Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября
Середина сентября — время хлопотное и активное. Многие уже вошли в новый ритм, однако угроза осенней депрессии все еще актуальна.
Середина сентября — время хлопотное и активное. Многие уже вошли в новый ритм, однако угроза осенней депрессии все еще актуальна.
Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют женщинам прислушаться к актуальным советам астрологов, чтобы провести грядущую неделю в позитивном настрое и привлечь процветание.
Женщина-Овен
Женщинам-Овнам на этой неделе астрологи рекомендуют посвятить себя сфере отношений. Звезды и планеты благоволят к романтическим встречам и свиданиям, а одиноким сердцам будет проще найти свою любовь. В отношениях важную роль будут играть забота и доверие к партнерам, чтобы отношения в семье были гармоничными, а конфликты ушли в прошлое. Удачна эта неделя и для заключения деловых договоренностей.
Женщина-Телец
Женщинам-Тельцам на этой неделе не стоит полагаться на благосклонность звезд. Энергетика пространства будет провоцировать перепады настроения, поэтому астрологи рекомендуют начать неделю с упражнений по достижению внутреннего равновесия и не забывать про самоуверенность. Женщинам этого знака важно во всем полагаться на себя и не перекладывать ответственности на окружающих, чтобы исключить промахи и возникновение конфликтных ситуаций.
Женщинам-Близнецам на этой неделе сентября астрологи советуют проявить находчивость, чтобы быстро подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства. От активности будет зависеть многое, поэтому сложа руки сидеть не придется. Удачу в деловой среде получится привлечь благодаря действенным заговорам, а обрести гармонию в личной жизни — при помощи привлекательности и обаяния. В конце недели Близнецы смогут побаловать себя, отправившись за покупками.
Женщина-Рак
Женщинам-Ракам астрологи рекомендуют настроиться на успех и начать неделю с решительных действий. Энергетика звезд и планет будет на их стороне, а значит, можно приниматься за воплощение в жизнь смелых планов, строительство успешного будущего и поиск дополнительных источников дохода. Улыбнется удача Ракам и в любви: пары смогут обрести гармонию в отношениях, а одинокие сердца — встретить свою любовь.
Женщина-Лев
У женщин-Львиц на этой неделе будут все шансы обустроить свою жизнь таким образом, чтобы в ней не было места разочарованиям. Астрологи рекомендуют уделить внимание личной жизни: больше времени проводить с родными и близкими, а также не засиживаться в четырех стенах, если одиночество уже надоело. Вторая половина недели подходит для решения сложных дел, и разобраться с ними будет проще, если использовать талисманы, а также планировать дела и не торопиться.
У женщин-Дев ожидается напряженная неделя, когда нельзя допускать халатности. Астрологи рекомендуют заручиться поддержкой капризной фортуны и не торопиться, чтобы исключить любые неточности. Вдумчивая работа и выверенные шаги помогут быстро прийти к триумфу и получить заслуженное вознаграждение. Не стоит сбрасывать со счетов Девам и поддержку близких: мудрые советы старшего поколения станут хорошим подспорьем для тех, кто стоит на распутье.
Женщина-Весы
У женщин-Весов на этой неделе возрастает риск столкнуться с манипуляторами, способными весьма усложнить жизнь. Избежать такого неприятного общения получится, если следовать 12 законам Вселенной и тренироваться говорить «нет». Улыбнется удача женщинам этого знака в делах личного плана: станет проще находить общий язык с близкими, особенно с подрастающим поколением.
Женщина-Скорпион
Эта неделя для женщин-Скорпионов будет решающей: энергетика пространства благоприятна для решительных действий, и астрологи рекомендуют не тянуть с воплощением в жизнь планов. Женщины-Скорпионы смогут достичь новых успехов в деловой среде, если будут принимать взвешенные решения, а также привлечь счастье в любви, если перестанут сомневаться в своей привлекательности.
Женщина-Стрелец
Дамы-Стрельцы на этой неделе рискуют оказаться без сил, если не будут укреплять биополе. Энергетика звезд и планет будет довольно агрессивной, и астрологи рекомендуют больше времени уделять душевной гармонии. Справиться с перепадами настроения будет проще, если проводить дыхательную гимнастику ежедневно, а также черпать позитивные эмоции в общении с близкими людьми. На этой неделе лучше всего избегать любого негатива, чтобы не навлекать на себя ненужные проблемы.
Женщина-Козерог
Женщины-Водолеи на этой неделе смогут обрести душевную гармонию. Астрологи рекомендуют настроиться на позитив и заниматься теми делами, которые помогают привлечь в жизнь финансовое благополучие. Тема денег будет главной, и женщинам-Водолеям стоит сосредоточиться именно на этой сфере жизни, чтобы не упустить новых возможностей и приятных перспектив.
Женщина-Рыбы
Женщинам-Рыбам на этой неделе важно оставаться в состоянии равновесия, чтобы мелкие неурядицы не могли стать причиной перепадов настроения и неверных шагов. Астрологи рекомендуют заручиться поддержкой со стороны проверенных людей, а также обращать внимание на предчувствия, чтобы не совершить поступков, которые в будущем станут причиной множества проблем.