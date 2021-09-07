Как меняются отношения после рождения ребенка: главные факты и самые популярные мифы

Доходы с появлением малыша сокращаются, а вот расходы растут: у 20% молодых родителей траты увеличились в 2 раза. Высокая доля «зарплат в конверте» лишает женщин достойных декретных выплат и отбрасывает семьи если не за черту бедности, то сильно назад по уровню располагаемых средств. Пополнение влияет на отношения не только психологически, но и материально: перераспределение денег и экономия на развлечениях и собственных потребностях.

3. Порой у женщин снижается уровень удовлетворенности браком после рождения ребенка

Молодым родителям сложно изменить привычки. Здесь сталкиваются ожидание и реальность: партнеры пытаются оправдать надежды, которые возлагали друг на друга. Часто мужчины считают, что забота о новорожденном — обязанность женщины. В конце концов супруги теряют взаимопонимание, растет ком противоречий и взаимных претензий. Вместе со стрессом от перемен привычного уклада наступает семейный кризис.

Некоторые женщины рассказывают, что испытывают беспокойство из-за того, что не удовлетворяют сексуальные потребности своего партнера после родов. Так как еще не готовы снова заниматься сексом.

Решение всех проблем с мужчиной начинаются с обнуления всех ожиданий относительно того, какой должен быть первый год после рождения малыша.

Не пытайся торопить события в постели, если все еще больно заниматься любовью. Найди другие способы близости со своим мужем на некоторое время.

4. Обычный срок для возобновления сексуальной жизни после родов — шесть недель

Именно столько времени тело приходит в норму. После родов в матке образуется обширная раневая поверхность, которая заживает за четыре-шесть недель. Чтобы избежать инфекции, лучше воздержаться от половых контактов. Кроме того около двух месяцев требуется для восстановления тонуса мышц тазового дна и инволюции внутренних органов.

По истечении полутора месяцев посети гинеколога, чтобы убедиться, что секс не навредит здоровью. Если ты не планируешь повторную беременность, то помни про важность контрацепции. Даже после недавних родов можно снова забеременеть.

Секс после родов: 10 ответов на интимные вопросы

5. Женщины после родов начинают получать удовольствие от секса

Половые органы становятся более чувствительными, появляются необычные эрогенные зоны. Многие девушки говорят, что их мнение о сексе изменилось после рождения ребенка. В процессе родов вырабатывается огромное количества окситоцина — гормона радости и удовольствия. Высокая концентрация этого вещества пробуждает спящие окситоциновые рецепторы во влагалище: они отвечают за яркость и остроту ощущений.

Кроме того после беременности и родов мышцы тазового дна возвращаются в тонус, улучшается регионарное кровообращение и как следствие усиливается их сенситивность.

Психологическая зрелость, вызванная рождением ребёнка, добавляет женщине уверенности в себе и стимулирует либидо. Она становится раскрепощенной и получает от процесса больше удовольствия. Если заниматься до и после беременности интимной гимнастикой, то ощущения от секса станут еще ярче.