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Почему мы выбираем партнеров, похожих на наших родителей

Жена радуется возвращению мужа. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, что мужья и жены часто бывают внешне похожи друг на друга? Или более экстремальный пример — дочери домашних тиранов часто выходят замуж за мужчин с такой же проблемой, а сыновья жестких, авторитарных матерей женятся на похожих по характеру женщинах? И это далеко не случайность, а подтвержденная данными научных исследований закономерность: мужчины подсознательно предпочитают женщин, похожих на собственную мать, а женщины – мужчин, напоминающих отца.

К примеру, психологи одного из британских сайтов знакомств попросили 53 мужчин, а также их матерей, жен или подруг оценить собственные личностные качества по 18 параметрам — от общительности до эмоциональной стабильности. Оказалось, что две трети мужчин неосознанно выбрали в партнерши женщин, у которых много общего с их матерями, причем гораздо больше, чем у самих сыновей.

Те из них, кто вырос с нежной и ласковой или же с властной и принципиальной мамой, повзрослев, живут под одной крышей с женщиной, имеющей такие же черты характера.

Аналогичная картина наблюдается и в случае дочерей и отцов, причем даже не обязательно родных. Например, исследователи из Печского университета (Венгрия) и Университета Уэйн (США) отобрали 26 семей с приемными детьми и решили выяснить, насколько похожи друг на друга различные некровные родственники. Для этого 250 студентов попросили выступить в роли судей.

Им демонстрировали фото приемного отца, снятое, когда его дочери было от двух до восьми лет, а также фотографии мужчин, один из которых – настоящий муж уже взрослой дочери. Студентам нужно было решить, кто есть кто, и почти в половине случаев они не ошиблись в своем решении, пишет Lady.mail.ru.

Оказалось, что дочери очень часто выбирали в мужья мужчин, внешне удивительно похожих на своих приемных отцов.

Причем, чем более близкими и теплыми были отношения между отцом и дочерью, тем выше были шансы, что она вышла замуж за человека, похожего на папу. Тот факт, что «папины дочки», в детстве дружившие с папами, инстинктивно выбирают партнеров, внешне напоминающих отца, подтверждают и результаты исследования, проведенного британскими и польскими психологами.

Все идет из детства

Как же так получается, что мы подсознательно связываем свою жизнь с людьми, похожими на наших родителей, даже если на сознательном уровне нам этого может совсем не хотеться? Психологи объясняют существование этого феномена с помощью теории полового импринтинга и теории привязанности.

Теория полового импринтинга (запечатления) говорит о том, что точно так же, как в психике ребенка оставляют неизгладимый след ситуации, пережитые им в раннем детстве, такой отпечаток несет с собой и личность родителя противоположного пола. Ребенок начинает ощущать привлекательность такого типа личности примерно к полутора-двум годам.

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