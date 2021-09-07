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Закатать в банки или заморозить: заготовки на зиму для вкусного борща

Заготовка для борща. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Пожалуй, это одна из лучших заготовок на зиму. Если в вашей кладовке будут стоять баночки с такой заправкой, то зимой вам останется сварить бульон с картофелем, пишет Сегодня.

А если такая заправка будет в морозилке, то ее нужно будет обжарить и добавлять к остальным ингредиентам борща. Ниже представлены два таких рецепта. Их можно улучшать с помощью специй и дополнительных элементов по вкусу.

Заправка для борща замороженная

Ингредиенты

  • Свекла – 1 кг
  • Морковь – 800 г
  • Помидоры – 1 кг

Способ приготовления

  1. Свеклу и морковь очистить и натереть на терке или порезать соломкой.
  2. Помидоры бланшировать, очистить от кожицы и нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты, перемешать.
  3. Разложить заправку по пакетам тонким слоем, спустить воздух и убрать в морозилку.

Заправка для борща консервированная

Ингредиенты

  • Свекла – 2 кг
  • Помидоры – 2 кг
  • Капуста – 1 кг
  • Лук -1 кг
  • Морковь -1 кг
  • Растительное масло – 0,5 литра
  • Головка чеснока
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 3 ст. л.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец черный горошком – 10 шт.
  • Уксус 9% уксус – 4 ст. л. и по 1 ч. л. в каждую банку

Способ приготовления

  1. Все овощи тщательно промыть, очистить и нарезать соломкой или натереть на крупной терке.
  2. Вылить растительное масло в кастрюлю, выложить овощи, добавить все специи, кроме уксуса.
  3. Довести до кипения и варить на среднем огне 25-30 минут, помешивая. Добавить 4 столовые ложки 9% столового уксуса.
  4. Подготовить банки объемом 0,5 или 0,7 литра. Их нужно хорошо вымыть и простерилизовать.
  5. Выложить в банки заправки, в каждую добавить 1 чайную ложку 9% столового уксуса.
  6. Закатать, перевернуть вверх дном, оставить в тепле на ночь.

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