Рецепт ⟩ Чебуреки всего за 15 минут

KrasotkaК столуЧебуреки всего за 15 минут 11 сентября 2021, 11:50Рецепт ⟩ Чебуреки всего за 15 минутLimon.eeВ этот раз - рецепт быстрого чебурека за 15 минут от любительницы ПП-готовки Екатерины! View this post on Instagram A post shared by Катя пп (@pp_kbitja)Ингредиенты:2 листа ц/з тортильи;260 г куриного фарша;1 небольшая луковица;1 зубчик чеснока;зелень, соль по вкусу;1 яйцо;40 г сыра.Приготовление: Фарш смешать с мелко нарезанным луком и чесноком, туда же добавить зелень и яичный белок, пишет RUS.TVNET.lv.Листья тортильи смазываем готовым фаршем, в центр кладем тертый сыр.Складываем лист пополам и смазываем яичным желтком.Катя готовила в пергаментном листе на гриле (15 минут). Но также можно запечь в духовке или на а/п сковороде.