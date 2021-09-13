5 овощей, с которыми вы никогда не похудеете
Не все овощи одинаково полезны — от некоторых может появиться лишний вес и даже подскочить уровень сахара в крови, пишет «Домашний очаг».
Не все овощи одинаково полезны — от некоторых может появиться лишний вес и даже подскочить уровень сахара в крови, пишет «Домашний очаг».
Чтобы похудеть, стоит отказаться от булочек и сахара и перейти на овощи? Первая часть этого утверждения, может быть, и правдива, а вот что касается второй... Среди овощей есть настоящие оборотни в кожуре: с виду безобидные и даже полезные, а на самом деле играют на стороне лишних килограммов. Вот список ненадежных овощей, которым точно не стоит доверять!
Удар в самое сердце: такая яркая, такая вкусная, такая полезная... и такая сладкая! Именно высокое содержание сахарозы и делает морковь опасной для нашей фигуры, особенно если есть ее в неограниченных количествах. Поэтому одна, ну, максимум, две штучки в день – а больше ни-ни!
Нет-нет, сами по себе они не заставляют нас толстеть. Более того, летом они практически необходимыми нашему здоровью, так как содержат много воды и помогают поддерживать баланс влаги в организме и противостоять обезвоживанию. Но в огурцах слишком мало клетчатки, и потому они слишком быстро перевариваются и нам хочется срочно пожевать еще что-нибудь. А потом еще, и еще, и еще... Коварные огурцы!
Если у вас есть проблемы с уровнем сахара или если вы всерьез намерены похудеть, к сожалению, вам придется полностью отказаться от кукурузы. В этом овоще слишком много сахара, который способен вызвать скачки глюкозы и нарушить здоровый уровень инсулина в организме. Нам очень жаль.