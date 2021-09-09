В стиле 90-х: cтилисты назвали самые модные джинсы осени 2021

«Мне не хочется выглядеть так, будто я все еще ношу свой подростковый гардероб. Тем не менее, я обнаружила, что есть способы сделать этот образ немного шикарнее. Во-первых, не нужно выбирать слишком длинные джинсы. Во-вторых, выбирайте подходящую обувь — например, классические кроссовки в стиле 90-х или пару черных балеток на плоской подошве или Converse. Наденьте футболку или укороченный топ и блейзер или приталенную блузку, чтобы сбалансировать образ», — рекомендует фешн-эксперт профильного издания о моде Who What Wear.