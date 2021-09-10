Шесть правил стройности, о которых никто не говорит

«Рамблер» выяснил, о каких правилах похудения часто умалчивают.

Стакан воды утром

Раньше считалось, что утро с воды начинают только модели. На самом деле, это хорошая практика для любого человека. Стакан воды натощак помогает вывести накопившиеся за минувшие сутки токсины и шлаки. Это зачастую подтверждает и практика, после выпитой воды могут возникнуть позывы сходить в туалет. А вот лимонный сок в воду лучше не добавлять, особенно, если у вас есть проблемы с желудком.

Питайтесь разнообразно

Все современные диетологи говорят о том, что важно не столько отказывать себе в любимых блюдах, сколько придерживаться разнообразного и сбалансированного питания. Наиболее важно, чтобы салат и другие овощи занимали половину тарелки, а белки и углеводы лишь 25%. Также необходимо максимально снизить потребление сахара, так как он присутствует буквально во всех продуктах.

Перестаньте смотреть на часы

К сожалению, наш организм не настолько умный, чтобы худеть только в том случае, если вы откажетесь от еды после шести. На похудение или набор мышечной массы влияет исключительно общий образ жизни и баланс калорий и белков, жиров, углеводов. То есть вы можете есть дробно, а можете съесть всю еду за один присест, имеет значение лишь количество калорий. Ну и нагрузка на ЖКТ будет выше, если вы употребите всю еду разом.

Тщательно пережевывайте пищу

Мы живем на высоких скоростях, а прием пищи зачастую сопровождает просмотр телевизора или YouTube. В результате, мозг отвлекается, еда попадает в желудок крупными кусками и чувство голода никуда не уходит. Поэтому диетологи советуют принимать пищу отдельно от гаджетов и подходить к процессу осознанно, медленно пережевывая пищу и получая наслаждение от процесса. Таким образом, организм поймет, что вы в процессе насыщения и быстрее «отключит» голод. Если в конце трапезы вы чувствуете, что не наелись, подождите полчаса и только потом берите добавку.

Держите воду под рукой

Приучайте себя пить воду. Зачастую сигнал голода провоцирует именно жажда, поэтому важно научиться восполнять водный баланс. Взрослому человеку за день необходимо выпивать около двух литров воды. Когда вы начнете это делать, то заметите, что есть будет хотеться реже, при этом ЖКТ будет работать лучше. К тому же, именно недостаток воды вызывает отечность. Так как организм привык накапливать и удерживать то, чего ему не хватает.

Не бойтесь углеводов

К сожалению, далеко не все эксперты реально имеют высокие знания о продуктах. За последние несколько лет под удар попали углеводы, которым объявили полный запрет. На самом деле, ничего страшного в них нет, более того, они обеспечивают энергию. Однако существуют вредные углеводы, например, сладкое, всем известный фастфуд или булочки в больших количествах, а есть полезные — овощи, фрукты, крупы и бобовые.



