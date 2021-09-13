ТОП-5 советов по выбору одежды для некрасивой попы
Стилисты убеждены, что любые недостатки фигуры можно скрыть, если умело подбирать вещи для своего гардероба.
Стилисты убеждены, что любые недостатки фигуры можно скрыть, если умело подбирать вещи для своего гардероба.
По мнению стилистов, любая девушка может выглядеть великолепно, главное — правильно подобрать одежду. Хорошо продуманное сочетание вещей и выбор наиболее подходящих фасонов позволит скрыть любые несовершенства и моментально покорить мужской пол. Для тех, кто переживает по поводу неидеальной формы своей пятой точки, 5-tv.ru специально подготовил ряд рекомендаций.
Джинсы с завышенной талией и высокими карманами
Джинсы с завышенной талией обладают целым рядом преимуществ. Они делают талию более выразительной и изящной, визуально удлиняют ноги, а также скрывают недостатки в области бедер. Нельзя умалять и роль карманов. Если они расположены на своем месте, пятая точка будет выглядеть более «аппетитно» и привлекательно.
Штаны с цветочным принтом
Тем, кто желает придать своим ягодицам дополнительный объем, следует сосредоточиться на выборе штанов с цветочным принтом. Как ни странно, такой утонченный узор действует, как магнит, на представителей противоположного пола.
Юбка А-силуэта
Настоящая находка для тех, кто хочет скрыть недостатки в области бедер — юбка А-силуэта. Ее форма подходит почти для всех и позволит идеально расставить акценты. При этом особенно эффектно будут смотреться модели из плотных фактурных материалов. В этом случае популярные твидовые костюмы придутся как нельзя кстати.
Юбка-тюльпан
Юбка-тюльпан — еще одна неотъемлемая часть гардероба девушки, мечтающей о фигуре «песочные часы». Главное — подобрать к такой юбке соответствующий верх, желательно обтягивающий, чтобы подчеркнуть изящность изгибов тела.
Удлиненные жакеты и кардиганы
Самый простой способ скрыть некрасивую попу — носить удлиненные пиджаки, жакеты и кардиганы, под которыми спрячутся все несовершенства. Такая одежда будет смотреться беспроигрышно и на слишком худых, и на полных женщинах.