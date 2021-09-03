ТОП-7 ошибок, из-за которых женщина постареет уже к 45 годам

Никому на свете еще не удавалось обмануть время. Годы идут, а порой кажется, что они буквально летят. Кто-то относится к надвигающейся старости с пассивной агрессией, а кто-то активно скупает подростковую одежду или бросается в объятия юных любовников. Лишь немногие способны отнестись к своему возрасту, как к бонусу. Femmie.ru перечислил женские ошибки, из-за которых они стареют раньше, чем им бы этого хотелось.

Отказ от чувств

«Прости, но нам надо расстаться, я — серьезный человек, мне не 17». Вот только влюбленность — чувство свойственное и 17-летним, и 75-летним людям. Оно окрыляет и творит чудеса. Походка женщины, испытывающей романтические чувства, становится легкой, осанка исправляется, а глаза горят. Любовь отпугивает старость, поэтому не отказывайте себе в этом бесплатном чудо-средстве.

Отсутствие спорта

Физическая активность гарантирует вам хорошую кожу, подтянутую фигуру и постоянный заряд бодрости. Отказ от спорта — это настоящее преступление против женской красоты и молодости.

Разочарование в увлечениях

Некоторые считают, что в старости уже «не комильфо» пробоваться в театральных постановках, ходить на латиноамериканские танцы или еще что-нибудь в этом роде. Люди отказываются от старых увлечений, не приобретая при этом новых. Но доказано — обладатели любимого хобби с годами не теряют отличной памяти и менее склонны к нарушениям мозговой активности. Поэтому если вам надоело вязать спицами — начните вышивать крестиком.

Советчица

Взгляды некоторых с годами становится зашоренными. Они начинают поучать «молодежь» и стараются дать как можно больше советов своим близким, даже если те их об этом не просили. Вот только анекдотичной сварливой старушкой на лавочке у подъезда быть никому не хочется. Зрелые годы — лучший возраст для самообразования, получения новых знаний и навыков. Развивайтесь, а не растрачивайте себя на ненужные советы.

Чрезмерная экономия

Попросту — скупость. Нет более печального зрелища, нежели женщина в годах, сидящая в старой одежке над тарелкой с дешевой вермишелью, в тайне радующаяся спрятанной под комод баночке с «заначкой». Во-первых, с собой не унесешь, а во-вторых, чрезмерной экономией вы перекрываете энергию изобилия в своей жизни. Деньги на то и изобретены, чтобы их тратить.

Недосып

Давно известно, что тот, кто не высыпается — пытается компенсировать потраченную во время бодрствования энергию калорийными продуктами. В связи с перееданием у женщины увеличивается вес. Она начинает нервничать и переживать, что приводит к появлению нежелательных морщин на лице. И вот результат — недостаток сна сделал из вас невротичную старушку.

Плохая прическа

Девушкам в молодости идут практически любые прически. Чего не скажешь о более зрелых годах. В какой-то момент следует обратиться за помощью к профессиональным стилистам. Иначе может получиться так, что ваши неправильно уложенные волосы прибавят +20 к вашему реальному возрасту.



