Пропаривание влагалища, крем на основе крови, кетчуп для выведения хны и другие необычные бьюти-секреты звезд

1. Увлажняющий крем на основе крови

24-летняя Хейли Бибер говорила, что в уходе за кожей она руководствуется рекомендацией дерматолога Барбары Стурм. Модель пользуется увлажняющим кремом, который делается на основе крови пациента. Стурм берет кровь и помещает ее в специальный аппарат, который ее обрабатывает, отделяя плазму от крови. Затем эту плазму используют для производства крема для кожи. Клетки крови вырабатывают белки, которые оказывают благотворное воздействие на кожу, пишет Сплетник.

2. Японский картофель для молодости кожи

41-летняя Оливия Манн уверена, что своей сияющей коже она обязана японскому картофелю (таро). Актриса считает, что гиалуроновая кислота, содержащаяся в нем, помогает предотвратить появление морщин.

3. Крем от геморроя против мешков под глазами

57-летняя Сандра Баллок использует крем от геморроя Preparation H от отеков и мешков под глазами. Он действительно сужает кровеносные сосуды, что помогает уменьшить отечность. Однако у некоторых людей он может вызвать аллергическую реакцию. В лучшем случае он просто окажется неэффективным.

4. Ледяная ванна для лица

Эту процедуру 42-летняя Кейт Хадсон подсмотрела у своего визажиста и теперь делает ее постоянно. Она просто каждое утро окунает лицо в воду со льдом, чтобы придать ему свежесть и бодрый вид.

5. Каппинг-терапия

Большой поклонницей каппинг-терапии (процедуры с использованием медицинских банок) является 63-летняя Мадонна. Ее суть заключается в том, что банки располагают на поверхности кожи, создавая вакуум. Это способствует притоку крови и помогает избавиться от целлюлита.

6. Плацентарная терапия

Плацента давно стала одним из самых популярных ингредиентов в средствах по уходу за кожей. 52-летняя Дженнифер Лопес несколько лет назад пристрастилась к процедуре по омоложению лица, которая включает в себя нанесение на лицо богатого белком и железом экстракта из человеческой плаценты, что стимулирует регенерацию кожи. Вот уже много лет Лопес делает эту процедуру два раза в неделю. Результат, как говорится, налицо!

7. Маска для волос из майонеза

34-летняя Блейк Лайвли может похвастаться прекрасными волосами — они всегда выглядят здоровыми и блестящими. Оказывается, актриса часто делает маски из ингредиентов, которые любая хозяйка может найти на своей кухне. Так, прежде чем вымыть волосы, она по совету своей мамы наносит на нижнюю часть головы майонез или масло. Таким образом волосы не становятся сухими и ломкими.

8. Кетчуп для выведения хны