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Как правильно подобрать антивозрастную косметику

Косметика. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если вы старше 25 лет, то вам уже сейчас нужно начать заботиться о своей коже, чтобы выглядеть лучше в старости. Многие этого не делают, а потом пытаются найти чудо-средство, которое избавит ото всех признаков старения. Однако у антивозрастной косметики есть свой функционал, о котором знают не все. Кроме того, некоторые женщины даже не задумываются о том, что неправильно ухаживают за своей кожей.

О том, как работает ходовая косметика, какие средства должны быть в ежедневном уходе и на какие ингредиенты обращать внимание, рассказывает Анна Шарова, косметический химик-технолог, основатель бренда косметики Anna Sharova.

Что может антивозрастная косметика

Антивозрастная косметика, содержащая компоненты с доказанной эффективностью, действительно может качественно улучшить состояние кожи 35+ и старше (в разрезе предотвратить возрастные изменения или уменьшить заметность их проявлений).

Какими средствами пользоваться, если вам больше 40

Уход в 40+ будет базироваться на общих его аспектах: очищение, тонизирование, увлажнение, питание, защита.

Только нужно понимать, что очищение может быть разным. В 40+ оно должно быть и привычно мягким, и глубоким. Когда говорю о глубоком очищении, подразумеваю пилинги. Они обязательно должны быть в уходе 35+/40+.

Тонизирование — аналогично. Это может быть уже не просто тоник с элементами увлажнения, а тоник, например, с аскорбиновой кислотой. И тогда совместно с тонизированием включится и антивозрастная активность продукта.

Точно так же с увлажнением и питанием кожи. Продукты для этой цели могут содержать в себе главное — антивозрастные ингредиенты: ретинол, кислоты, пептиды.

На что смотреть в составе косметики

Есть ингредиенты с доказанной эффективностью. Другое дело, что и процент их ввода не может быть маркетинговым (например, 0,000001%). Это формы витамина С, кислоты, ретинол, ретиналь, пептиды различной направленности.

Как распознать действующее средство

Сейчас это сделать, как мне кажется, довольно легко. Главное — обратиться к компании напрямую. Уважающие себя компании и ответ, и документы по запросу предоставят. Мы, например, предоставляем день в день.

То есть компоненты в составе антивозрастной косметики должны быть как раз из пункта 3, а вот процент их ввода (который на этикетке указан быть не обязан), нужно уже запрашивать.

Что должно насторожить в составе косметики

Пожалуй, насторожить должно их отсутствие или очень незначительный процент ввода. Однако, о последнем никогда не догадаешься. Нужно только спрашивать или уметь разбираться самостоятельно.

К примеру, есть марка Х, в креме которой аж 9 пептидов, причем марка сама выносит их в ингредиентный ряд с содержанием в миллионных долях (ppm). А когда знаешь, что такое ppm и переводишь это в проценты, понимаешь, что пептидов 9, но результат на коже они вряд ли отобразят, потому что процент ввода по каждому из пептидов существенно меньше нижней рекомендательной границы, а значит и эффективность меньше или не наблюдается.

Аптечные средства VS бренды

Аптечные или популярные — это не так важно на самом деле. С оговоркой, что вы, например, не являетесь строгим приверженцем аптечной косметики. Главное, еще раз, перечень активов, их современность, и процент их ввода.

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