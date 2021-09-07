Доктор Комаровский объяснил, как правильно лечить насморк у детей

Вот так у нас в штатах простуду и лечат! Врачи говорят: „Пейте горячее, проветривайте комнату и больше отдыхайте“. Все! Спреев от насморка практически нет в продаже, для горла спреи только смягчающие на травках;

В Испании с соплями можно вечно ходить врачи на это вообще не обращают внимания. Спреев в нос не найти в аптеках. Последние 17 лет привожу их из Украины;

Еще, как выяснилось, за месяц сидения дома все сопли проходят. Голландские дети очень счастливые, но такие сопливые,