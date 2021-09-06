Магний равно здоровье: десять продуктов, которые нужно есть женщинам после 50

Магний чрезвычайно важен для нормальной работы нашего тела. Он участвует в сотнях химических реакций в организме и помогает нам поддерживать хорошее здоровье. Особенно этот микроэлемент полезен для тех, кто постарше. Многие их нас не добирают рекомендованную суточную норму магния в 400 миллиграмм, хотя это сделать не так сложно. Даже таблетки не нужны!

Просто употребляйте больше продуктов, богатых магнием, и все будет в порядке. Что стоит добавить в свой рацион? 1. Тёмный шоколад

Темный шоколад не только вкусен, но и полезен — отличная новость для шокофанаток! Он очень богат магнием: в 30 граммах (пять долек) содержится 64 мг, а это 16 % от рекомендуемой дневной дозы. Темный шоколад также содержит много железа, меди, марганца и пребиотических волокон, которым с удовольствием перекусят полезные кишечные бактерии. Поддерживать микробиом в здоровом состоянии очень важно – он занимаются множеством важных вещей, от переваривания и усвоения полезных веществ до поддержки иммунитета.