Пять токсичных привычек в отношениях, которые многие считают нормальными

Отношения — это всегда игра на двоих, где действия каждого из партнеров имеют свои предпосылки и последствия. Однако часто влюбленные могут играть не по правилам, используя хитрые уловки и нечестные приемы. О токсичных привычках в отношениях рассказывает культовый российский психолог Вероника Хацкевич.

Привычка 1

«Я делаю это ради тебя» или «Мне все равно, нужны ли тебе мои жертвы, благодари!»

Иногда партнер путает понятия заботы и жертвенности. Эгоизм пропитывается маниакальной заботой, неуверенностью в себе и желанием привязать партнера как можно крепче. Получается глубокая манипуляция, при которой вроде как тебе помогают и идут навстречу, а на самом деле лишают воли и возможности выбирать. Не ведитесь на нелепое бескорыстие, замаскированное полной отдачей партнеру и отношениям, эта партия не стоит того.

Привычка 2

«Ты умница!» или «Продолжай соответствовать моим нереальным идеалам»

Всем хочется слышать комплименты и получать одобрение от партнера, быть для него хорошим, любимым, самым лучшим. Однако в погоне за похвалой и признанием можно потерять самого себя. Будьте внимательны, отличая здравую похвалу ваших реальных достижений от желания половинки сделать вас максимально удобной и соответствующей его не всегда здоровым идеалам.

Привычка 3

«Да я пошутил» или «Я не хочу перед тобой извиняться»

Этот прием очень любят те, кто не умеет думать о последствиях своих слов и действий. Обидные шутки, колкие высказывания или необдуманные поступки не должны присутствовать в здоровых отношениях. Если они все же имеют место быть, четко транслируйте партнеру, что вас такое поведение не устраивает, отстаивайте свои границы и не разрешайте причинять вам вред как морально, так и физически.

Привычка 4

«А что тут такого?» или «А зачем мне быть внимательным к твоим границам?»

Иногда партнер может ловко замаскировать свое невнимание к вашим просьбам под агрессию и обиду. Вы просили не брать какую-то вашу вещь или не разговаривать в таком тоне, а в ответ вместо извинений идут агрессия, обесценивание, газлайтинг и шантаж? Все, что угодно, лишь бы не соблюдать ваши границы и не пытаться понять вас как личность.

Привычка 5

«Я тебе не разрешаю» или «Я тебе запрещаю даже дышать без спроса»

Самый ужасный вид жульничества в отношениях. Можете сколько угодно обозначать границы, выражать претензию, в то время как другая сторона может испытывать недоумение и шок от того, что вы думаете, чувствуете, хотите чего-то другого. Запомните: вы не вещь, не ребенок и уж точно не собака на поводке для вашего партнера. Он должен не только любить вас, но и уважать. Если половинка не может позволить себе дать вам взаимную свободу на жизнь, не дает буквально моргать без спроса — бегите от такого человека.



