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Как меняются отношения после рождения ребенка: главные факты и самые популярные мифы

Мать и младенец. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Проблемы, которые появляются в отношениях после рождения ребенка, разрушили не один брак. Многие к ним оказываются просто не готовы. Как распознать и победить кризис, а также какие существуют мифы об этом сложном периоде, расскажет «Лизе» сексолог.

Факты, обусловленные физиологией и психологией женщины после родов

1. После родов женщина становится более эмоциональной

Во время беременности, в родах и после них организм женщины переживает гормональный шторм. Им управляют эстрогены, гестагены, эндорфины, окситоцин, релаксин, пролактин. Это коктейль меняет не только тело, но и управляет психикой. Функция половых гормонов — сохранение и развитие беременности. Прогестерон готовит эндометрий к возможной имплантации оплодотворенной яйцеклетки и контролирует тонус мышц матки. Также он стимулирует рост и развитие железистой ткани молочных желез для здоровой лактации.

Эстрадиол вырабатывается плацентой для повышения скорости обмена веществ во всех тканях и органах.

Большим влиянием на психику обладают так называемые эндогенные опиаты: эндорфины и окситоцин.

Эндорфин вырабатывается в ответ на стресс вместе с адреналином, чтобы уравновесить эффекты последнего. Он действует с одной стороны как естественное обезболивающее, а с другой — контролирует центр положительных эмоций.

Главные гормоны в женском организме, за уровнем которых надо следить

Окситоцин — гормон формирования социальных связей и первый гормон удовольствия, который вырабатывается в первые секунды жизни. Он снижает страх и тревогу, увеличивает доверие. Окситоцин заставляет нас оставаться с партнером.

В родах благодаря выбросу этих двух нейромедиаторов снижается ощущение боли, а после них формируется привязанность и любовь между матерью и ребенком. Гормональный фон — вещь тонкая и подвержена влиянию многих факторов: от качества пищи до физической нагрузки. Колебания уровня белков счастья в крови приводит к эмоциональной нестабильности.

Некоторые женщины после родов сталкиваются не только с депрессией, но и ПТСР. Это тревожное расстройство, вызванное стрессовыми событиями, которые часто всплывают в воспоминаниях и ночных кошмарах.

Одно исследование, проведенное ВВС, показало, что примерно у трети матерей, переживших «травматиче6ские роды» развивается ПТСР.

Жизненно важно, как воздух, проявлять чуткость и заботу к женщинам, которые недавно родили. Стараться ограждать от лишнего стресса. Они и так находятся 24 часа в сутки на «эмоциональных качелях», плюс добавим сюда ПТСР и дополнительную тревогу на фоне пандемии.

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2. С рождением ребенка некоторые женщины уповают на улучшение отношений с мужем

Если у супругов до появления детей были серьезные конфликты, то можно ожидать, что новый член семьи усугубит положение. Это касается даже тех союзов, чьи отношения до беременности были великолепны.

Ребенок переворачивает привычные роли: мужчина и женщина были любовниками, теперь они мать и отец. Им приходится знакомиться заново в непривычных условиях, учиться жить и делить внимание на троих. Адаптация проходит болезненно: если пара не готова к иной жизни и пускает все на самотек, то финал неутешителен. Более трети семейных ссор происходит из-за финансовых проблем.

Доходы с появлением малыша сокращаются, а вот расходы растут: у 20% молодых родителей траты увеличились в 2 раза. Высокая доля «зарплат в конверте» лишает женщин достойных декретных выплат и отбрасывает семьи если не за черту бедности, то сильно назад по уровню располагаемых средств. Пополнение влияет на отношения не только психологически, но и материально: перераспределение денег и экономия на развлечениях и собственных потребностях.

3. Порой у женщин снижается уровень удовлетворенности браком после рождения ребенка

Молодым родителям сложно изменить привычки. Здесь сталкиваются ожидание и реальность: партнеры пытаются оправдать надежды, которые возлагали друг на друга. Часто мужчины считают, что забота о новорожденном — обязанность женщины. В конце концов супруги теряют взаимопонимание, растет ком противоречий и взаимных претензий. Вместе со стрессом от перемен привычного уклада наступает семейный кризис.

Некоторые женщины рассказывают, что испытывают беспокойство из-за того, что не удовлетворяют сексуальные потребности своего партнера после родов. Так как еще не готовы снова заниматься сексом.

Решение всех проблем с мужчиной начинаются с обнуления всех ожиданий относительно того, какой должен быть первый год после рождения малыша.

Не пытайся торопить события в постели, если все еще больно заниматься любовью. Найди другие способы близости со своим мужем на некоторое время.

4. Обычный срок для возобновления сексуальной жизни после родов — шесть недель

Именно столько времени тело приходит в норму. После родов в матке образуется обширная раневая поверхность, которая заживает за четыре-шесть недель. Чтобы избежать инфекции, лучше воздержаться от половых контактов. Кроме того около двух месяцев требуется для восстановления тонуса мышц тазового дна и инволюции внутренних органов.

По истечении полутора месяцев посети гинеколога, чтобы убедиться, что секс не навредит здоровью. Если ты не планируешь повторную беременность, то помни про важность контрацепции. Даже после недавних родов можно снова забеременеть.

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5. Женщины после родов начинают получать удовольствие от секса

Половые органы становятся более чувствительными, появляются необычные эрогенные зоны. Многие девушки говорят, что их мнение о сексе изменилось после рождения ребенка. В процессе родов вырабатывается огромное количества окситоцина — гормона радости и удовольствия. Высокая концентрация этого вещества пробуждает спящие окситоциновые рецепторы во влагалище: они отвечают за яркость и остроту ощущений.

Кроме того после беременности и родов мышцы тазового дна возвращаются в тонус, улучшается регионарное кровообращение и как следствие усиливается их сенситивность.

Психологическая зрелость, вызванная рождением ребёнка, добавляет женщине уверенности в себе и стимулирует либидо. Она становится раскрепощенной и получает от процесса больше удовольствия. Если заниматься до и после беременности интимной гимнастикой, то ощущения от секса станут еще ярче.

Мифы, которые не имеют под собой твердой базы

1. Никакой близости в течение шести месяцев после родов

Самое распространенное заблуждение. Доктора рекомендуют ограничить занятия сексом с проникновением шестью неделями. За это время организм восстановится после родов.

2. Послеродовая депрессия неизбежна

Рождение ребенка влечет за собой физическую и эмоциональную трансформацию. Возбуждение на третий день после родов сменяется меланхолией и унынием. Однако не все волнения можно записать, как депрессивное расстройство. В большинстве случаев резкая смена эмоций связана с гормональной перестройкой: перепадами концентрации окситоцина и эндорфинов в крови и изменением уровня половых гормонов. Это естественный процесс, он не требует вмешательства докторов и решается поддержкой близких и супруга.

3. Ребенку нужно отдаться полностью и посвятить все свободное время

Растворившись в материнстве, очень просто потерять себя как личность. Более того, психологи говорят: гиперопека воспитает инфантильного и не способного на серьезные решения человека.

Относись ко всему проще, ведь дети добавляют в жизнь счастья, а маме — красоты. Если требуется помощь — попроси, делегируй часть обязанностей няне или бабушке. Если ты ненадолго оставишь ребенка, это не сигнал о том, что ты — плохая мать и не справляешься. Это лишь знак того, что ты заботишься о себе. А спокойная и уравновешенная мама — залог благополучия малыша и семьи.

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4. Не мужское это дело — менять памперсы

Важно, чтобы оба партнера принимали участие в жизни маленького человека, малыш должен чувствовать связь с обоими родителями.

Исследования показывают: если отец берет небольшой отпуск и проводит его с женой и ребенком по возвращении из родильного дома какое-то время, то он больше вовлечен в родительство.

Малыш одинаково привыкает и привязывается к маме и к папе. В перспективе это формирует доверительные и открытые отношения и между членами семьи.

Пока отец занят младенцем, у мамы появляется возможность передохнуть, уделить время себе или домашним делам.

5. Грудное вскармливание обязательно

Эксперты сходятся во мнении, что ГВ идет на пользу здоровью и матери и ребенка. Молоко содержит витамины, ферменты, гормоны. Мама при кормлении передает ребенку активный иммунитет: научно доказано, что дети на естественном вскармливании менее подвержены инфекциям кишечника и дыхательных путей, стоматиту, и в два раза реже становятся жертвами синдрома внезапной смерти новорожденных.

Однако решение, кормить или нет, остается исключительно за женщиной. Из-за быстрого возвращения на работу, физиологических сложностей или просто дискомфорта, она вправе отказаться от естественного вскармливания. Сейчас на рынке широкий спектр детских смесей для любого возраста и индивидуальных потребностей.

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6. После родов грудь не вернется в форму

Изменения фигуры после родов беспокоят каждую женщину. Особенные волнения вызывает область груди и живота, так как именно они подвержены нагрузке в течение 9 месяцев и при лактации. Чтобы сохранить форму бюста и поддержать ее в период кормления, придерживайся элементарных рекомендаций:

следи за весом в беременность и питайтесь правильно, исключи из рациона простые углеводы;

пей много воды и используй увлажняющие кремы, они поработают с тонусом кожи;

выбирай белье по размеру, не допускай сдавливания груди бюстгальтером;

упражнения для грудных мышц и мышц спины не дадут груди обвиснуть.

Советы молодым родителям

Пара должна держаться вместе, чтобы справиться со сложностями. Поддержка и открытый диалог помогут распределить обязанности и понять друг друга. Уделяйте время себе: оставьте малыша с няней и устройте романтическое свидание или просто выспитесь в обнимку. Объятия стимулируют выработку гормонов счастья, которые так необходимы в кризисные времена.

В чем нуждается женщина после родов на самом деле

Основываясь на 36 исследованиях из 15 стран, выяснили, что наиболее важным для женщин является позитивный послеродовой опыт, классифицированный по четырем принципам:

социальная адаптация и коррекция отношений с партнером

поддержка и забота окружающих

принятие нового тела

получение медицинского послеродового ухода.


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