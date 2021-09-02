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Психолог рассказал, как понять, что вашего ребенка травят в школе

Издевательства в школе. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Как разобраться, травят ли вашего ребенка в школе? Детский психолог Никита Карпов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru назвал характерные изменения в поведении детей, по которым можно понять, что они подвергаются буллингу со стороны одноклассников или учителей.

Отказывается идти в школу

Отказ идти в школу — один из первых признаков того, что там ребенка обижают. По словам психолога, иногда нежелание посещать учебное заведение приобретает буквально физиологическую форму — дети начинают болеть, лишь бы не идти в школу.

Так бывает из-за сложностей с учителями, которые тоже иногда провоцируют травлю, так бывает из-за сложностей в учебе и так бывает из-за проблем во взаимодействии с одноклассниками, когда ребенка начинают обижать и делать то, что может перерасти в буллинг,

— комментирует Карпов.

Приходит из школы в подавленном настроении

Поводом заподозрить что-то неладное должно стать подавленное настроение ребенка по возвращении из школы, особенно если уходил он туда в нормальном расположении духа. Родителям нужно обратить внимание, как часто это происходит: если систематически, то в ситуацию необходимо вмешаться.

Если у ребенка в принципе стал подавленный фон настроения, он часто проявляет негативные эмоции и печалится, начал чаще плакать или ни с того ни с сего рычать и злиться на вас, — это тоже может говорить о проблемах в школе,

— отмечает психолог.

Резко изменил поведение

Внезапные перемены в поведении тоже могут свидетельствовать о том, что у ребенка не все хорошо во взаимоотношениях в школе. К примеру, если он был открытым и веселым и вдруг стал замкнутым, старается не общаться с родителями и сразу по возвращении из школы уходит в свою комнату.

Психолог обращает внимание, что есть дети, для кого в принципе характерны такие перемены в поведении. А вот если ребенок вел себя одним образом и вдруг резко изменился, то это повод задуматься.

Говорит о себе в негативном ключе

Иногда у ребенка появляется тенденция говорить плохо о самом себе: что его никто не любит, что с ним никто не будет дружить, что он не такой как все и тому подобное. На это тоже стоит обратить внимание, отмечает психолог.

Если это появилось внезапно и этого стало много, то, возможно, тенденция возникла не на ровном месте и это то, что ребенок слышит от своих одноклассников,

— поясняет Карпов.

Эксперт подчеркивает, что ни один из вышеперечисленных признаков не является доказательством того, что у ребенка действительно в школе происходит что-то плохое. Однако при их совокупности лучше поинтересоваться делами ребенка в школе у него самого или у его классного руководителя.

«Будьте, пожалуйста, внимательны к детям, обращайте внимание на изменения в их поведении, учитывайте их слова и не бойтесь интересоваться тем, что происходит у них в школе», — резюмирует специалист.


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