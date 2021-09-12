ФОТО: на парковке в Stockmann прошел показ мод новой коронавирусной эпохи
Вчера, 11 сентября, на двухуровневой парковке Stockmann прошел грандиозный показ мод, посвященный началу новой эры. На мероприятие были приглашены лучшие клиенты, журналисты и партнеры Stockmann, и в то же время мероприятие можно было наблюдать в прямом эфире на stockmann.ee. Среди других моделей на сцену вышли Юсс Хаасма, Карин Раск, Кайса Селде, Сандер Ребане и Лизетт Померантс. Гостей приветствовали G.H. MUMM, Malfy Gin, Värska, Korilas Kitchen и Mamac Macros.