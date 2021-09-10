Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября

Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют женщинам прислушаться к актуальным советам астрологов, чтобы провести грядущую неделю в позитивном настрое и привлечь процветание.

Женщина-Овен

Женщинам-Овнам на этой неделе астрологи рекомендуют посвятить себя сфере отношений. Звезды и планеты благоволят к романтическим встречам и свиданиям, а одиноким сердцам будет проще найти свою любовь. В отношениях важную роль будут играть забота и доверие к партнерам, чтобы отношения в семье были гармоничными, а конфликты ушли в прошлое. Удачна эта неделя и для заключения деловых договоренностей.

Женщина-Телец

Женщинам-Тельцам на этой неделе не стоит полагаться на благосклонность звезд. Энергетика пространства будет провоцировать перепады настроения, поэтому астрологи рекомендуют начать неделю с упражнений по достижению внутреннего равновесия и не забывать про самоуверенность. Женщинам этого знака важно во всем полагаться на себя и не перекладывать ответственности на окружающих, чтобы исключить промахи и возникновение конфликтных ситуаций.

Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам на этой неделе сентября астрологи советуют проявить находчивость, чтобы быстро подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства. От активности будет зависеть многое, поэтому сложа руки сидеть не придется. Удачу в деловой среде получится привлечь благодаря действенным заговорам, а обрести гармонию в личной жизни — при помощи привлекательности и обаяния. В конце недели Близнецы смогут побаловать себя, отправившись за покупками.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам астрологи рекомендуют настроиться на успех и начать неделю с решительных действий. Энергетика звезд и планет будет на их стороне, а значит, можно приниматься за воплощение в жизнь смелых планов, строительство успешного будущего и поиск дополнительных источников дохода. Улыбнется удача Ракам и в любви: пары смогут обрести гармонию в отношениях, а одинокие сердца — встретить свою любовь.

Женщина-Лев

У женщин-Львиц на этой неделе будут все шансы обустроить свою жизнь таким образом, чтобы в ней не было места разочарованиям. Астрологи рекомендуют уделить внимание личной жизни: больше времени проводить с родными и близкими, а также не засиживаться в четырех стенах, если одиночество уже надоело. Вторая половина недели подходит для решения сложных дел, и разобраться с ними будет проще, если использовать талисманы, а также планировать дела и не торопиться.

Женщина-Дева

У женщин-Дев ожидается напряженная неделя, когда нельзя допускать халатности. Астрологи рекомендуют заручиться поддержкой капризной фортуны и не торопиться, чтобы исключить любые неточности. Вдумчивая работа и выверенные шаги помогут быстро прийти к триумфу и получить заслуженное вознаграждение. Не стоит сбрасывать со счетов Девам и поддержку близких: мудрые советы старшего поколения станут хорошим подспорьем для тех, кто стоит на распутье.

Женщина-Весы