Секрет стройности : какие грибы помогают похудеть и где их искать

Грибы стали излюбленным блюдом во время диеты для многих звезд. Например, о чудодейственных свойствах даров леса говорили актрисы Келли Осборн и Кэти Перри. Они уверяли, что сбросили лишние килограммы именно с помощью грибов. Ученые провели множество исследований и выяснили, что этот продукт действительно хорошо подходит для диеты, пишет Life.ru.

Шампиньоны

Одно из исследований Медицинского колледжа штата Пенсильвания, США, показало, что шампиньоны помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме. В них много антиоксидантов. Таким образом, грибы способствуют не только поддержанию молодости, но и снижению веса.

Шампиньоны способствуют понижению в организме уровня плохого холестерина. В состав грибов входит белок, который быстро усваивается организмом. В них также было обнаружено почти двадцать полезных аминокислот.

«Сами по себе грибы являются низкокалорийным продуктом и имеют низкий гликемический индекс, поэтому их вполне можно есть худеющим. К тому же в грибах много белка, поэтому они дают насыщение. Но вся загвоздка кроется в способе приготовления. При готовке грибы впитывают в себя все, поэтому если их пожарить на масле, то низкокалорийным такое блюдо совсем нельзя назвать. Поэтому их надо либо варить, либо жарить на сухой сковороде без масла или готовить на гриле. При этом не стоит подавать к ним никакого соуса, который содержит масло или сметану, иначе весь диетический эффект от грибов нивелируется», — рассказала врач тибетской, китайской медицины клиники «Тибет Санкт-Петербург» Инесса Наумова.

Белые грибы

Как показало исследование ученых из Университета Пенсильвании в США, снижению веса способствуют белые грибы. В них много антиоксидантов, которые способны замедлять старение и улучшать обменные процессы. Содержат белые грибы еще и селен. Он повышает иммунитет и помогает вырабатывать коллаген.

«Грибы можно включать в различные диеты, но злоупотреблять ими не стоит. Они тяжело перевариваются. К тому же грибы являются распространенным аллергеном, а людям с заболеваниями почек их вообще следует ограничить. Поэтому использовать их в качестве основного продукта в популярных сейчас монодиетах нельзя», — объяснила Инесса Наумова.

Черный груздь

Черный груздь, который еще называют чернушкой, очень популярен у грибников. Он имеет прекрасные вкусовые характеристики и богат питательными веществами. Сезон груздя начинается с августа, а завершается в ноябре.

«В грибах содержится в среднем от 10 до 40 ккал на 100 граммов. Самой низкокалорийной среди популярных съедобных грибов является чернушка — 10,1 ккал, а самым высококалорийным — белый — 38 ккал, шампиньоны содержат 28 ккал», — пояснила Наумова.

Вешенки

Вешенка содержит много белка, витамины С, D, Е, РР, В. В этих грибах есть ценные вещества, которые предотвращают развитие инфекций. В то же время они положительно влияют на уровень холестерина, защищая кровеносную систему.

«Конечно, нельзя сказать, что эти грибы напрямую влияют на снижение веса, но включать их в меню худеющих можно. Грибы дают сытость, что позволяет избегать перекусов, а значит, и набирать лишний вес», — отметила диетолог Елена Кузнецова.

Лисички

В сентябре лисички можно найти не только в лесу, но и на полках крупных супермаркетов. Это одни из немногих лесных грибов, которые продаются в сетевых магазинах. Одни из причин — в лисичках никогда не бывает червей и они хорошо хранятся.

«Лисички — низкокалорийные грибы. В то же время в них много белка, что дает чувство сытости. Кроме того, в них содержится клетчатка, которая способствует обновлению клеток. Эти грибы содержат много ценных веществ, которые позволят в период диеты получить все, что необходимо организму, включая витамины А, D2 и РР», — добавила Елена Кузнецова.



