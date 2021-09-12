ФОТО: на парковке в Stockmann прошел показ мод новой коронавирусной эпохи

«Начало осенне-зимнего модного сезона приносит нам много нового и интересного после долгого перерыва. Жизнь постепенно возвращается в привычный ритм, и все ждут новой эры. Новый этап позволяет нам оставить все сложное позади, чтобы снова наслаждаться встречами и проводить время вместе и черпать вдохновение в осенних красках, запахах и красоте», - говорит Майрика Юханди, директор по продажам подразделения Stockmann.

Мода новой эпохи удачно сочетает в себе комфорт и индивидуальный стиль. Мягкие формы и натуральные материалы побеждают на модной сцене. Эффектный крой и элегантные аксессуары добавляют игривости. Самая современная палитра осени состоит из натуральных нейтральных цветов: бежевого, песочного, натурального белого и коричневого, не говоря уже о традиционном черном. Цвета добавляют различные оттенки зеленого: от оливкового до темного хаки, а также ягодные тона и сине-фиолетовые оттенки.