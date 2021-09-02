Учеба в радость: 7 лайфхаков
Как быть, если ребенок отвергает все возможности научиться чему – то новому, опираясь на то, что учеба – это скучно, а длинные и трудные домашние задания не вызывают у него положительных чувств?
Как быть, если ребенок отвергает все возможности научиться чему – то новому, опираясь на то, что учеба – это скучно, а длинные и трудные домашние задания не вызывают у него положительных чувств?
В первую очередь, необходимо убедиться в том, успевает ли ребенок отдыхать и восстанавливать силы после длительного дня в школе. За простым «нежеланием» может скрываться накопившийся стресс и усталость, которые не позволяют сосредоточиться на заданиях, из – за чего – на уроки тратится больше времени, нервов и сил, а также – изрядно ухудшается настроение.
Установите ограничение по времени – для прогулок, домашних заданий, встреч с друзьями и спокойным отдыхом. Дополнительно – можно внести изменения и в приемы пищи – для ума полезны рыба, овсяная каша, грецкие орехи, яблоки, морковь, киви. Не пренебрегайте овощами и фруктами – они отлично повышают мозговую активность.
К этой проблеме можно подойти с мирного ракурса: поговорите с ребенком, в спокойной обстановке, и без давления, о том, почему ему стоит учиться и чего он может добиться с хорошим образованием. Это может быть любая положительная цель: справляться с трудностями станет легче, образованных людей - уважают и ценят, знания помогают обрести уверенность в себе и перестать сомневаться в своих силах, приносят хорошее настроение, благодаря учебе – он сможет развить те навыки, которые интересны именно ему, а позже – смогут помочь получить желанную работу.
Не делайте упор на негатив – без учебы человек может быть только дворником, учиться надо потому, что это обязанность ребенка, необразованные люди ничего не добиваются, - все это не принесет должного результата, а только усугубит нелюбовь ребенка к школе и учебе в целом.
Помогите ребенку поставить осуществимые цели, поддерживайте его начинания, хвалите за успехи – тогда ребенок сможет посмотреть на процесс учебы с положительной стороны, и сам потянется к новой информации.
В первую очередь – ваша заинтересованность в успехе ребенка, а дальше, - можно попробовать внести в обычные школьные задания нечто новое: