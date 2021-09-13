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Классическая с яблоками и не только: 8 вкусных и необычных рецептов шарлотки

Шарлотка. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Осенью все дачники пекут пышные и ароматные пироги из свежего урожая яблок. А некоторые добавляют в тесто груши, сливы и другие сезонные фрукты. Подробнее о рецептах шарлотки — читай в статье.

Откуда появилось название «шарлотка»

Шарлотка — это яблочный бисквит. Никогда не задумывалась, почему он так называется? Редакция Lisa.ru нашла несколько версий. По одной из них, корни уходят в Великобританию, где яблоки рекомендуют употреблять каждый день в лечебных целях. Существует даже пословица: An apple a day keeps the doctor away («Пока ешь яблоки, в услугах доктора не нуждаешься»).

Считается, что рецепт бисквита с яблоками принадлежит супруге короля Великобритании Георга III, которую звали Шарлотта. Она обожала десерт, который готовили специально для нее. Так и стали называть яблочный пирог «шарлоткой» в честь королевы. Есть версия для романтиков: говорят, что один британский повар так влюбился без памяти в знатную девушку Шарлотту, что посвятил ей свой кулинарный шедевр.

Как готовить шарлотку

Какие нужны яблоки для шарлотки

Лучшим сортом для пирога считается антоновка. Это твердые осенние яблоки кисло-сладкого вкуса с приятным ароматом. Рыхлые и мягкие сорта не подходят: при готовке они выделяют влагу, и шарлотка становится сыроватой внутри. Некоторые повара рекомендуют обваливать кусочки яблок в муке перед тем, как сложить в форму. Можно смешивать кислые и сладкие сорта (или добавить грушу), тогда вкус будет насыщенным и необычным.

Подготовка начинки

Некоторые хозяйки снимают кожуру с яблок, другие оставляют. Это дело вкуса, все равно во время выпекания кожица становится мягкой и вполне съедобной. Лень чистить — оставляй. Как резать яблоки? Как угодно — кубиками, кусочками, слайсами. Кто-то даже трет на терке и уваривает с сахаром, сливочным маслом и корицей. Можно сочетать яблоки с бананами, грушами, сливами.

Как взбивать яйца

Если делаешь пирог на скорую руку, то взбивай яйца с сахаром до образования пены. Лучше использовать электрический венчик, чтобы руки не уставали. Но есть другой более «замороченный» способ: отдели белки от желтков, взбей по очереди их с сахаром. И соедини аккуратно обе массы в одну. Яйца должны быть комнатной температуры, охлажденные не держат форму.

Зачем просеивать муку

Когда просеиваешь муку, она обогащается кислородом, выпечка получается легкой и воздушной. Для полной уверенности добавь в муку разрыхлитель или гашеную соду. После всех манипуляций аккуратно соедини яичную смесь и пшеничную муку, перемешай до однородной массы.

При какой температуре выпекать шарлотку в духовке

Форму для выпечки стоит смазать растительным или сливочным маслом, тогда пирог не прилипнет и будет легко отходить от стенок. Некоторые хозяйки посыпают дополнительно форму манкой или мукой — тоже хороший способ.

Духовой шкаф нужно разогреть до температуры 180-200 градусов и поставить шарлотку. Готовность можно проверить народным способом: воткнуть спичку. Если она осталась сухой — значит пирог «созрел». В среднем шарлотка выпекается 30-40 минут, зависит от модели плиты или духового шкафа.

Советы опытных поваров при приготовлении шарлотки

Добавляй в тесто сливочное масло, сметану или творог — это придает бисквиту нежный и сливочный вкус.

Вымачивай дольки яблок в холодной и слегка подсоленной воде — так они не почернеют.

Надоела обычная шарлотка — экспериментируй! Добавь в тесто какао, шоколадную крошку, грецкий орех, сухофрукты и мед.

Перед добавлением в тесто обваляй яблочные дольки в корице и наслаждайся изысканным вкусом пирога. Корица и яблоки — всегда хорошая идея!

За пять минут до готовности посыпь пирог шоколадной крошкой и миндальными лепестками — объеденье!

Готовую шарлотку можно смазать вареньем, джемом и украсить взбитыми сливками.

Подавай по-английски: нарежь на кусочки, щедро посыпь сахарной пудрой и добавь шарик ванильного мороженого.

Часть муки замени крахмалом, вместо обычного сахара можно добавить ванильный — тогда тесто получится нежным и воздушным.

Шарлотка хороша не только с яблоками — добавляй любые сезонные фрукты и ягоды. Пирог можно печь не только осенью, но и круглый год.

Лучшие рецепты шарлотки с яблоками, сливами, персиками и грушами

1. Классическая английская шарлотка с яблоками в духовке

Ингредиенты

яблоки — 3-4 штуки;

сахар — 1 стакан;

белый хлеб — 1 батон;

растительное масло — 2 столовые ложки.

Приготовление

Размочи хлеб в масле и выложи в форму для запекания.

Яблоки вари 15-20 минут с сахаром и выложи сверху, закрой хлебом. Можно сделать несколько слоев.

Выпекай яблочный пирог до готовности, подавай с шариком мороженного или взбитыми сливками.

2. Современный классический вариант шарлотки с яблоками

Ингредиенты

яблоки — 3-4 штуки;

яйца — 4 штуки;

мука — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

разрыхлитель — щепотка.

Приготовление

Помой и нарежь яблоки тонкими кусочками.

Смешай яйца, муку, сахар и добавь разрыхлитель (или гашеную соду).

Смажь форму для выпечки маслом, вылей тесто и сверху выложи яблоки.

Выпекай до готовности и подавай в горячем виде.

3. Пышная шарлотка с яблоками на сметане

Ингредиенты

кислые яблоки — 3-4 штуки;

яйца — 4 штуки;

мука пшеничная — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

сметана — 200 мл;

разрыхлитель — щепотка.

Приготовление

Смешай разрыхлитель (соду) и сметану. Если используешь сметану, соду гасить не надо.

Взбей венчиком в отдельной чашке яйца и сахар, добавь сметану.

Просеянную пшеничную муку высыпь в готовую смесь, перемешай, чтобы не было комочков.

Вылей часть теста на дно формы для выпечки, положи слой нарезанных яблок и добавь оставшееся тесто.

Выпекай в духовке до готовности, подавай к столу нежный и воздушный пирог.

4. Пряная шарлотка с яблоками, цедрой лимона и сливочным маслом

Ингредиенты

кислые яблоки — 3-4 штуки;

яйца — 4 штуки;

мука пшеничная — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

лимон — половина;

корица молотая — треть чайной ложки;

мускатный орех молотый — треть чайной ложки;

разрыхлитель — щепотка;

сливочное масло — 150 г;

сахарная пудра — по желанию.

Приготовление

Очисти яблоки от серединки и кожуры, выложи в миску и перемещай со специями.

Растопи сливочное масло и дай немного остыть.

Взбей венчиком яйца и сахар.

С помощью мелкой терки снимай цедру лимона, должна получиться 1 столовая ложка.

В яичную массу добавь цедру и сливочное масло.

Разрыхлитель с мукой аккуратно засыпь в тесто.

Полученную смесь заливай в форму на одну треть, сверху — половина яблок. Повтори слой и вылей оставшееся тесто.

После духовки дай шарлотке остыть, вынь из формы и посыпь сахарной пудрой.

5. Пышная и вкусная шарлотка с персиками в духовке

Ингредиенты

персики— 5-6 штук;

яйца — 4 штуки;

мука пшеничная — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

разрыхлитель — щепотка.

Приготовление

Персики нарежь крупными кусочками и выложи в форму для выпечки, смазанную маслом (растительным или сливочным).

Взбей яйца и сахар до белой пены. Добавь в смесь муку и разрыхлитель, хорошо перемешай.

Тесто заливай в форму и отправляй в духовку. Шарлотка с персиками готова!

6. Шоколадная шарлотка с грушами в духовке

Ингредиенты

твердые груши — 3-4 штуки;

яйца — 4 штуки;

мука пшеничная — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

какао — 2 столовые ложки

разрыхлитель — щепотка.

Приготовление

Смешай яйца и сахар, взбей до образования пены.

В просеянную муку добавь разрыхлитель и какао, постепенно засыпь в яичную смесь.

На дно формы выложи грушу, нарезанную слайсами. Сверху вылей все тесто.

Выпекай до готовности и наслаждайся шарлоткой с грушами.

7. Пышная шарлотка со сливами в духовке

Ингредиенты

сливы — 400 г;

яйца — 4 штуки;

мука пшеничная — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

разрыхлитель — щепотка.

Приготовление

Очисти сливы от косточек, нарежь крупными кусочками и подсуши.

Яйца и сахар взбей миксером до устойчивой пены.

Добавь в яичную смесь муку с разрыхлителем и перемешай до однородной массы.

Смажь форму маслом и посыпь манкой, залей половину теста.

Добавь сверху сливы и оставшееся тесто.

Отправляй в духовку и выпекай до готовности.

8. Вкусная шарлотка с яблоками в мультиварке

Ингредиенты:

яблоки — 3-4 штуки;

яйца — 4 штуки;

мука — 1 стакан;

сахар — 1 стакан

разрыхлитель — щепотка.

Приготовление

Нарежь яблоки крупными кусочками и выложи на дно чаши мультиварки — это будет верх пирога.

Взбей электрическим венчиком яйца и сахар — должна получиться воздушная масса.

Муку просей, смешай с разрыхлителем и добавь в яичную смесь.

Вылей тесто на яблоки, закрой крышку и выпекай на 40 минут на режиме «Выпечка».

Когда будет готово, переверни пирог на блюдо и подавай на стол.


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