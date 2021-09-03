Какая диета поможет быстрее сжечь жир при тренировках

Кето диета – что это такое?

Принцип такого питания построен на том, что в рационе присутствует больше всего жиров (около 75%), остальное – белки (до 20%) и остаток приходится на углеводы. Кето питание рекомендует жирную рыбу, мясо, орехи, семечки, авокадо, яйца, зелень, сыры, масло – сливочное и оливковое.

Исключает кето диета в первую очередь углеводы, особенно быстрые – фрукты, сахар, злаки, бобы, крупы, крахмалистые овощи, мучное. Кето питание набирает все большей популярности среди тех, кто не только худеет, но и увлекается силовыми тренировками – то есть наращивает мышечную массу. Однако кето диета подходит только для сжигания жира, отмечают исследователи, а не для наращивания мышц.

Чем же опасна кето-диета при тренировках?

Анализируя производительность мышц и состав тела у добровольцев, которые придерживались кето диеты и активно тренировались, исследователи пришли к выводу: такой тип питания негативно влияет на мышечную силу и выходную мощность.

Более того, исследования показывают, что кето-диета может ухудшать мышечную гипертрофию, вызванную тренировками с отягощениями, иногда даже со сопутствующим снижением производительности мышц.

Поэтому если ваша цель уже – удерживать вес, формировать красивый мышечный рельеф и силу мышц, то кето диета вам не подходит. При наборе мышц наоборот в рационе требуется больше белковой и углеводной пищи. Также перед тем, как сесть а любую диету, необходимо проконсультироваться с врачом.



