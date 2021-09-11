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Как по языку тела понять, нравитесь ли вы человеку

Первое свидание. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Язык тела человека может содержать тысячи различных сообщений и иногда может рассказать о чувствах больше, чем слова, пишет wmj.ru.

Первое свидание может быть пугающим, так разве не было бы здорово, если бы вы знали, что чувствует к вам ваш спутник, не спрашивая об этом? Исследовательская группа Busuu определила признаки языка тела, на которые следует обратить внимание во время первого свидания. Выражение лица, физические прикосновения и другие жесты могут дать явное представление о чувствах другого человека, особенно когда речь идет о романтике. Однако даже ноги, ноздри и глаза человека могут многое рассказать.

Первые свидания могут быть нервным делом, и бывает очень трудно сразу определить, нравитесь ли вы кому-то. Важно не только уметь распознавать эти визуальные сигналы, но и демонстрировать их на практике. Представитель компании Busuu

Зрительный контакт, открытая позиция тела и теплая улыбка — все это идеальные невербальные сигналы, чтобы показать вашему собеседнику, что он вам нравится, но при этом вы внимательны и вам небезразлично то, что он хочет сказать. В равной степени не волнуйтесь, если вы не замечаете какие-либо сигналы языка тела у вашего спутника. Они не являются окончательными.

Раздутые ноздри

Посмотрите на движение ноздрей. Раздутые ноздри могут быть признаком того, что ваш спутник испытывает к вам сексуальное влечение.

Расширенные зрачки

Глаза человека могут рассказать обо всем. Доказано, что расширенные зрачки могут быть вызваны всплеском дофамина, который вы получаете, когда вас кто-то привлекает.

Зрительный контакт

Зрительный контакт очень важен, поэтому обязательно смотрите прямо в глаза собеседнику. Если ваш собеседник поддерживает зрительный контакт, вы не только привлекаете его, но и, скорее всего, он искренен и действительно слушает то, что вы говорите.

Пространство

Сидит ли ваш собеседник близко к вам? Если ваш собеседник сидит близко, это говорит о том, что вы ему интересны и он вовлечен в разговор. С другой стороны, если собеседник держится на расстоянии, не обязательно, что вы ему не нравитесь. Первое свидание бывает сложным, а физическая дистанция порой помогает справиться с нервами или застенчивостью.

Улыбка

Всегда приятно улыбаться, верно? Улыбка может быть очень милой, а также может вызвать выброс дофамина в мозгу собеседника. Выражение лица часто показывает истинные эмоции человека по отношению к вам, поэтому воспринимайте улыбку как хороший знак.

Коверканье слов

Ваш собеседник путается в словах? Велика вероятность того, что если ваш новый знакомый теряется в словах, он волнуется или нервничает. У людей может развязаться язык, когда они находят кого-то привлекательным.

Положение ног

Посмотрите на ноги. Кто бы мог подумать, что ноги вашего спутника могут рассказать о его привлекательности для вас? Если вы заметили, что его ступни направлены внутрь, то знайте, что вы ему нравитесь.

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