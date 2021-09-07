Вязаное, блестящее, кружевное: что носить этой осенью и зимой — все главные тренды сезона

Поэтому знакомимся сегодня с главными осенними трендами и выбираем, какую вещь точно стоит надеть в этом сезоне. К тому же (спойлер) все это вполне пригодно не только для глянцевых страниц и тиктоков, но и для реальной жизни. Ведь ценить комфорт, в том числе и в одежде, пандемия нас тоже научила.

1. Блестящие вещи

О том, что в истории общественные процессы влияли на моду, мы слышали неоднократно. Ну а теперь и сами стали свидетелями этого процесса. Постпандемийная эпоха и возвращение моды нулевых сошлись во времени — желание проживать каждый день как праздник нашло идеального союзника в гламурном стиле, и поэтому на подиумах мы видели гипертрофированные объемы блесток, пайеток и страз даже во вполне повседневных образах.

В общем, чтобы нарядиться, теперь действительно не стоит ждать особого повода. Хорошая новость для любителей минимализма — гнаться за пестротой тут можно, но не обязательно. Черный — один из главных цветов сезона, так что черные пайетки или серебристые кристаллы на черной базе вполне приветствуются.

2.Стиль après-ski

Коронавирус пришел к нам в разгар зимнего сезона, накрыл в первую очередь горнолыжные курорты Европы и вынудил всех прервать расслабленный отдых. Наверстывать недополученные дни на террасах après-ski дизайнеры рекомендуют за счет модных образов уже этой осенью. В тренде характерные свитера с разноцветными узорами и вышивкой.

3.Вязаные вещи

Без вязаных вещей пережить холодный сезон и так трудно — ждать особых указаний от инфлюенсеров и дизайнеров, чтобы утеплиться, не надо. Но при выборе фасонов в этом сезоне стоит выйти за рамки привычных свитеров и обратить внимание в первую очередь на жилетки, кардиганы, а также вязаные платья и костюмы.

Последние уже заполонили инстаграм — правда, в миниатюрной версии, которую явил миру Симон Порт Жакмюс. В целом же кардиганы на одной пуговице или застежке сверхновым дизайнерским изобретением не являются: такие были и в коллекции Gucci еще при Томе Форде, и в весенне-летней коллекции Versace этого года. Но тем лучше для нас — на поиск нужной модели можно отправляться в винтажные магазины или основательно порыться в собственном шкафу. Носить их на голое тело тоже необязательно — кардиганы отлично сочетаются с платьями, боди и джинсами или блузой.

Жилетки тоже лучше поискать в винтажных магазинах — легкая старомодность тут только на пользу. Особое внимание ярким расцветкам, контрастным кантам и узорам. Выбирать можно как сидящие по фигуре, так и модели оверсайз.

4.Кружева и шелк

Не самый очевидный тренд для осенне-зимнего сезона, но факт остается фактом — во многих коллекциях можно было увидеть кружево и в качестве основного материала, в качестве декоративного. Многие дизайнеры играли на контрасте фактур, например, делая из кружева вставки в свитерах. Вместе с кружевами во многие коллекции пришли и шелковые топы и платья в бельевом стиле.

5.Смесь принтов

Этим летом мы уже поняли, что все бежевые и пастельные вещи можно убрать подальше: доставать их пока по-прежнему рано. Упоение яркими цветами продолжается, так что и вместо бежевого тренча лучше надеть яркое пальто. На пике моды и смешение различных пестрых принтов с акцентом на абстрактные узоры. Здесь стоит присмотреться к вязаным вещам, например, свитерам и пончо, джинсовой одежде в стиле пэчворк, костюмам с принтами.

6.Яркие пуховики

Мода на пуховики вновь набирает обороты. Причем забудьте о простых моделях мрачных оттенков, к которым привыкли городские жители.

Яркие и дерзкие цвета, анималистичные принты, аппликации, необычный крой — все это пришло на смену классическим черным пуховикам, которые мы носили. Ну а если он и будет черным, то обязательно бархатным, как у Tom Ford. Пуховики этой осенью и зимой созданы, чтобы привлекать внимание, пишет spletnik.ru.



