Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября
Женская энергетика изменчива сама по себе, и дополнительно на нее могут влиять звезды с планетами. Астрологи рассказали, каким будет это влияние на неделе с 6 по 12 сентября.
Женская энергетика изменчива сама по себе, и дополнительно на нее могут влиять звезды с планетами. Астрологи рассказали, каким будет это влияние на неделе с 6 по 12 сентября.
Начало осени — расцвет негативного мышления. Многие женщины в этот период могут сами притягивать проблемы в свою жизнь посредством токсичных женских установок. Старайтесь бороться с ними, чтобы избежать появления проблем, ведь все плохое и хорошее всегда исходит от нас самих, от наших мыслей.
Женщина-Овен
Представительницам данного знака на этой неделе, возможно, захочется активизироваться в поисках мужчины своей мечты. В этом случае им следует воспользоваться заговорами и обрядами на счастливое замужество. Всем, кто в данный момент уже находится в браке или в отношениях, астрологи советуют больше времени проводить с любимым человеком в домашней атмосфере. Необходимо окружить близких заботой, любовью и теплотой. Это отличное время для домашних посиделок.
Женщина-Телец
Прекрасным Тельцам эта неделя сулит множество неурядиц и испытаний. Чтобы преодолеть их без особых проблем, стоит воспользоваться женскими талисманами. Самыми сложными днями станут 10 и 11 число. Это связано с неблагоприятным переходом Венеры в Знак Скорпиона. Пятницу и выходные лучше провести дома. Так женская энергетика представительниц этого знака восстановится быстрее, и можно будет начать следующую неделю с повышенной активности.
Близнецам стоит сфокусироваться на любовной сфере. Необходимо окружить своего мужчину вниманием. Звезды и планеты говорят сейчас о том, что у женщин-Близнецов может появиться соперница. Сильный заговор поможет отвадить ее и заставить перестать флиртовать с мужчиной. Также Близнецам можно заняться преобразованием своего образа, покупкой новой одежды. Это благоприятное время для посещения парикмахерской, для омолаживающих процедур.
Женщина-Рак
Женщин этого знака с 6 по 12 сентября могут ожидать различные проблемы и неурядицы в самых разных сферах. Астрологи советуют обращаться за помощью к лучшим подругам, но только в том случае, если Раки будут уверены, что этим подругам можно полностью доверять. В противном случае лучше справляться со всеми бедами в одиночку. На предложения мужчин о свиданиях лучше отвечать временным отказом. Уединение пойдет на пользу.
Женщина-Лев
Львицы являются одними из самых успешных женщин по знаку Зодиака. Речь идет о сфере финансов и работе. На этой неделе им стоит активизироваться в этом направлении. В любви можно пока взять временную паузу, чтобы не отвлекаться на переживания. Это период, когда женщины этого знака смогут разбогатеть, получить повышение или решить какую-то очень сложную задачу. Особый успех ждет тех, кто занимает высокие должности и работает в продажах.
Девам стоит сфокусироваться на сфере любви. Астрологи отмечают, что на этой неделе знакомство может произойти в самом неожиданном месте. Нужно быть готовыми к общению. Важно настроить себя на позитивный лад, чтобы мужчины не боялись подходить и знакомиться, ведь они обходят стороной женщин с грустным, уставшим или злым лицом. Нужно забыть на время о своих проблемах.
Женщина-Весы
В целом период с 6 по 12 сентября будет достаточно благоприятным. Проблемы будут решаться легко и без особых задержек. С другой стороны, могут появиться проблемы со здоровьем и ухудшиться настроение. В таком случае астрологи советуют взять небольшую передышку и как следует отдохнуть.
Женщина-Скорпион
Прекрасным Скорпионам стоит обратить внимание на работу и сферу финансов. Все свободное время Скорпионам стоит проводить рядом с близкими людьми. Хорошее настроение на выходных принесет легкая уборка, наведение порядка, избавление от хлама.
Женщина-Стрелец
Это идеальная неделя для омолаживающих процедур, занятий спортом, избавления от вредных привычек. Прекрасным Стрельцам удастся сделать себя более привлекательными, красивыми, энергичными. Нужно избавиться от всего, что мешает работать, любить, отдыхать и наслаждаться жизнью. С 6 по 12 число Стрельцы будут способны на очень многое. Главное сейчас — действовать. Все получится у тех женщин, которые настроены на победу.
Женщина-Козерог
Водолеи — самые сильные женщины по знаку Зодиака. Они могут преодолеть любые преграды на своем пути, не жалуясь на жизнь и на судьбу. Эта сторона характера поможет им как нельзя лучше. Дело в том, что сейчас звезды и планеты не в самом лучшем положении. Это значит, что настало время включить всю свою рациональность и предусмотрительность. Также астрологи советуют прекрасным Водолеям прислушиваться к своей сильной интуиции. Она может быть полезной в сложных ситуациях.
Женщина-Рыбы
Рыб в начале недели и в самом ее конце ожидают два внезапных энергетических спада. Что касается харизмы и обаяния Рыб, то усталость и негатив очень плохо скажутся на привлекательности. Нужно больше отдыхать, чтобы мужчины видели в Рыбах энергичных и живых людей. На этой неделе не стоит полагаться на советы подруг. Важно обращаться за помощью к личному опыту.