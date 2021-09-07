Десять вопросов, которые нужно задать себе, прежде чем разорвать отношения

5 Я все еще счастлива?

Здоровые отношения не означают, что все всегда хорошо, вы будете встречаться с трудностями, и это нормально. Вместе вы преодолеете их и станете сильнее. Однако эти плохие периоды не должны вызывать у вас такой стресс, что хорошие времена сразу теряют свою ценность. Если вы умеете преодолевать ссоры или поддерживать друг друга в трудностях, это не значит, что вы должны оставаться парой. Если партнерство больше не приносит вам радости, это может быть признаком того, что вам стоит разойтись в разные стороны. Поэтому, расставание — лучший выход, если вы чувствуете, что больше не счастливы и отношения тянут вас вниз, а не толкают вверх.

6 Нравится ли мне человек, которым я являюсь рядом со своим партнером?

Лучшие отношения — это те, которые помогают нам быть самими собой. Хотя сосредоточиться на другом человеке в отношениях очень заманчиво, вы узнаете больше, если посмотрите в зеркало и подумаете, насколько вы являетесь тем человеком, которым хотите быть в контексте ваших отношений. Спросите себя, те ли это отношения, в которых вы можете ошибаться, извиняться, расти и развиваться как личность.

7 Это то, чего я хочу сейчас?

Если вы думаете о расставании с партнером, потому что хотите побыть в одиночестве, спросите себя, означает ли это, что вы действительно хотите быть одинокой или вам просто нужно больше времени для себя. Всегда будут моменты, когда вам станет казаться, что вы устали от отношений, потому что в них больше нет ничего нового. Но если это ваша единственная претензия к партнеру, попробуйте привнести в отношения немного новой жизни, например, сделайте какие-то новые вещи вместе или поэкспериментируйте в постели. Также может быть, что вам нужно больше времени проводить в одиночестве, чтобы чувствовать, что у вас есть пространство для личностного роста в ваших отношениях. Если после этих попыток вы все еще считаете, что предпочитаете быть одиноким, то, возможно, это правильный выбор для вас.

8 Происходит ли что-то важное в моей жизни прямо сейчас?

Когда вы размышляете над таким важным выбором, как расстаться или нет, подумайте, не происходят ли в вашей жизни какие-то важные события, которые могут все усложнить. Вы только что сменили работу? В вашей семье недавно кто-то умер? Вы испытываете трудности в других отношениях в своей жизни? Возможно, вы проецируете стресс и разочарование от этих сопутствующих проблем на ваши романтические отношения. В то же время, если вы обнаружите, что ваш партнер не может поддержать вас в решении этих проблем, это может быть признаком того, что он вам не подходит.

9 Мне просто скучно?

Если вы постоянно думаете о расставании со своим парнем, сначала спросите себя, не скучно ли вам. Все отношения постоянно проходят через циклы новизны, волнения, стабильности, медленных периодов и так далее. Вместо того чтобы бросать партнера при первом же ощущении скуки в отношениях, стоит задуматься, не лежит ли в основе проблемы отсутствие возбуждения и есть ли способы перенести эту энергию. Если вы думаете, что у вас просто затишье, разожгите искру, попробовав ролевые игры или найдя новое совместное хобби с вашим партнером. Возможно, это именно то, что вам нужно, чтобы встряхнуть отношения.

10 Что бы я выбрала, если бы доверяла своей интуиции?

Чувство двойственности в отношениях может привести к тому, что решение расстаться или нет кажется невозможным. Но иногда ясности мешает отсутствие доверия к самому себе. Если вы сомневаетесь, стоит ли прекращать отношения, то просто спросите себя: «Что бы я выбрала, если бы твердо верила в свою способность выбирать?» Отсутствие доверия к себе может стать главенствующей причиной большинства ваших неправильных выборов. Вам может быть труднее наладить контакт со своими инстинктами, но стоит приложить усилия, чтобы копнуть глубже и установить связь с самим собой.



