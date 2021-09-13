По наследству: какие женские болезни передаются дочке от матери

Чаще всего патологии органов женской репродуктивной системы развиваются вследствие ИППП (инфекций, передающихся половым путем), абортов, нарушения гормонального фона. Но в некоторых случаях в основе заболевания лежит генетический фактор.

Наследственной предрасположенностью обусловлены семейные случаи миом матки (в частности, множественных), рака молочной железы, преждевременного истощения яичников, СПКЯ. Давайте более подробно остановимся на этих заболеваниях.

Онкология молочной железы и яичников

Наиболее известными причинами семейных случаев рака яичников и молочной железы являются мутации в генах BRCA1 и BRCA2. Взаимосвязь между развитием злокачественной опухоли и поломками в этих генах была выявлена почти 20 лет назад.

В дальнейшем проведенные исследования позволили также обнаружить дефекты в других генах, провоцирующие онкологические заболевания органов репродуктивной системы. Примечательно, что в разных регионах мира преобладают разные мутации.

Необходимо помнить о том, что риск развития злокачественной опухоли у носительниц дефектных генов возрастает при наличии негативных факторов, к которым относятся раннее начало менструаций, длительное применение гормональных препаратов, вредные привычки, лишний вес, отсутствие родов.

Миома матки

Под миомой понимают доброкачественную опухоль, которая образуется из клеток мышечного слоя матки. Известно, что в основе лежат мутации в одной-единственной клетке, которая затем начинает активно делиться.

По статистике, семейные формы обнаруживаются примерно у 8% женщин с этим заболеванием. Если в основе лежит наследственность, у пациенток нередко диагностируют множественную миому.

Лечение миомы матки может предполагать как медикаментозную терапию, так и хирургическое вмешательство. Оптимальный метод подбирается врачом в индивидуальном порядке с учетом возраста и репродуктивных планов пациентки, локализации и размеров узлов, а также выраженности симптомов патологии.

Преждевременное истощение яичников

В норме менопауза наступает в возрасте 45-55 лет. Если менструации у женщины полностью прекратились до того, как ей исполнилось 40, говорят о преждевременном истощении (преждевременной недостаточности) яичников.

Семейный анамнез удается выявить в 4-20% случаев. Результаты исследований свидетельствуют о том, что риск преждевременного сокращения овариального резерва при накоплении нескольких случаев раннего климакса в семье возрастает.

Кроме того, проведенные исследования подтвердили, что среди монозиготных (то есть однояйцевых) близнецов ПИЯ диагностируется примерно в 4 раза чаще, чем в среднем в популяции.

Лечение, направленное на улучшение физического и психологического состояния женщины, предполагает применение гормональных препаратов, витаминно-минеральных комплексов, седативных средств, методов физиотерапии.

Синдром поликистозных яичников

СПКЯ — это синдром, который характеризуется нарушением функции яичников. Развивается он под воздействием целого ряда факторов, одним из которых является наследственная предрасположенность.

К нынешнему времени ученым удалось обнаружить более тысячи генов, которые, как предполагается, определяют синтез порядка пятисот специфических белков, обусловливающих клинические проявления СПКЯ.

Пациентки очень часто сообщают о том, что те или иные симптомы заболевания присутствуют у их близких родственниц.

Лечение СПКЯ всегда разрабатывается в индивидуальном порядке и зависит от клинической картины.



