегать обилия границ. И следи за тем, чтобы горизонтальные линии не приходились на самые широкие части тела.
Давай для примера разберем сочетание высоких сапог и юбки. Когда речь идет о длине миди, лучше всего, чтобы сапоги уходили за подол и между краем голенища и низом юбки не оставалась голого участка. В случае с мини лучше сделать ставку на модели до и выше колена или же на ботинки/ботильоны, которые заканчиваются в области щиколотки (узкой части ноги). Так ты не разрежешь ноги по горизонтали и подчеркнешь их стройность с помощью правильно расставленных акцентов.
Если ты не обладаешь модельным ростом, старайся избегать брюк и юбок с низкой посадкой. Такие модели визуально вытягивают туловище и укорачивают ноги. Напротив, выбирай посадку на талии.
Будь осторожнее с пальто и куртками до середины бедра. Такие модели делают низ визуально шире и зрительно усекают ноги.
Не забывай и про длину брюк. Опасайся укороченных моделей, заканчивающихся в середине икры — такие полнят. Если речь про длинные широкие штанины, они должны доставать практически до пола, закрывать каблук. Помни об этом, выбирай новую пару брюк или джинсов.
Броский цвет или принт всегда привлекают внимание, поэтому очень важно правильно расположить их в образе. Для девушек с типом фигуры «яблоко» которого свойственны широкая талия, узкие бедра, небольшая грудь и при этом стройные ноги. Не стоит подчеркивать таким образом разницу между хрупким низом (например, надев леггинсы) и довольно крупным верхом.