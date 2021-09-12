Вс, 12.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

ФОТО: на парковке в Stockmann прошел показ мод новой коронавирусной эпохи

Вчера, 11 сентября, на двухуровневой парковке Stockmann прошел грандиозный показ мод, посвященный началу новой эры. На мероприятие были приглашены лучшие клиенты, журналисты и партнеры Stockmann, и в то же время мероприятие можно было наблюдать в прямом эфире на stockmann.ee. Среди других моделей на сцену вышли Юсс Хаасма, Карин Раск, Кайса Селде, Сандер Ребане и Лизетт Померантс. Гостей приветствовали G.H. MUMM, Malfy Gin, Värska, Korilas Kitchen и Mamac Macros.

«Начало осенне-зимнего модного сезона приносит нам много нового и интересного после долгого перерыва. Жизнь постепенно возвращается в привычный ритм, и все ждут новой эры. Новый этап позволяет нам оставить все сложное позади, чтобы снова наслаждаться встречами и проводить время вместе и черпать вдохновение в осенних красках, запахах и красоте», - говорит Майрика Юханди, директор по продажам подразделения Stockmann.

Мода новой эпохи удачно сочетает в себе комфорт и индивидуальный стиль. Мягкие формы и натуральные материалы побеждают на модной сцене. Эффектный крой и элегантные аксессуары добавляют игривости. Самая современная палитра осени состоит из натуральных нейтральных цветов: бежевого, песочного, натурального белого и коричневого, не говоря уже о традиционном черном. Цвета добавляют различные оттенки зеленого: от оливкового до темного хаки, а также ягодные тона и сине-фиолетовые оттенки.

«Чувство ответственности и циркулярная экономика влияют на моду больше, чем раньше, учитывают изменения в поведении потребителей и последние инновации. Что касается осенней модной продукции, она специально разработана для минимизации отходов, упрощения повторного использования, возможности ремонтировать и переделывать одежду, а также для длительного срока службы и более высокой стоимости на вторичном рынке», - добавляет Юханди.

НАВЕРХ
Back