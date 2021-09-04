Домашняя горчица: все важные моменты в приготовлении и три рецепта

Мы прекрасно знаем, что вся еда без исключения становится интереснее, если к ней добавить правильный соус. Обычные салаты приобретают особую нотку, мясо получается сочней, сыр лучше раскрывает свой вкусовой потенциал. В составе многих соусов есть горчица. Чтобы каждый раз не покупать в магазине, ее стоит приготовить дома. И еще – если сравнить стоимость ингредиентов домашней горчицы и упаковки магазинной, то выходит отличная экономия.
Важные моменты для домашней горчицы
Это нужно знать, чтобы соус получился удачным. Покупая горчичный порошок его следует хорошо просеять от шелухи и другого мусора. Вместе с этим вы обогатите порошок кислородом, потом он будет лучше запариваться.
Вода. Советуют брать горячую, не кипяток. Оптимальная температура – 50-60 градусов. Добавлять ее в порошок нужно частями, не переставая перемешивать. Нужно контролировать консистенцию, будущая горчица должна быть однородной, без комочков.
Еще один совет: чем дольше горчичная паста будет горячей, тем лучше. Постоянную температуру можно обеспечить с помощью водяной бани.
Перед тем, как вы будете добавлять в горчицу дополнительные ингредиенты, она должна остыть. Эксперты утверждают, что в этом процессе из нее выходит лишняя горечь.
Готовую и остывшую горчицу нужно держать в холодильнике, а использовать лучше через несколько дней, чтобы она настоялась и раскрыла свой вкус. Хранится домашняя горчица не дольше 10-12 дней.
Домашняя горчица на огуречном рассоле
- Горчичный порошок – 100 г
- Огуречный рассол – 200 мл
- Сахар – половина ст. л.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль – по вкусу
- В небольшом количестве рассола растереть горчичный порошок до однородности.
- Влить остальной рассол, добавить сахар и соль.
- Прогреть горчицу на водяной бане. Она не должна закипеть. Положить в тару и убрать в теплое место на ночь.
- Добавить оливковое масло и перемешать.
Домашняя горчица
- Горчичный порошок – 3 ст. л.
- Горячая – 150 мл
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Горчичное масло или растительное масло – 2 ч. л.
- Яблочный уксус или лимонный сок – 2 ч. л.
- В керамическую емкость высыпать горчичный порошок. Помешивая, влить частями горячую воду.
- После получения однородной массы, добавить сахар и еще раз размешать. Потом добавить соль и масло. В конце – уксус или лимонный сок. Оставить в теплом месте до остывания.
Домашняя зернистая горчица
- Семена горчицы – 70 г
- Порошок горчицы – 70 г
- Мед – 2-3 ст. л.
- Уксус яблочный (натуральный) – 1 ст. л.
- Сок лимона – 2 ст. л.
- Семена горчицы (35 г) измельчить в блендере, залить теплой водой (70 мл), смешать. Добавить порошок горчицы, 35 г цельных зерен горчицы.
- Постепенно добавлять воду, перемешивая и регулируя густоту. Добавить мед, уксус, сок лимона и перемешать. С помощью воды добиться нужной консистенции.
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