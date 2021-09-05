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Пропаривание влагалища, крем на основе крови, кетчуп для выведения хны и другие необычные бьюти-секреты звезд

Шок. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Несмотря на то что очень многие знаменитости практикуют «уколы красоты» и обращаются к помощи пластических хирургов, чтобы как можно дольше сохранить молодость, у них тем не менее есть собственные бьюти-секреты, которые, по их словам, помогают им выглядеть лучше и здоровее. Некоторые из этих процедур просты и легко выполнимы в домашних условиях, другие — весьма болезненны и финансово затратны. Так или иначе, мы не рекомендуем прибегать ни к одной из них без консультаций со специалистами, а просто рассказываем о необычных бьюти-лайфхаках звезд.

1. Увлажняющий крем на основе крови

24-летняя Хейли Бибер говорила, что в уходе за кожей она руководствуется рекомендацией дерматолога Барбары Стурм. Модель пользуется увлажняющим кремом, который делается на основе крови пациента. Стурм берет кровь и помещает ее в специальный аппарат, который ее обрабатывает, отделяя плазму от крови. Затем эту плазму используют для производства крема для кожи. Клетки крови вырабатывают белки, которые оказывают благотворное воздействие на кожу, пишет Сплетник.

2. Японский картофель для молодости кожи

41-летняя Оливия Манн уверена, что своей сияющей коже она обязана японскому картофелю (таро). Актриса считает, что гиалуроновая кислота, содержащаяся в нем, помогает предотвратить появление морщин.

3. Крем от геморроя против мешков под глазами

57-летняя Сандра Баллок использует крем от геморроя Preparation H от отеков и мешков под глазами. Он действительно сужает кровеносные сосуды, что помогает уменьшить отечность. Однако у некоторых людей он может вызвать аллергическую реакцию. В лучшем случае он просто окажется неэффективным.

4. Ледяная ванна для лица

Эту процедуру 42-летняя Кейт Хадсон подсмотрела у своего визажиста и теперь делает ее постоянно. Она просто каждое утро окунает лицо в воду со льдом, чтобы придать ему свежесть и бодрый вид.

5. Каппинг-терапия

Большой поклонницей каппинг-терапии (процедуры с использованием медицинских банок) является 63-летняя Мадонна. Ее суть заключается в том, что банки располагают на поверхности кожи, создавая вакуум. Это способствует притоку крови и помогает избавиться от целлюлита.

6. Плацентарная терапия

Плацента давно стала одним из самых популярных ингредиентов в средствах по уходу за кожей. 52-летняя Дженнифер Лопес несколько лет назад пристрастилась к процедуре по омоложению лица, которая включает в себя нанесение на лицо богатого белком и железом экстракта из человеческой плаценты, что стимулирует регенерацию кожи. Вот уже много лет Лопес делает эту процедуру два раза в неделю. Результат, как говорится, налицо!

7. Маска для волос из майонеза

34-летняя Блейк Лайвли может похвастаться прекрасными волосами — они всегда выглядят здоровыми и блестящими. Оказывается, актриса часто делает маски из ингредиентов, которые любая хозяйка может найти на своей кухне. Так, прежде чем вымыть волосы, она по совету своей мамы наносит на нижнюю часть головы майонез или масло. Таким образом волосы не становятся сухими и ломкими.

8. Кетчуп для выведения хны

У 39-летней Сиенны Миллер было немало неудачных экспериментов с волосами. Однажды она пыталась покрасить волосы в рыжий цвет, но они стали розовыми. Потом она попробовала стать брюнеткой, но в итоге получила зеленый оттенок. После этого актриса решила попробовать натуральную хну, но и это успехом не увенчалось: звезда получила новый цвет, который ей тоже пришелся не по душе. Актриса упорно пыталась вернуть естественный цвет, но долгое время сделать это ей не удавалось. На помощь ей пришел кетчуп! В течение полутора лет она наносила его на волосы и наконец добилась того, чего хотела.

9. Зубная паста для лечения прыщей

Помимо салонных процедур и использования дорогих косметических средств, 42-летняя Дженнифер Лав Хьюитт делает маску для лица из обычной зубной пасты. Актриса утверждает, что она способствует избавлению от пигментных пятен и уменьшает угревую сыпь. Из всех зубных паст Дженнифер отдает предпочтение той, в составе которой есть мята, потому что она снимает воспаление на коже.

10. Пропаривание влагалища

48-летняя Гвинет Пэлтроу утверждала, что очень полезной процедурой для влагалища является его пропаривание. Это древняя процедура, которая последнее время стала пользоваться все большей популярностью. Смысл в том, что женщина должна сидеть над горячей ванной с травами вроде полыни. Эта процедура направлена на восстановление гормонального фона, поддержание внутреннего здоровья и снятие боли и спазмов. Впрочем, о безопасности и пользе этой процедуры споры ведутся до сих пор. В любом случае делать ее самостоятельно в домашних условиях точно никому не стоит.

11. Сыворотка из крайней плоти корейских новорожденных мальчиков

52-летняя Кейт Бланшетт и 57-летняя Сандра Баллок являются поклонницами очень необычной процедуры для лица, которая называется penis facial. Дословно ее можно перевести как «пенис для лица». Ее суть заключается в том, что при помощи микроигл в кожу вводят клонированные клетки из клеток крайней плоти корейских новорожденных мальчиков после обряда обрезания. О своем косметическом опыте актриса рассказала в интервью австралийскому Vogue.

Признание Бланшетт вызвало большой общественный резонанс, так как из цитаты было не ясно, в чем заключается суть процедуры, и звучало это, мягко говоря, пугающе. Поэтому издание цитату актрисы удалило, однако ее все еще можно легко найти в сети.

Сама Джорджия Луиза была рада рассказать подробности процедуры, которая наделала столько шума. Она объяснила, что крайняя плоть собирается во время обряда обрезания, а затем стволовые клетки собираются и извлекаются с помощью центрифуги. После этого из этих клеток клонируют новые — в лаборатории. Так что, конечно, сыворотка не из «настоящих младенцев».

12. Крем для тела из черной икры

46-летняя Анджелина Джоли уверена, что избавиться от растяжек после рождения двойняшек Нокса и Вивьен ей помог крем для тела на основе икры рыбы. Это удовольствие не из дешевых — но, конечно, для голливудской звезды это мелочи, — ведь актриса использовала только осетровую икру (в среднем 100-граммовая баночка такой икры стоит 5—7 тысяч рублей).

13. Ложка вместо щипцов для подкручивания ресниц

Знаменитой модели Миранде Керр нравится, когда ресницы немного закручены. Но она совсем не в восторге от того, какой вред могут нанести щипцы для закручивания. Поэтому, когда она хочет добиться соответствующего эффекта, она использует металлическую ложку. Ее следует положить на веко а затем нанести на ресницы тушь, плавными движениями проводя щеткой вверх.


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