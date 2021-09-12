Дерматолог дала советы по спасению кожи рук в домашних условиях

«Если вы хотите порадовать свои ручки спа-процедурой не выходя из дома, нанесите любой жирный питательный крем под резиновые перчатки и в течение одной-двух минут прогрейте руки феном для сушки волос. Эффект паровой бани, который будет создан внутри перчаток, обеспечит глубокое увлажнение и уход для красоты ваших рук», — сказала врач, пишет Lenta.ru.

Также специалист порекомендовала не прибегать дома к антисептикам, а пользоваться обычным мылом, желательно с ухаживающими экстрактами. «К ним относятся экстракт алоэ, масло ши, олива и так далее. Такие очищающие средства вполне могут справиться с бытовыми загрязнениями и обезопасить вас от заражения болезнетворными микроорганизмами, которыми может быть обсеменена кожа рук вследствие контакта с окружающей средой», — пояснила специалист.