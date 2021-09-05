Простой и проверенный лайфхак, как сделать котлеты суперсочными

«Секретный» ингредиент этого метода можно найти практически на каждой кухне, и это - простейшая пищевая/питьевая сода. Специалисты портала «Школа жизни» объясняют, что соду можно добавлять не только при приготовлении выпечки, но и при готовке котлет.

Чтобы приготовить суперсочные котлеты, добавьте около 1/2 чайной ложки соды на килограмм фарша с остальными ингредиентами.

Мясо тщательно перемешайте и готовьте как обычно - на сковороде или в заранее разогретой духовке. Важно помнить, что соду нужно добавлять именно перед тем, как жарить или запекать котлеты, пишет RUS TVNET.

Не стоит бояться, что сода придаст котлетам щелочной вкус, ведь, во-первых, ее нужно добавлять в очень малых количествах, во-вторых, она вступает в реакцию при жарке и не влияет на вкус, а только улучшает внешний вид, делая котлеты пышными и невероятно сочными.



