Сексолог рассказала, как справиться с беспочвенной ревностью

Иногда супруги не замечают, как безобидная, на первый взгляд, ревность перерастает в паранойю и становится серьезной проблемой в отношениях.

Сексолог Александра Миллер в разговоре с ФАН рассказала, как справиться с ревностью и начать доверять партнеру. Врач объяснила, что беспочвенная ревность — это сигнал, что пора обратить внимание на себя. Если вы неуверенно себя чувствуете, хотите изменить имидж или чувствуете себя не сексуальной, то начните просто изменять то, что вы давно хотели. Мы не имеем власти, по сути, ни над кем, а женщина, которая ревнует, придирается, становится отталкивающей, неинтересной, раздражающей. По мнению специалиста, от таких женщин мужчины избавляются. Также доктор Миллер добавила, что это некая склонность к саморазрушению, пребывание в переполненной страхами действительности. Это негативно влияет на сон, психику и здоровье в целом.

Необходимо переключить внимание на себя, пойти в терапию и начать видеть в партнере качества, которые вы обесцениваете. Подчеркивайте для себя и для него то, какой он верный, внимательный, заботливый и так далее. Доверие — это самый великий дар, который вы можете дать своему мужчине. Просто чувствуйте отношение к вам. Истинную любовь не доказывают, она проявляется в поступках, отношении.

Сексолог также отметила, что многие ходят на тренинги, к психологам, но не делают по факту ничего для того, чтобы изменить жизнь. По мнению специалиста, если вы реально хотите перемен, необходимо менять свое мышление.



