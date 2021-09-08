Советы психолога: как перестать жить как нужно и начать жить как хочешь

«Мало ли чего ты хочешь! Есть такое слово — «надо»». В детстве многие слышали эти слова от родителей или других взрослых. Зачастую наши потребности считали капризами, а за желания высмеивали или даже наказывали. Мы были обязаны вести себя так, как принято, а не так, как хочется. Иэти установки мы взяли с собой во взрослую жизнь, совершенно забыв о своих желаниях. Многие люди и в зрелом возрасте продолжают опираться не на собственное «хочу», а на чужое «надо». А ведь это не дает нам нормально жить. Рассмотрим способы, позволяющие осознать проблему и решить ее.
Как понять, что жизнь идет по установке «надо», а не по установке «хочу»
Ты страдаешь от расстройства пищевого поведения. Ты принимаешь пищу не потому что хочешь есть, а потому что «сейчас обеденное время». При этом зачастую непонятно, наелась ты или нет. Ты часто переедаешь. Или наоборот: поздним вечером понимаешь, что из-за сильной занятости за весь день даже и не вспомнила о том, что хочешь есть.
У тебя есть чувство, что ты проживаешь не свою жизнь. Боишься реализовывать свои мечты и желания. Волнуешься из-за того, как на это посмотрят другие люди.
Ты не умеешь отказывать людям, стараешься быть удобной и полезной для всех, кто к тебе обратится.
Чужие интересы и чужой комфорт для тебя важнее, чем свои собственные потребности и желания.
У тебя постоянно возникают финансовые трудности, часто берешь деньги в долг.
Ты стыдишься получать удовольствие, отдых дается с трудом. Для тебя предпочтительнее отработать до потери пульса и пролежать на диване все свободное время.
Тебе постоянно не хватает энергии.
Периодически возникает мысль, что тебе вообще ничего не хочется.
Ты не умеешь расслабляться и радоваться жизни.
Ты проживаешь свою жизнь, как будто это черновик, а все мечты и желания можно реализовать потом. Обещаешь себе: «вот когда я выйду замуж/заработаю достаточно денег/выращу детей/похудею, тогда и подумаю о своих мечтах».
Если хотя бы 5 утверждений из этого списка для тебя верны, значит, по жизни тебя ведут не собственные истинные желания, а чувство долга.
Как начать жить в соответствии со своими желаниями
Конечно, в идеале нужно обратиться к психотерапевту. Грамотный специалист поможет разобраться с проблемой. Но улучшить ситуацию можно и самостоятельно. Есть несколько способов решения вопроса своими силами:
вспомни о своих желаниях и ежедневно выписывай их на бумагу. Совсем не обязательно писать только о глобальном и реалистичном. Это может быть что угодно: «хочу шоколадку», «хочу на море», «хочу стать эстрадной певицей». Метод позволит восстановить контакт со своим телом и его потребностями;
постарайся нащупать свои личные границы.Перед тем, как предлагать помощь другому человеку, задай себе вопросы: «а мое ли это дело?», «почему я решила, что человек без меня не справится?», «а действительно ли я хочу помочь, или просто боюсь показаться плохим человеком?».Тренируйся говорить «нет», если не чувствуешь истинного желания сказать «да». Первый отказ будет самым трудным, но спустя несколько месяцев ты привыкнешь и обнаружишь, что твоя жизнь начинает принадлежать тебе;
убери из своего словарного запаса слова «должна» и «надо». Поменяй их на «выбираю» или «хочу». Например, вместо «мне надо помочь маме на даче» скажи «я хочу помочь маме на даче». Тогда ты задумаешься, а действительно ли ты этого хочешь, или в тебе говорит чувство долга? Другой вариант: вместо «я должна отказаться от сладкого» скажи «я выбираю отказаться от сладкого». После этого ты выйдешь из позиции жертвы и перейдешь в позицию хозяйки собственной жизни.
Говоря себе «я должна» или «мне надо», мы живем не своей жизнью и руководствуемся не своими желаниями.За нас все решают другие люди. Порой бывает полезно задуматься, совершаем ли мы поступки под влиянием собственного «хочу» или чужого «так нужно, так принято». Во втором случае надо пересмотреть взгляды и прислушаться к внутреннему голосу. Он обязательно подскажет, чего мы хотим на самом деле, и поможет начать жить в соответствии со своими желаниями и мечтами.