Лишние килограммы у женщины могут стать причиной бесплодия

Лишний вес может негативно сказаться на репродуктивной функции женщины. Согласно статистическим данным акушеров-гинекологов, у пациенток с лишним весом выше риск выкидыша или преждевременных родов.

При этом речь идет о массе тела женщины непосредственно в момент зачатия. Врачи пришли к выводу, что существует прямая зависимость между физической формой будущей мамы и шансами родить здорового малыша.

Кроме того, полным женщинам забеременеть гораздо сложнее, чем стройным. Эксперты считают, что одним из показателей является окружность талии — если она более 80 сантиметров, то пора заняться своим здоровьем.

Согласно данным Росстата, проблемы с излишним весом наблюдаются у 28,5% россиянок репродуктивного возраста.



