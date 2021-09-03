ТОП-5 типов женщин, на которых засматриваются богатые мужчины

Богатые мужчины выбирают женщин, которые способны органично вписаться в их вечно бурлящую, наполненную событиями и делами жизнь. Завоевать сердечки сильных мира сего жаждут множество претенденток. Вот только доступна такая опция лишь барышням, относящимся к определенным типам личности. Об этом пишет Femmie.ru.

«Зажигалка»

Не путать с легкомысленной, витающей в облаках особой. Речь идет о вечных оптимистках, обладающих невероятной энергетикой и обожающих любого рода активности. Мир принадлежит позитивно мыслящим людям, поэтому обеспеченному мужчине захочется находиться рядом с такой «заряженной» на победу девушкой.

Особа королевских кровей

Эту даму не купить «побрякушками» и редкими букетиками. Она знает себе цену и готова четко озвучивать свои требования. Ее самооценку невозможно обрушить. Она не испугается огромного количества конкуренток, жаждущих обладать богатым мужчиной, потому что ее уверенность в себе непоколебима.

Эгоистичная красавица

Ее видно издалека: всегда со свежим маникюром, отличным макияжем, ухоженная и в новом платьице. Эта женщина заботится о своем здоровье. Она никогда не станет задерживаться на работе, всегда высыпается, правильно питается и посещает фитнес-зал. Она уделяет самой себе много времени, а как иначе? Ведь если не любить себя, то как можно ожидать любви от кого-то другого?

Охотница

Неважно, чем она занимается в жизни. Главное, что эта женщина обладает невероятно пробивным характером и способностью самостоятельно достигать любых вершин. Она могла устроиться на работу секретаршей, а уже через год стать партнером компании. Или начинать строить карьеру модели, а потом внезапно попасться на глаза известному продюсеру и стать супер-звездой на сцене. Хищница, живущая по правилу «вижу цель — не вижу препятствий». Она сразу вызывает восхищение и глубокое уважение.

Умница

«Скажи, кто твоя жена, и я скажу, кто ты». С такой особой будет не стыдно выйти в светское общество. Она обладает изящными манерами, способна поддержать любую беседу, невероятно эрудирована и начитанна. Эта барышня постоянно совершенствуется: поступает в магистратуру, посещает различные лекции и тренинги, работает с репетитором по китайскому и тому подобное. За такую леди обеспеченному мужчине никогда не придется краснеть.



