Экс-солистка группы «Демо» раскрыла уникальный способ облегчить роды

Звезда поп-сцены Саша Зверева продолжает делиться с подписчиками в Instagram подробностями своей четвертой беременности. На сей раз артистка удивила публику, открыв секрет «легких» родов.

Так, по словам Александры, главное – в период вынашивания малыша побольше внимания уделять интимной зоне. Например, регулярно делать массаж с аромамаслами.

«Это разогревающий стретчинг-массаж для умасливания и максимальной эластичности мягких тканей. Мой чудесный фруктовый массаж с лимонами, апельсинами помогает сохранить первозданность главной героини в родах, которая проводит в этот мир новых замечательных людей», – пояснила звезда.

В числе прочего, Зверева добавила, что полезными будут контрастные обливания из душа и регулярные, но умеренные занятия спортом. Все это, по мнению певицы, способствует профилактике варикоза, растяжек, разрывов и даже геморроя.

«Я буду рекомендовать женщинам эти важные детали. Моими проблемами были бы швы и прочая боль, если бы я пренебрегала секретами. К слову сказать, даже Макарка весом 4 300 граммов не смог повредить и прошел максимально аккуратно при такой подготовке», – подытожила Саша.

ФОТО: Instagram



