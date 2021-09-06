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H&M Studio представляет осень: вы наденете хоть что-нибудь из этих творений?

H&M представил коллекцию Studio сезона осень-зима 2021/22. Ее музой, по словам представителей бренда, стала «сильная и непримиримая женщина, которая не боится вызовов времени и готова заявить о себе».

Отсюда — принт Queendom («королевство, где правит королева»), выполненный в стиле граффити и появившийся на базовом белом свитшоте, фиолетовом свитере с разрезами, коротком платье с юбкой-баллоном и водолазке с капюшоном в стразах. Помимо них, в коллекцию вошли объемные пуховики, трикотажные платья, костюмы в тонкую полоску, брюки в пайетках, а также обувь и украшения в стиле 2000-х и нижнее белье. Вещи выполнены из таких экологичных материалов, как органический хлопок и переработанные полиамид и полиэстер. В производстве обуви использован биоматериал Vegea — растительная альтернатива натуральной коже.

Коллекция H&M Studio поступит в продажу 9 сентября.

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