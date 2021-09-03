Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября

Начало осени — расцвет негативного мышления. Многие женщины в этот период могут сами притягивать проблемы в свою жизнь посредством токсичных женских установок. Старайтесь бороться с ними, чтобы избежать появления проблем, ведь все плохое и хорошее всегда исходит от нас самих, от наших мыслей.

Женщина-Овен

Представительницам данного знака на этой неделе, возможно, захочется активизироваться в поисках мужчины своей мечты. В этом случае им следует воспользоваться заговорами и обрядами на счастливое замужество. Всем, кто в данный момент уже находится в браке или в отношениях, астрологи советуют больше времени проводить с любимым человеком в домашней атмосфере. Необходимо окружить близких заботой, любовью и теплотой. Это отличное время для домашних посиделок.

Женщина-Телец

Прекрасным Тельцам эта неделя сулит множество неурядиц и испытаний. Чтобы преодолеть их без особых проблем, стоит воспользоваться женскими талисманами. Самыми сложными днями станут 10 и 11 число. Это связано с неблагоприятным переходом Венеры в Знак Скорпиона. Пятницу и выходные лучше провести дома. Так женская энергетика представительниц этого знака восстановится быстрее, и можно будет начать следующую неделю с повышенной активности.

Женщина-Близнецы

Близнецам стоит сфокусироваться на любовной сфере. Необходимо окружить своего мужчину вниманием. Звезды и планеты говорят сейчас о том, что у женщин-Близнецов может появиться соперница. Сильный заговор поможет отвадить ее и заставить перестать флиртовать с мужчиной. Также Близнецам можно заняться преобразованием своего образа, покупкой новой одежды. Это благоприятное время для посещения парикмахерской, для омолаживающих процедур.

Женщина-Рак

Женщин этого знака с 6 по 12 сентября могут ожидать различные проблемы и неурядицы в самых разных сферах. Астрологи советуют обращаться за помощью к лучшим подругам, но только в том случае, если Раки будут уверены, что этим подругам можно полностью доверять. В противном случае лучше справляться со всеми бедами в одиночку. На предложения мужчин о свиданиях лучше отвечать временным отказом. Уединение пойдет на пользу.

Женщина-Лев

Львицы являются одними из самых успешных женщин по знаку Зодиака. Речь идет о сфере финансов и работе. На этой неделе им стоит активизироваться в этом направлении. В любви можно пока взять временную паузу, чтобы не отвлекаться на переживания. Это период, когда женщины этого знака смогут разбогатеть, получить повышение или решить какую-то очень сложную задачу. Особый успех ждет тех, кто занимает высокие должности и работает в продажах.

Женщина-Дева