Правда ли, что лучше заниматься фитнесом перед завтраком? Теперь у медиков есть точный ответ

В какое время суток проще всего сжечь лишний жир? Стоит ли завтракать перед утренней пробежкой или бассейном? Нужно ли заниматься фитнесом до завтрака или после него? Ответы на эти вопросы волнуют миллионы людей по всему миру. И некоторые недавние исследования готовы поставить точку в этом вопросе.

Что выяснили ученые?

Завтрак съешь сам… но перед этим потренируйся!

Именно к такому выводу пришли ученые из британского Университета Бата, исследуя влияние спортивных упражнений на организм человека в разное время суток.

Эксперты проанализировали несколько десятков людей с ожирением и определили, что те, кто занимался спортом перед завтраком, сжигали в два раза больше жира, чем те, кто сперва поел, а после занимался.

По словам ученых, это объясняется тем, что во время физических упражнений натощак, организм сжигает отложенные углеводы и быстро переходит к использованию лишнего жира. Кроме этого, физические упражнения перед завтраком заставляют мышцы лучше реагировать на инсулин, снижая риск развития диабета и сердечных заболеваний.

Их коллеги из Бирмингемского университета выяснили, что пропуская завтрак, вы снижаете уровень инсулина во время утренних тренировок.