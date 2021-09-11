Как вы неосознанно портите продукты питания

Хранение салатов в герметичной пластиковой упаковке

Если хранить зеленые листовые салаты в пластиковых пакетах, в которых они продаются - принести их домой и положить в холодильник, - они быстро испортятся.

Салаты следует хранить между полосками бумажных полотенец в закрывающемся контейнере. Также выберите в холодильнике полку, предназначенную для овощей и не самую холодную.

Все фрукты в одной посуде

Основная проблема, связанная с помещением всех фруктов в одну емкость, заключается в том, что некоторые фрукты выделяют газ, который ускоряет созревание. В результате один из плодов может быстро испортиться, если вовремя это не заметить.

По возможности держите такие продукты, как бананы, яблоки, груши и помидоры, подальше друг от друга.

Помидоры в холодильнике

Хранение томатов в холодильнике негативно влияет на процесс их созревания и вкус. Лучше всего хранить помидоры на кухонном столе или полке, избегая прямых солнечных лучей.

Только в том случае, если они вот-вот перезреют, их можно убрать в холодильник.

Не закрытые как следует упаковки соусов

Известно, что различные соусы в холодильнике могут храниться неделями, но нужно соблюдать одно важное условие - крышки должны быть плотно закрыты. При попадании воздуха и различных ароматов от прочих находящихся рядом продуктов соусы быстро испортятся.

Неправильно хранящееся сливочное масло

Место сливочного масла - в холодильние. Однако важно правильно его завернуть, потому что оно легко впитывает сильные запахи.

Если знаете, что долгое время не будете использовать масло - можно смело убирать его в морозильник.

Картофель и лук в одной корзине

Если вы храните картофель вместе с луком, то, возможно, замечали, что картошка быстрее прорастает. Такова реакция одного овоща на другой. Так что лучше хранить их раздельно. Однако важно помнить: как картофелю, так и луку не место в холодильнике. Храните их в сухом, темном и прохладном месте, пишет RUS.TVNET.lv.

Целый арбуз и дыня в холодильнике

Если эти крупные ягоды не разрезать, они потеряют вкус на холоде и могут начать портиться изнутри.

Отрытые хлопья для завтраков или чипсы

Худшее, что можно сделать - просто оставить открытую упаковку на какой-нибудь из полок. Если дома влажно, то чипсы и хлопья могут превратиться в неприятную липкую и резинообразную массу, которая уже не доставит удовольствия.