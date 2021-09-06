Слишком часто моете волосы? Пора понять, в чем проблема
Вы перепробовали множество средств по уходу за волосами, а они все равно быстро становятся жирными? Ищите причину глубже, предлагает «Домашний Очаг».
Вы перепробовали множество средств по уходу за волосами, а они все равно быстро становятся жирными? Ищите причину глубже, предлагает «Домашний Очаг».
Моете голову каждый день, стараетесь не пользоваться утяжеляющими средствами для укладки, не перебарщиваете с маслом для кончиков, а волосы всё равно жирные уже на следующий день после мытья? Избавиться от этой проблемы можно, если выявить причинно-следственную связь.
Частое мытьё вопреки расхожему мнению не делает твои волосы более чистыми. Организм компенсирует потерю кожного жира, который мы смываем шампунем и другими средствами по уходу, тем, что начинает вырабатывать его в несколько раз больше, чтобы защитить волосы от пересыхания. Обратите внимание и на то, чем вы моете голову: жёсткий состав водопроводной воды нередко плохо сказывается на чистоте волос.
Генетика или гормональные причины
Ношение шапки, кепки или любых других головных уборов сказывается на чистоте волос: при регулярном контакте с посторонними материалами волосы жирнятся значительно быстрее. В жаркую погоду частое соприкосновение с панамой или шляпой неизбежно ведёт к тому, что уже через несколько часов после мытья волосы теряют свежесть. А зимой причёска не только быстро портится из-за ношения шапки, но и жутко электризуется. В этом случае выбирайте головные уборы из натуральных тканей с «дышащей» подкладкой и натуральным утеплителем.
Неправильный режим сушки волос
Долгий контакт с полотенцем приводит к обратному результату: волосы теряют значительное количество влаги, компенсируя дефицит обильной выработкой кожного себиума. То же происходит в результате использования фена с неправильным режимом сушки: чрезмерно горячий воздух негативно сказывается на состоянии кожи головы. Чтобы предотвратить появление излишков кожного сала, лучше всего использовать режим прохладного воздуха или вовсе отказаться от фена.
Жирная и острая пища напрямую оказывает влияние на выработку себиума в организме. Для того чтобы волосы не становились жирными слишком быстро, нужно придерживаться здорового сбалансированного рациона. Откажитесь от фастфуда, быстрых углеводов, ограничь употребление жирного мяса и молочной продукции.
Неподходящий климат
Климатические условия влияют на волосы и кожу головы не меньше, чем качество воды. Частые переезды могут стать причиной затяжного стресса для волос, равно как и тяжёлая акклиматизация. Даже в помещении волосы подвергаются воздействию разных температурных режимов, не говоря уже про влажность и степень загрязнения воздуха.
Употребляйте в пищу только полезные ненасыщенные жиры, необходимые женскому организму. Ненасыщенные жиры — это омега-3. Омега содержится в лососе, авокадо, семечках и орехах, растительных маслах. Такие жиры нужны для полноценного функционирования организма, и в отличие от насыщенных жиров они не провоцируют излишнюю выработку себиума. Замените бургер горсткой миндальных орешков, и твои волосы скажут вам спасибо!
Проверьте свой организм: сдайте анализы на гормоны, изучите ближайшие ветви родословной и подберите особый индивидуальный уход на основе консультаций с трихологом или терапевтом. В редких случаях бороться с жирными волосами приходится медикаментозным путём.
Следите за режимом сна и отдыха, старайтесь не нервничать, а в случае возникновения сильных психологических потрясений обязательно обращайтесь к психологу.
Старайтесь контролировать климат в помещении: слишком большая сухость, как и чрезмерная влажность могут нарушать работу сальных желёз. Увлажнитель воздуха и регулируемое отопление спасут ситуацию.