Классический рецепт макарон по-флотски по заветам легендарного ялтинского повара

К примеру, недавно на просторах интернета мы наткнулись на «Пасту мореходную». Чего только не придумают пытливые умы кулинаров! Мы же в редакции сторонники классики. Так что сегодня поведаем тебе историю создания знаменитого блюда. А также представим тот самый классический рецепт от повара, пишет Takprosto.cc.

Макароны по-флотски: классический рецепт

В 50-х годах прошлого века в мире регулярно проводились конкурсы поваров. Кулинары со всех уголков планеты могли приехать и представить экспертам свое уникальное блюдо. В 1952 году такое мероприятие проходило в Риме. На конкурсе присутствовал посол СССР в Италии. Именно он и представил жюри наши любимые макароны по-флотски. Рецепт принадлежит Канцеленбогену Боруху Соломоновичу.

Он был бы рад представить свое творение лично. Однако И. В. Сталин не поощрял поездки своих людей за границу. Поэтому важную миссию пришлось выполнить именно послу. И надо сказать, справился он на ура.

Макароны по-флотски взяли Гран-при и прославились на весь мир. А сам Сталин в качестве благодарности решил наградить повара собственной квартирой. Он предложил ему любой город СССР на выбор. И Борух Соломонович ответил: «Знаете что, Иосиф Виссарионович, уж если выпало в провинции родиться, так лучше жить в глухой провинции у моря». Вскоре повар переехал в Ялту.

Кроме того, руководитель СССР приказал как можно скорее включить классический рецепт во все кулинарные книги. Однако Борух Соломонович знал, что его блюдо в скором времени интерпретируют все кому не лень.

Собственно, так и произошло. Сегодня макароны по-флотски готовят и с тушенкой, и с курицей, и с томатной пастой, и с сыром. Только вот классический рецепт всё же отличается от современных реалий. Предлагаем приготовить макароны по-флотски, так сказать, по канону.

Как приготовить макароны по-флотски

Для приготовления блюда выбирай самое свежее мясо, которое только сможешь найти. Макароны должны быть с бороздками: перья или рожки. Необычная гофрированная поверхность играет в этом рецепте решающую роль. Именно благодаря ей мясо будто прилипает к макаронам, а блюдо становится более цельным.

Ингредиенты

550 г говяжьего фарша

450 г макарон

350 г лука

100 г сливочного масла

соль по вкусу

черный перед по вкусу

1–2 лавровых листа

растительное масло для жарки

Приготовление

Первым делом отвари макароны. Борух Соломонович придерживался мнения, что в кастрюле должно быть в 6 раз больше воды, чем макарон. Так что для 450 г макарон нужно не меньше 2,7 л воды. Повар не признавал никаких «аль денте». Так что вари макароны строго до готовности.

Затем слей их и сразу же добавь 50 г сливочного масла. Далее очисти лук и порежь его перьями. Хорошенько обжарь его на растительном масле. Борух Соломонович доводил лук буквально до коричневого цвета. Как только он станет таким, добавь 50 г сливочного масла и снова перемешай.

В другой сковороде обжарь до готовности говяжий фарш. Всё время перемешивай его, чтобы было как можно больше мелких кусочков мяса. Пока мясо жарится, не добавляй в него ничего. Только в конце жарки наступит время для соли, свежемолотого черного перца и лаврового листа.

Когда всё будет готово, соедини все 3 ингредиента и хорошенько перемешай. Как только мясо полностью облепит каждую макарошку, блюдо можно считать готовым. Приятного аппетита!



