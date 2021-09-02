Совет тренера: как измерить процент жира в теле

Второй способ — просто встать на весы и получить приблизительные данные по своему организму, такие как процент жира, костей, мышц, либо сделать в фитнес-центре анализ состава тела, в котором будет более подробная информация. Процедура достаточно быстрая, буквально в течение минуты прибор успеет считать все необходимые данные и выдать их уже оформленными на бумаге. К тому же, если вы делаете это в одном месте, то он сравнивает ваши показатели с предыдущих тестов и показывает вашу положительную или отрицательную динамику. Основываясь на эти показания, проще выстроить дальнейший план по еде или тренировкам, или просто оценить, как на вас сказывается образ жизни, которым вы сейчас живете.