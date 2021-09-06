Слишком часто моете волосы? Пора понять, в чем проблема

Подбирайте специальные средства для своего типа волос и кожи головы, принимайте витамины для регуляции гормональных процессов и правильно мойте голову. Старайтесь делать это не чаще, чем раз в два дня. Кроме того, приобретите барьерный фильтр для душевой насадки, чтобы улучшить качество воды, а сам процесс мытья завершайте струёй воды прохладной температуры. Едва тёплая вода закрывает поры, благодаря чему кожа перестаёт выделять слишком много сала.

Откажитесь от фена, горячей плойки и длительного сиденья в полотенце. Давайте волосам высохнуть естественным путём на воздухе, пусть даже при комнатной температуре.

Замените пластмассовую расчёску деревянной. Дерево прекрасно впитывает не только воду, но и излишки кожного себиума.

Собирайте волосы в хвост, пучок или завивайте их: так волосы намного дольше сохранят свежий вид.

По возможности избегайте контакта с головными уборами, отдавайте предпочтение натуральным тканям и как можно реже трогайте волосы руками.

Жирная кожа головы и волосы: как устранить причину чрезмерного загрязнения