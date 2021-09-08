Cвоп, компост, благотворительность: как избавиться от ненужных вещей в гардеробе

Разбираем гардероб и сортируем вещи правильно

На создание одежды тратится много ресурсов, а многие бездумно ее приобретают и довольно быстро отправляют в мусорку, когда она выходит из моды. Вот почему к вопросу нужно подходить вдумчиво.

Откажись от импульсивной эмоциональной сортировки. Каждую вещь рассмотри, подержи в руках, прислушайся к своим ощущениям. Если предмет гардероба тебе нравится, ты его с удовольствием и часто носишь — оставляй. Но если при этом вещь пришла в негодное состояние (покрылась катышками, растянулась, деформировалась), избавляйся от нее без сожаления.

Несколько советов по разбору гардероба

Рассортируй вещи по трем категориям: «да», «нет», «второй шанс». Первый тип вещей — те, которые точно будешь носить, любимые, подчеркивающие твои достоинства. Второй тип — в утиль. И третий тип — вещи, которые можно изменить, перешить, переделать и носить.

Составь капсульный гардероб из одежды, которую оставила. Подумай, каких вещей не хватает для полноценных образов. Напиши список и постепенно докупи.

Регулярно делай сезонный разбор гардероба. Так ты будешь точно понимать, что уже есть, какие образы готовы, а чего не хватает. В этом случае твои покупки станут обдуманными и взвешенными.

А еще храни вещи правильно и бережно, чтобы они дольше сохраняли презентабельный внешний вид.

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Организация своп-вечеринки

Это такое интересное мероприятие, где участники меняются надоевшей одеждой. В России своп-вечеринки только набирают популярность, тогда как на Западе они — привычное дело. Это не скучный обмен и не продажа. Люди собираются, чтобы провести весело время и при этом без напряжения обновить гардероб.

Организовать своп-вечеринку можно по-разному. Только для своих или с привлечением незнакомых людей, например, через социальные сети. Важно, чтобы все приносили вещи в отличном состоянии, которые еще могут послужить другим. Если желания организовывать своп-вечеринку нет, то стоит поискать в своем городе — может, кто-то проводит такое мероприятие и его удастся посетить.

Продажа ненужного

В этом случае ты точно уверена том, что вещь получит второй шанс и будет радовать кого-то еще. Сейчас довольно много простых и удобных площадок, где с успехом продаются совершенно разные предметы гардероба. Главное, оценивать их реально, не завышать стоимость. И обязательно приведи вещи в порядок — продавай их чистыми, в хорошем состоянии.

Сдача вещей на переработку

Сегодня старую одежду не обязательно относить на свалку. Есть специальные центры, которые принимают текстильные материалы: отнеси свою одежду, утратившую привлекательность, туда. Это гораздо лучше, чем загрязнять отходами окружающее пространство. Поиск таких центров можно осуществить с помощью специальных эко-карт онлайн.

Самостоятельная переработка

Первое, что чаще всего можно сделать, — это использовать футболки, майки, махровые халаты и пижамы на тряпки. Подобные вещи хорошо впитывают влагу и станут незаменимыми помощниками в наведении порядка.

Еще один вариант – использовать ненужную одежду как материал для набивки подушечек, самодельных игрушек. Для этого нужно всего лишь измельчить ее ножницами. А перед этим снять все детали, которые могут пригодиться для починки: пуговицы, украшения, молнии и так далее.

Удивительный для многих вариант – вещи из натуральных материалов (лен, конопля, шелк, хлопок) переработать в удобрение, поместив их в компостную кучу. С течением времени они разложатся на составляющие. Это произойдет быстрее, если разобрать одежду на кусочки.

Передача на благотворительность

Здесь важно подойти к делу ответственно. Не просто мешком отдать вещи в первую благотворительную организацию, а изучить, подходят ли они по критериям отбора. Чтобы быть уверенной в том, что одежда не пойдет на свалку, а пригодится, не поленись выяснить все детали. Некоторые благотворительные организации не принимают ношеное, а только новое.