Советы психолога: как перестать жить как нужно и начать жить как хочешь

Как начать жить в соответствии со своими желаниями

Конечно, в идеале нужно обратиться к психотерапевту. Грамотный специалист поможет разобраться с проблемой. Но улучшить ситуацию можно и самостоятельно. Есть несколько способов решения вопроса своими силами:

вспомни о своих желаниях и ежедневно выписывай их на бумагу. Совсем не обязательно писать только о глобальном и реалистичном. Это может быть что угодно: «хочу шоколадку», «хочу на море», «хочу стать эстрадной певицей». Метод позволит восстановить контакт со своим телом и его потребностями;

постарайся нащупать свои личные границы. Перед тем, как предлагать помощь другому человеку, задай себе вопросы: «а мое ли это дело?», «почему я решила, что человек без меня не справится?», «а действительно ли я хочу помочь, или просто боюсь показаться плохим человеком?». Тренируйся говорить «нет», если не чувствуешь истинного желания сказать «да». Первый отказ будет самым трудным, но спустя несколько месяцев ты привыкнешь и обнаружишь, что твоя жизнь начинает принадлежать тебе;

убери из своего словарного запаса слова «должна» и «надо». Поменяй их на «выбираю» или «хочу». Например, вместо «мне надо помочь маме на даче» скажи «я хочу помочь маме на даче». Тогда ты задумаешься, а действительно ли ты этого хочешь, или в тебе говорит чувство долга? Другой вариант: вместо «я должна отказаться от сладкого» скажи «я выбираю отказаться от сладкого». После этого ты выйдешь из позиции жертвы и перейдешь в позицию хозяйки собственной жизни.