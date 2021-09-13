Классическая с яблоками и не только: 8 вкусных и необычных рецептов шарлотки

Советы опытных поваров при приготовлении шарлотки
Добавляй в тесто сливочное масло, сметану или творог — это придает бисквиту нежный и сливочный вкус.
Вымачивай дольки яблок в холодной и слегка подсоленной воде — так они не почернеют.
Надоела обычная шарлотка — экспериментируй! Добавь в тесто какао, шоколадную крошку, грецкий орех, сухофрукты и мед.
Перед добавлением в тесто обваляй яблочные дольки в корице и наслаждайся изысканным вкусом пирога. Корица и яблоки — всегда хорошая идея!
За пять минут до готовности посыпь пирог шоколадной крошкой и миндальными лепестками — объеденье!
Готовую шарлотку можно смазать вареньем, джемом и украсить взбитыми сливками.
Подавай по-английски: нарежь на кусочки, щедро посыпь сахарной пудрой и добавь шарик ванильного мороженого.
Часть муки замени крахмалом, вместо обычного сахара можно добавить ванильный — тогда тесто получится нежным и воздушным.
Шарлотка хороша не только с яблоками — добавляй любые сезонные фрукты и ягоды. Пирог можно печь не только осенью, но и круглый год.
Лучшие рецепты шарлотки с яблоками, сливами, персиками и грушами
1. Классическая английская шарлотка с яблоками в духовке
растительное масло — 2 столовые ложки.
Размочи хлеб в масле и выложи в форму для запекания.
Яблоки вари 15-20 минут с сахаром и выложи сверху, закрой хлебом. Можно сделать несколько слоев.
Выпекай яблочный пирог до готовности, подавай с шариком мороженного или взбитыми сливками.
2. Современный классический вариант шарлотки с яблоками
Помой и нарежь яблоки тонкими кусочками.
Смешай яйца, муку, сахар и добавь разрыхлитель (или гашеную соду).
Смажь форму для выпечки маслом, вылей тесто и сверху выложи яблоки.
Выпекай до готовности и подавай в горячем виде.
3. Пышная шарлотка с яблоками на сметане
кислые яблоки — 3-4 штуки;
мука пшеничная — 1 стакан;
Смешай разрыхлитель (соду) и сметану. Если используешь сметану, соду гасить не надо.
Взбей венчиком в отдельной чашке яйца и сахар, добавь сметану.
Просеянную пшеничную муку высыпь в готовую смесь, перемешай, чтобы не было комочков.
Вылей часть теста на дно формы для выпечки, положи слой нарезанных яблок и добавь оставшееся тесто.
Выпекай в духовке до готовности, подавай к столу нежный и воздушный пирог.
4. Пряная шарлотка с яблоками, цедрой лимона и сливочным маслом
кислые яблоки — 3-4 штуки;
мука пшеничная — 1 стакан;
корица молотая — треть чайной ложки;
мускатный орех молотый — треть чайной ложки;
сахарная пудра — по желанию.
Очисти яблоки от серединки и кожуры, выложи в миску и перемещай со специями.