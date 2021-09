Классическая с яблоками и не только: 8 вкусных и необычных рецептов шарлотки

Шарлотка — это яблочный бисквит. Никогда не задумывалась, почему он так называется? Редакция Lisa.ru нашла несколько версий. По одной из них, корни уходят в Великобританию, где яблоки рекомендуют употреблять каждый день в лечебных целях. Существует даже пословица: An apple a day keeps the doctor away («Пока ешь яблоки, в услугах доктора не нуждаешься»).