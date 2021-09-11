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Рецепт ⟩ Чебуреки всего за 15 минут

В этот раз - рецепт быстрого чебурека за 15 минут от любительницы ПП-готовки Екатерины

Ингредиенты:

  • 2 листа ц/з тортильи;
  • 260 г куриного фарша;
  • 1 небольшая луковица;
  • 1 зубчик чеснока;
  • зелень, соль по вкусу;
  • 1 яйцо;
  • 40 г сыра.

Приготовление: 

  1. Фарш смешать с мелко нарезанным луком и чесноком, туда же добавить зелень и яичный белок, пишет RUS.TVNET.lv.
  2. Листья тортильи смазываем готовым фаршем, в центр кладем тертый сыр.
  3. Складываем лист пополам и смазываем яичным желтком.
  4. Катя готовила в пергаментном листе на гриле (15 минут). Но также можно запечь в духовке или на а/п сковороде. 
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