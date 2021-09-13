Классическая с яблоками и не только: 8 вкусных и необычных рецептов шарлотки

Откуда появилось название «шарлотка»

Шарлотка — это яблочный бисквит. Никогда не задумывалась, почему он так называется? Редакция Lisa.ru нашла несколько версий. По одной из них, корни уходят в Великобританию, где яблоки рекомендуют употреблять каждый день в лечебных целях. Существует даже пословица: An apple a day keeps the doctor away («Пока ешь яблоки, в услугах доктора не нуждаешься»).

Считается, что рецепт бисквита с яблоками принадлежит супруге короля Великобритании Георга III, которую звали Шарлотта. Она обожала десерт, который готовили специально для нее. Так и стали называть яблочный пирог «шарлоткой» в честь королевы. Есть версия для романтиков: говорят, что один британский повар так влюбился без памяти в знатную девушку Шарлотту, что посвятил ей свой кулинарный шедевр.

Как готовить шарлотку

Какие нужны яблоки для шарлотки

Лучшим сортом для пирога считается антоновка. Это твердые осенние яблоки кисло-сладкого вкуса с приятным ароматом. Рыхлые и мягкие сорта не подходят: при готовке они выделяют влагу, и шарлотка становится сыроватой внутри. Некоторые повара рекомендуют обваливать кусочки яблок в муке перед тем, как сложить в форму. Можно смешивать кислые и сладкие сорта (или добавить грушу), тогда вкус будет насыщенным и необычным.

Подготовка начинки

Некоторые хозяйки снимают кожуру с яблок, другие оставляют. Это дело вкуса, все равно во время выпекания кожица становится мягкой и вполне съедобной. Лень чистить — оставляй. Как резать яблоки? Как угодно — кубиками, кусочками, слайсами. Кто-то даже трет на терке и уваривает с сахаром, сливочным маслом и корицей. Можно сочетать яблоки с бананами, грушами, сливами.

Как взбивать яйца

Если делаешь пирог на скорую руку, то взбивай яйца с сахаром до образования пены. Лучше использовать электрический венчик, чтобы руки не уставали. Но есть другой более «замороченный» способ: отдели белки от желтков, взбей по очереди их с сахаром. И соедини аккуратно обе массы в одну. Яйца должны быть комнатной температуры, охлажденные не держат форму.

Зачем просеивать муку

Когда просеиваешь муку, она обогащается кислородом, выпечка получается легкой и воздушной. Для полной уверенности добавь в муку разрыхлитель или гашеную соду. После всех манипуляций аккуратно соедини яичную смесь и пшеничную муку, перемешай до однородной массы.

При какой температуре выпекать шарлотку в духовке

Форму для выпечки стоит смазать растительным или сливочным маслом, тогда пирог не прилипнет и будет легко отходить от стенок. Некоторые хозяйки посыпают дополнительно форму манкой или мукой — тоже хороший способ.