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Доктор Комаровский объяснил, как правильно лечить насморк у детей

Насморк у ребенка. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Появление насморка, то есть слизи в носу, а попросту соплей, является реакцией организма на вирусную или бактериальную инфекцию, аллерген или переохлаждение. Известный детский доктор Евгений Комаровский объяснил на своей странице в Instagram, как правильно лечить симптоматический насморк, пишет Пятый канал.

Главное правило симптоматического лечения насморка — не дать слизи засохнуть,

— утверждает врач.

Чтобы жидкие сопли не загустели, в первую очередь надо обратить внимание на воздух, которым дышит ребенок. Чем он суше и теплее, тем активнее в него переходят водяные пары из слизи, и она засыхает. Чтобы этого не происходило, помещение нужно постоянно проветривать, чтобы воздух был прохладным и влажным.

Второй важный фактор, по словам Комаровского, реология (вязкость) крови.

В ситуации, когда имеет место сгущение крови, происходит снижение активности кровообращения в слизистых оболочках. Соответственно, снижается и способность слизистых оболочек синтезировать нормальную слизь,

— объясняет доктор.

По его словам, связь здесь прямая: чем гуще кровь, тем гуще слизь. Чтобы не допустить сгущение крови, нужно как можно больше пить.

Подписчики Комаровского в комментариях делятся опытом лечения насморка в других странах.

Вот так у нас в штатах простуду и лечат! Врачи говорят: „Пейте горячее, проветривайте комнату и больше отдыхайте“. Все! Спреев от насморка практически нет в продаже, для горла спреи только смягчающие на травках;

В Испании с соплями можно вечно ходить врачи на это вообще не обращают внимания. Спреев в нос не найти в аптеках. Последние 17 лет привожу их из Украины;

Еще, как выяснилось, за месяц сидения дома все сопли проходят. Голландские дети очень счастливые, но такие сопливые,

— пишут пользователи.


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