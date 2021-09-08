Как сельдерей влияет на здоровье: плюсы и минусы

Что надо знать о сельдерее

Сельдерей — двулетнее растение семейства зонтичных, близкий родственник укропа, тмина, кориандра, моркови, петрушки, фенхеля и пастернака. В наши дни его выращивают почти на всех континентах, но считается, что родом он со Средиземноморья.

В Древней Греции букеты с листьями этого растения вручали победителям спортивных состязаний. Если верить Гомеру, пещеру нимфы Калипсо окружали луга сельдерея — «пахучей травы селион» («Одиссея»).

Польза сельдерея

В сельдерее содержатся витамины группы B, K, С, A, E, РР. Растение является хорошим источником кальция, магния, железа, калия и цинка.

Несмотря на все полезные свойства сельдерея, важно помнить, что этот продукт — довольно сильный аллерген. Причем его аллергенный потенциал сохраняется и после термической обработки. Так что вводить сельдерей в рацион лучше с небольших порций.

Укрепляет иммунитет

Уменьшает риск развития сердечных заболеваний

Может повлиять на уровень сахара в крови

Полезен для костей

Снижает вероятность анемии

Подходит для здорового питания

Сельдерей полезен для ЖКТ и подходит для тех, кто следит за весом: в нем всего 13 ккал на 100 г. В растении много пищевых волокон, которые являются важной частью здорового питания.

Кому не стоит есть сельдерей

Сок сельдерея втягивает воду в пищеварительный тракт и ослабляет стул. Эти побочные эффекты могут быть более выраженными для людей с особыми состояниями, такими, например, как синдром раздраженного кишечника (СРК), пишет портал «РБК».

Также в сельдерее содержится много натрия (80 мг на 100 г) — 6,2% от суточной нормы. Исследования показывают, что его употребление в больших количествах может привести к повышению уровня артериального давления, особенно у чувствительных к соли людей.

В кулинарии

Наибольшее количество полезных веществ содержится в свежем сельдерее. При замораживании продукт сохраняет большинство полезных свойств, а вот при термической обработке часть витаминов и микроэлементов теряется.

Из сельдерея можно приготовить салат, суп, гарнир на сковороде и в духовке, сок, засушить в качестве специи. Вот, например, простой рецепт полезного и вкусного смузи из сельдерея, яблока, огурца, моркови и киви. Измельчите все в блендере и медленно ешьте получившееся блюдо ложкой — так чувство сытости наступит быстрее.

Как выбирать и хранить

Свежий сельдерей яркого салатового цвета, с упругими листьями без темных пятен и видимых повреждений. Когда стебли отделяют друг от друга, должен слышаться характерный хруст.

Лучше всего съесть сельдерей сразу после покупки. Перед употреблением его нужно промыть под проточной водой и просушить, например, на полотенце. Затем оберните продукт алюминиевой фольгой и положите в холодильник. В таком состоянии удастся сохранить полезные свойства сельдерея до 10 дней.



