Учеба в радость: 7 лайфхаков

В первую очередь, необходимо убедиться в том, успевает ли ребенок отдыхать и восстанавливать силы после длительного дня в школе. За простым «нежеланием» может скрываться накопившийся стресс и усталость, которые не позволяют сосредоточиться на заданиях, из – за чего – на уроки тратится больше времени, нервов и сил, а также – изрядно ухудшается настроение.

Установите ограничение по времени – для прогулок, домашних заданий, встреч с друзьями и спокойным отдыхом. Дополнительно – можно внести изменения и в приемы пищи – для ума полезны рыба, овсяная каша, грецкие орехи, яблоки, морковь, киви. Не пренебрегайте овощами и фруктами – они отлично повышают мозговую активность.

Мотивация или зачем вообще нужна учеба?

К этой проблеме можно подойти с мирного ракурса: поговорите с ребенком, в спокойной обстановке, и без давления, о том, почему ему стоит учиться и чего он может добиться с хорошим образованием. Это может быть любая положительная цель: справляться с трудностями станет легче, образованных людей - уважают и ценят, знания помогают обрести уверенность в себе и перестать сомневаться в своих силах, приносят хорошее настроение, благодаря учебе – он сможет развить те навыки, которые интересны именно ему, а позже – смогут помочь получить желанную работу.

Не делайте упор на негатив – без учебы человек может быть только дворником, учиться надо потому, что это обязанность ребенка, необразованные люди ничего не добиваются, - все это не принесет должного результата, а только усугубит нелюбовь ребенка к школе и учебе в целом.

Помогите ребенку поставить осуществимые цели, поддерживайте его начинания, хвалите за успехи – тогда ребенок сможет посмотреть на процесс учебы с положительной стороны, и сам потянется к новой информации.

Что может помочь сделать учебу интересной?

В первую очередь – ваша заинтересованность в успехе ребенка, а дальше, - можно попробовать внести в обычные школьные задания нечто новое:

Нет нерешаемых проблем – есть задачи, к которым нужно подобрать «ключик».Измените саму постановку вопроса, когда хотите узнать о прогрессе ребенка: над чем ты сейчас работаешь, какие варианты решения у тебя есть, почему тебе кажется, что это решение верно, мне было бы интересно тебя послушать.



– есть задачи, к которым нужно подобрать «ключик».Измените саму постановку вопроса, когда хотите узнать о прогрессе ребенка: над чем ты сейчас работаешь, какие варианты решения у тебя есть, почему тебе кажется, что это решение верно, мне было бы интересно тебя послушать. Игра как метод комфортной работы. Здесь можно включить соревновательный момент – кто быстрее найдет решение, кто предложит больше вариантов, обязательно – включить улыбку и доброжелательный тон – и вот, задание, которое так долго не шло – уже готово к завтрашней проверке.



Здесь можно включить соревновательный момент – кто быстрее найдет решение, кто предложит больше вариантов, обязательно – включить улыбку и доброжелательный тон – и вот, задание, которое так долго не шло – уже готово к завтрашней проверке. Уберите страх ошибки. Очень часто – дети не могут приступить к выполнению работы, потому что боятся допустить ошибку. Поговорите с ребенком о том, что ошибаться может каждый, а также о том, - что это нормально, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает.



Очень часто – дети не могут приступить к выполнению работы, потому что боятся допустить ошибку. Поговорите с ребенком о том, что ошибаться может каждый, а также о том, - что это нормально, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Не берите ответственность за решение домашних заданий на себя. Ребенку очень важна поддержка мамы и папы, но, когда они делают домашнюю работу за него, - быстро опускает руки и уже не пытается работать – зачем, ведь все всегда сделают другие.



Ребенку очень важна поддержка мамы и папы, но, когда они делают домашнюю работу за него, - быстро опускает руки и уже не пытается работать – зачем, ведь все всегда сделают другие. Помогите преодолеть неуверенность в собственных силах. Это может быть похвала, слова о том, что вы верите в свое чадо, что у него все получится, и он молодец, - не скупитесь на добрые слова, ребенок неоднократно докажет вам пользу этого совета своими новыми успехами.



Это может быть похвала, слова о том, что вы верите в свое чадо, что у него все получится, и он молодец, - не скупитесь на добрые слова, ребенок неоднократно докажет вам пользу этого совета своими новыми успехами. Учитывайте темперамент и характер. Кто, как не вы лучше знает своего ребенка? Вспомните, как он любит, чтобы к нему обращались, что ему интересно, как он реагирует на трудности – все это подскажет вам, как создать ребенку комфортные условия для обучения.



Кто, как не вы лучше знает своего ребенка? Вспомните, как он любит, чтобы к нему обращались, что ему интересно, как он реагирует на трудности – все это подскажет вам, как создать ребенку комфортные условия для обучения. Прислушивайтесь к эмоциям чада. Иногда, учебе могут мешать сторонние переживания ребенка, поэтому, если перед выполнением упражнения ребенок поднимает тему того, из – за чего он сильно переживает, - не спешите ругать его за откладывание дел, выслушайте его, дайте совет, поддержите словом или делом – и тогда ребенок не только быстро выполнит домашнее задание, но еще раз убедиться в вашей поддержке, и при возникновении трудностей – обязательно посоветуется с вами



