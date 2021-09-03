Я бедная-несчастная: чем опасна жалость к себе и как ее победить

В этом чувстве есть выгода: когда мы жалеем себя, мы становимся несчастными и беспомощными, тем самым обосновываем свой отказ от попыток решить проблему. «У меня нет сил, поэтому я не буду ничего с этим делать». Можно ли это исправить? Конечно.

Причины

Люди часто жалеют себя, потому что им это выгодно. Что такое жалость к себе — я бедный, несчастный, беспомощный. А когда человек беспомощен, он признает, что не может самостоятельно справиться с обстоятельствами и выйти из сложившейся ситуации. То есть он автоматически отказывается от любых попыток разобраться с проблемой и перекладывает эту обязанность на других людей, ожидая помощи от окружающих.

В момент чувства жалости к себе происходит самообесценивание. Даже если на самом деле у нас были силы для решения проблемы, жалость их обнуляет. Мы не можем найти выход из ситуации, а из-за этого падает самооценка и возникает чувство собственной никчемности. Пока человек ждет помощи от других, он блокирует свое личностное развитие и становится ведомым. В таком состоянии мы готовы идти за первым, кто протянет руку. И неизвестно, к чему это приведет.

Мы передаем ответственность за свою жизнь и решение проблем другим людям, а потом обвиняем их в том, что они привели нас не туда. Возникает замкнутый круг: жалеем себя — цепляемся за первого встречного в ожидании помощи — идем не в ту сторону — опять чувствуем себя беспомощной жертвой обстоятельств — опять цепляемся за других людей.

Даже если окружение жалеет человека и помогает ему, это все равно не решает проблему, потому что обесценивая себя, человек склонен обесценивать и помощь других. В таком состоянии он не может радоваться жизни и чувствовать себя комфортно. Например, когда у нас не получается реализовать себя в профессии и зарабатывать хорошие деньги, мы начинаем обвинять всех, кроме себя: государство, неблагополучную семью, сложную экономическую обстановку в мире и т.д. Появляется жалость к себе, которая мешает здраво мыслить и искать выход из ситуации. «Другим повезло, они родились в богатой семье, пусть теперь делятся со мной». Из-за этого мы стоим на месте, не можем развиваться и зарабатывать больше. В такие моменты мы отказываемся брать на себя ответственность за свою жизнь, не можем увидеть имеющиеся возможности и силы для решения проблемы. «Я никто, я ничего не могу сделать, потому что я слаб. А другие люди сильны, и они мне помогут». Но когда люди помогают, в нашем сознании закрепляется мысль, что совсем не обязательно что-то делать самому, ведь можно получать блага просто так. За такой удобный и паразитический образ жизни приходится расплачиваться своим счастьем и состоянием удовлетворения от каждого прожитого дня. Как перестать себя жалеть