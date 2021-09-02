Совет тренера: как измерить процент жира в теле

Лишний вес не является признаком наличия жировой массы, именно поэтому тренеры советуют измерять свои успехи не по цифре, а по качеству тела. Существует несколько способов измерить процент жира в организме. О том, сколько должно быть жира человеке, и как это измерить, рассказывает Иван Фомин, тренер сети фитнес-студий SMSTRETCHING, пишет портал «Рамблер/женский».
Что такое подкожный жир и зачем он нужен
Главная функция жировой ткани — запас липидов (энергии). Кроме того, она обеспечивает теплоизоляцию тела.
У людей с лишним весом, а это и есть высокий процент подкожного жира, начинаются патологические процессы, такие как ожирение, развитие диабета, сердечно-сосудистые заболевания, резистентность к инсулину, появляется одышка, порой неприятный запах и проблемы с кожей.
Чтобы не столкнуться с подобными заболеваниями, следует следить за своим процентом жира, питанием и регулярной физической активностью.
Сколько должно быть жира в организме
Правильное количество жира в организме у мужчин и женщин разное, например для мужчин этот процент составляет 12—20%, а для женщин — 20—30%. Содержание жира у женщин физиологически выше, кроме тех, кто занимается спортом. У них могут быть более низкие значения, и это абсолютно нормально. Жировая ткань очень пластична, и ее количество быстро меняется в зависимости от факторов окружающей среды, активности и питания.
Способы измерить процент жира в теле
- Измерение окружностей определённых частей тела. Здесь для подсчёта процента жира требуется узнать вес, возраст, рост и замеры окружностей тела. Для женщин это талия, бёдра и таз, а для мужчин — шея и талия. Расчёт делают по специальным формулам, но в сети можно найти онлайн-калькуляторы — и считать вручную не придётся.
- Чтобы отслеживать этот процент, существует множество разных приборов. Один из самых простых — механический калипер для измерения. Достаточно сделать несколько замеров, использовать среднее значение из получившихся цифр и по специальной таблице определить процент.
Калиперометрия, или метод Скинфолда. При этом способе измеряют толщину кожной складки в различных частях тела, применяя специальное устройство калипер. Измерения проводят в области груди, трицепса, под лопаткой, над гребнем подвздошной кости, на животе и передней поверхности бедра. Далее расчёт выполняют по формуле.
Второй способ — просто встать на весы и получить приблизительные данные по своему организму, такие как процент жира, костей, мышц, либо сделать в фитнес-центре анализ состава тела, в котором будет более подробная информация. Процедура достаточно быстрая, буквально в течение минуты прибор успеет считать все необходимые данные и выдать их уже оформленными на бумаге. К тому же, если вы делаете это в одном месте, то он сравнивает ваши показатели с предыдущих тестов и показывает вашу положительную или отрицательную динамику. Основываясь на эти показания, проще выстроить дальнейший план по еде или тренировкам, или просто оценить, как на вас сказывается образ жизни, которым вы сейчас живете.