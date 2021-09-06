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Слишком часто моете волосы? Пора понять, в чем проблема

Жирные волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Вы перепробовали множество средств по уходу за волосами, а они все равно быстро становятся жирными? Ищите причину глубже, предлагает «Домашний Очаг».

Моете голову каждый день, стараетесь не пользоваться утяжеляющими средствами для укладки, не перебарщиваете с маслом для кончиков, а волосы всё равно жирные уже на следующий день после мытья? Избавиться от этой проблемы можно, если выявить причинно-следственную связь.

Частое мытьё головы

Частое мытьё вопреки расхожему мнению не делает твои волосы более чистыми. Организм компенсирует потерю кожного жира, который мы смываем шампунем и другими средствами по уходу, тем, что начинает вырабатывать его в несколько раз больше, чтобы защитить волосы от пересыхания. Обратите внимание и на то, чем вы моете голову: жёсткий состав водопроводной воды нередко плохо сказывается на чистоте волос.

Генетика или гормональные причины

Особенности организма у каждого свои, на это влияют врождённые (генетические) причины и индивидуальные изменения в организме. То, что было заложено в нас с самого рождения, не всегда удаётся устранить полностью, но и это можно регулировать при помощи правильно подобранного ухода для конкретного типа волос и кожи головы. Что касается гормональных изменений, то они могут быть связаны с такими факторами, как пол, возраст, хронические и приобретённые заболевания, беременность, стресс.
 
Даже самые незначительные нарушения в балансе веществ могут привести к излишней выработке кожного сала. Например, пубертатные всплески гормонов или беременность — те временные состояния, которые требуют специального ухода. Например, во время беременности нельзя использовать средства, содержащие парабены, которые могут навредить плоду. А стресс и вовсе влечёт за собой целую вереницу проблем, отражающихся на красоте и здоровье.
 
Частый контакт с головными уборами

Ношение шапки, кепки или любых других головных уборов сказывается на чистоте волос: при регулярном контакте с посторонними материалами волосы жирнятся значительно быстрее. В жаркую погоду частое соприкосновение с панамой или шляпой неизбежно ведёт к тому, что уже через несколько часов после мытья волосы теряют свежесть. А зимой причёска не только быстро портится из-за ношения шапки, но и жутко электризуется. В этом случае выбирайте головные уборы из натуральных тканей с «дышащей» подкладкой и натуральным утеплителем.

Неправильный режим сушки волос

Долгий контакт с полотенцем приводит к обратному результату: волосы теряют значительное количество влаги, компенсируя дефицит обильной выработкой кожного себиума. То же происходит в результате использования фена с неправильным режимом сушки: чрезмерно горячий воздух негативно сказывается на состоянии кожи головы. Чтобы предотвратить появление излишков кожного сала, лучше всего использовать режим прохладного воздуха или вовсе отказаться от фена.

Нездоровая пища

Жирная и острая пища напрямую оказывает влияние на выработку себиума в организме. Для того чтобы волосы не становились жирными слишком быстро, нужно придерживаться здорового сбалансированного рациона. Откажитесь от фастфуда, быстрых углеводов, ограничь употребление жирного мяса и молочной продукции.

Неподходящий климат

Климатические условия влияют на волосы и кожу головы не меньше, чем качество воды. Частые переезды могут стать причиной затяжного стресса для волос, равно как и тяжёлая акклиматизация. Даже в помещении волосы подвергаются воздействию разных температурных режимов, не говоря уже про влажность и степень загрязнения воздуха.

Жирные кожа головы и волосы: как ухаживать?
 
Подбирайте специальные средства для своего типа волос и кожи головы, принимайте витамины для регуляции гормональных процессов и правильно мойте голову. Старайтесь делать это не чаще, чем раз в два дня. Кроме того, приобретите барьерный фильтр для душевой насадки, чтобы улучшить качество воды, а сам процесс мытья завершайте струёй воды прохладной температуры. Едва тёплая вода закрывает поры, благодаря чему кожа перестаёт выделять слишком много сала.
Откажитесь от фена, горячей плойки и длительного сиденья в полотенце. Давайте волосам высохнуть естественным путём на воздухе, пусть даже при комнатной температуре.
Замените пластмассовую расчёску деревянной. Дерево прекрасно впитывает не только воду, но и излишки кожного себиума.
Собирайте волосы в хвост, пучок или завивайте их: так волосы намного дольше сохранят свежий вид.
По возможности избегайте контакта с головными уборами, отдавайте предпочтение натуральным тканям и как можно реже трогайте волосы руками.
 
Жирная кожа головы и волосы: как устранить причину чрезмерного загрязнения

Употребляйте в пищу только полезные ненасыщенные жиры, необходимые женскому организму. Ненасыщенные жиры — это омега-3. Омега содержится в лососе, авокадо, семечках и орехах, растительных маслах. Такие жиры нужны для полноценного функционирования организма, и в отличие от насыщенных жиров они не провоцируют излишнюю выработку себиума. Замените бургер горсткой миндальных орешков, и твои волосы скажут вам спасибо!

Проверьте свой организм: сдайте анализы на гормоны, изучите ближайшие ветви родословной и подберите особый индивидуальный уход на основе консультаций с трихологом или терапевтом. В редких случаях бороться с жирными волосами приходится медикаментозным путём.

Следите за режимом сна и отдыха, старайтесь не нервничать, а в случае возникновения сильных психологических потрясений обязательно обращайтесь к психологу.

Старайтесь контролировать климат в помещении: слишком большая сухость, как и чрезмерная влажность могут нарушать работу сальных желёз. Увлажнитель воздуха и регулируемое отопление спасут ситуацию.

И помните: состояние волос и кожи головы — это прежде всего отражение вашего внутреннего здоровья!

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