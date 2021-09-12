Миронова рассказала о сложной беременности в 46 лет

Дочь легендарного Андрея Миронова рассказала, как прошла ее беременность в таком уже не молодом возрасте. Оказалось, что все девять месяцев за ней наблюдало сразу два врача. Один изначально стал переживать, что из-за возраста могут возникнуть проблемы, второй был уверен, что все пройдет хорошо, передают Дни.ру.

«Я тоже поверила. Это важно — чему ты веришь. По вере дано вам будет. Много раз убеждалась: все так и есть», – высказалась счастливая мама двоих сыновей.

Артистка призналась, что сама сильно переживала и нервничала на протяжении всей беременности. Несмотря на веру в лучшее, она не могла не принять тот факт, что ей уже далеко не 20 и беременность в таком возрасте может закончится печально.

В результате все прошло отлично и сейчас актриса счастлива. Пока она не планирует заводить еще одного ребенка.