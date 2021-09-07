Закатать в банки или заморозить: заготовки на зиму для вкусного борща
Пожалуй, это одна из лучших заготовок на зиму. Если в вашей кладовке будут стоять баночки с такой заправкой, то зимой вам останется сварить бульон с картофелем, пишет Сегодня.
Пожалуй, это одна из лучших заготовок на зиму. Если в вашей кладовке будут стоять баночки с такой заправкой, то зимой вам останется сварить бульон с картофелем, пишет Сегодня.
А если такая заправка будет в морозилке, то ее нужно будет обжарить и добавлять к остальным ингредиентам борща. Ниже представлены два таких рецепта. Их можно улучшать с помощью специй и дополнительных элементов по вкусу.
Ингредиенты
Способ приготовления
Ингредиенты
Способ приготовления