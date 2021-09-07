Как меняются отношения после рождения ребенка: главные факты и самые популярные мифы

1. Никакой близости в течение шести месяцев после родов
Самое распространенное заблуждение. Доктора рекомендуют ограничить занятия сексом с проникновением шестью неделями. За это время организм восстановится после родов.
2. Послеродовая депрессия неизбежна
Рождение ребенка влечет за собой физическую и эмоциональную трансформацию. Возбуждение на третий день после родов сменяется меланхолией и унынием. Однако не все волнения можно записать, как депрессивное расстройство. В большинстве случаев резкая смена эмоций связана с гормональной перестройкой: перепадами концентрации окситоцина и эндорфинов в крови и изменением уровня половых гормонов. Это естественный процесс, он не требует вмешательства докторов и решается поддержкой близких и супруга.
3. Ребенку нужно отдаться полностью и посвятить все свободное время
Растворившись в материнстве, очень просто потерять себя как личность. Более того, психологи говорят: гиперопека воспитает инфантильного и не способного на серьезные решения человека.
Относись ко всему проще, ведь дети добавляют в жизнь счастья, а маме — красоты. Если требуется помощь — попроси, делегируй часть обязанностей няне или бабушке. Если ты ненадолго оставишь ребенка, это не сигнал о том, что ты — плохая мать и не справляешься. Это лишь знак того, что ты заботишься о себе. А спокойная и уравновешенная мама — залог благополучия малыша и семьи.
Жизнь после родов: частые вопросы, которые беспокоят мамочек
4. Не мужское это дело — менять памперсы
Важно, чтобы оба партнера принимали участие в жизни маленького человека, малыш должен чувствовать связь с обоими родителями.
Исследования показывают: если отец берет небольшой отпуск и проводит его с женой и ребенком по возвращении из родильного дома какое-то время, то он больше вовлечен в родительство.
Малыш одинаково привыкает и привязывается к маме и к папе. В перспективе это формирует доверительные и открытые отношения и между членами семьи.
Пока отец занят младенцем, у мамы появляется возможность передохнуть, уделить время себе или домашним делам.
5. Грудное вскармливание обязательно
Эксперты сходятся во мнении, что ГВ идет на пользу здоровью и матери и ребенка. Молоко содержит витамины, ферменты, гормоны. Мама при кормлении передает ребенку активный иммунитет: научно доказано, что дети на естественном вскармливании менее подвержены инфекциям кишечника и дыхательных путей, стоматиту, и в два раза реже становятся жертвами синдрома внезапной смерти новорожденных.
Однако решение, кормить или нет, остается исключительно за женщиной. Из-за быстрого возвращения на работу, физиологических сложностей или просто дискомфорта, она вправе отказаться от естественного вскармливания. Сейчас на рынке широкий спектр детских смесей для любого возраста и индивидуальных потребностей.
8 вопросов о грудном вскармливании, которые ты стеснялась задать врачу
6. После родов грудь не вернется в форму
Изменения фигуры после родов беспокоят каждую женщину. Особенные волнения вызывает область груди и живота, так как именно они подвержены нагрузке в течение 9 месяцев и при лактации. Чтобы сохранить форму бюста и поддержать ее в период кормления, придерживайся элементарных рекомендаций:
следи за весом в беременность и питайтесь правильно, исключи из рациона простые углеводы;
пей много воды и используй увлажняющие кремы, они поработают с тонусом кожи;
выбирай белье по размеру, не допускай сдавливания груди бюстгальтером;
упражнения для грудных мышц и мышц спины не дадут груди обвиснуть.
Пара должна держаться вместе, чтобы справиться со сложностями. Поддержка и открытый диалог помогут распределить обязанности и понять друг друга. Уделяйте время себе: оставьте малыша с няней и устройте романтическое свидание или просто выспитесь в обнимку. Объятия стимулируют выработку гормонов счастья, которые так необходимы в кризисные времена.
В чем нуждается женщина после родов на самом деле
Основываясь на 36 исследованиях из 15 стран, выяснили, что наиболее важным для женщин является позитивный послеродовой опыт, классифицированный по четырем принципам:
социальная адаптация и коррекция отношений с партнером
поддержка и забота окружающих
получение медицинского послеродового ухода.
Подписывайтесь на страницу портала Krasotka в Facebook!