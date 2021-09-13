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5 овощей, с которыми вы никогда не похудеете

Кукуруза. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Не все овощи одинаково полезны — от некоторых может появиться лишний вес и даже подскочить уровень сахара в крови, пишет «Домашний очаг».

Чтобы похудеть, стоит отказаться от булочек и сахара и перейти на овощи? Первая часть этого утверждения, может быть, и правдива, а вот что касается второй... Среди овощей есть настоящие оборотни в кожуре: с виду безобидные и даже полезные, а на самом деле играют на стороне лишних килограммов. Вот список ненадежных овощей, которым точно не стоит доверять!

Морковь

Удар в самое сердце: такая яркая, такая вкусная, такая полезная... и такая сладкая! Именно высокое содержание сахарозы и делает морковь опасной для нашей фигуры, особенно если есть ее в неограниченных количествах. Поэтому одна, ну, максимум, две штучки в день – а больше ни-ни!

Огурцы

Нет-нет, сами по себе они не заставляют нас толстеть. Более того, летом они практически необходимыми нашему здоровью, так как содержат много воды и помогают поддерживать баланс влаги в организме и противостоять обезвоживанию. Но в огурцах слишком мало клетчатки, и потому они слишком быстро перевариваются и нам хочется срочно пожевать еще что-нибудь. А потом еще, и еще, и еще... Коварные огурцы!

Свёкла
 
Очень полезный и вкусный корнеплод, но, к сожалению, содержащий много сахара, крахмала и углеводов. Свеклу стоит есть с осторожностью в первую очередь тем, у кого повышен уровень сахара в крови – этот овощ может привести к скачкам глюкозы. Но даже если у вас все в порядке и резистентность к глюкозе вам не грозит, не слишком увлекайтесь: есть исследования, которые подтверждают, что потребление свеклы стимулирует организм запасать, а не расходовать жир.
 
Горох
 
Свежий зеленый горошек в стручках – что может быть вкуснее? А что может быть калорийнее? Горох полезен для нашего здоровья, так как содержит много полезной клетчатки, но он также богат крахмалом и другими питательными веществами, которые помогают жиру запасаться на нашей талии. Так что следите за размером порции (но ни в коем случае не отказывайтесь от него полностью!).
 
Кукуруза

Если у вас есть проблемы с уровнем сахара или если вы всерьез намерены похудеть, к сожалению, вам придется полностью отказаться от кукурузы. В этом овоще слишком много сахара, который способен вызвать скачки глюкозы и нарушить здоровый уровень инсулина в организме. Нам очень жаль.


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